A kék hajú lemezlovas, aki Jennifer Lopez előtt melegítette be a magyar közönséget

Az MVM Dome fényei lassan kigyulladtak, a tömeg egyre hangosabban morajlott, és mindenki tudta, hogy hamarosan színpadra lép Jennifer Lopez. Mielőtt azonban a popdíva belibbent volna a reflektorfénybe, Regán Lili gondoskodott arról, hogy a közönség már az első taktusra készen álljon.
A magyar DJ számára ez nemcsak egy fellépés volt, hanem egy titkos vágy, ami a valóságban is pontosan olyan izgalmasnak bizonyult, mint amilyennek előző este álmában látta.
„Hatalmas megtiszteltetés volt J.Lo előtt zenélni – előző este már vele álmodtam”
– meséli, miközben szinte újra átéli a pillanatot.
„Nagyon izgultam, éreztem a nyomást, de ez az a fajta izgalom, ami inkább feldob és előre visz.”
Nem ez volt az első alkalom, hogy világsztár előtt léphetett fel, tavaly a szívtipró Ricky Martin rajongóit is ő melegítette be. Viszont itt még nincs megállás.
„Van még pár nagy név a listámon, akikkel egyszer szeretnék együtt dolgozni, de minden ilyen fellépés csak megerősít abban, hogy jó úton járok. Ezeket a pillanatokat sose fogom elfelejteni”
– mondja.
Lilinek nincs semmilyen berögzült szerencsét hozó rituáléja, de J.Lo előtt azért mégis történt valami:
„Imádkoztam. Tudatosan készültem, napokkal előtte kiválogattam a zenéket, és megterveztem a teljes ívet, hogy minden jól sikerüljön.”
A hatalmas siker után sajnos 20 perccel hamarabb el kellett jönnie a koncertről, szóval a nagy dívák találkozása nem történt meg, de a DJ szerint ez sem vett el az élményből.
A munkához való hozzáállása egyszerű, mégis mindent elmond róla:
„Folyamatosan van hova fejlődni. Ha valaki szereti, amit csinál, az a munkáján is meglátszik - és én imádom, amit csinálok.”
A kék hajú lemezlovas a magánéletben is stabil alapokon áll, hiszen nemrég ünnepelte férjével az első házassági évfordulóját. A DJ élet és a rendhagyó munkarend a sztereotípiákkal ellentétben sosem okozott gondot köztük. A kapcsolatuk elejétől fogva megszokott volt számukra a más bioritmus, és Lili elmondása alapján ez csak még jobban összehozza őket.
Lili egyébként TikTokon is egyre felkapottabb, de mégis van valaki, aki a videóiban gyakran ellopja előle a show-t. Méghozzá az embereket megszégyenítően dinnyeimádó cicája, Gömbi. Talán egyszer majd nemcsak a reggelijét nyúlja le, hanem a DJ-pultot is? Ki tudja?!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.