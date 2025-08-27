Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A kék hajú lemezlovas, aki Jennifer Lopez előtt melegítette be a magyar közönséget

facebook/regánlili -
interjú jennifer lopez Regán Lili
Hajdú Viktória
2025.08.27.
Magyarország egyik legismertebb magyar DJ-vel beszélgettünk. Regán Lili az MVM Dome-ban melegítette be a közönséget Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt.

Az MVM Dome fényei lassan kigyulladtak, a tömeg egyre hangosabban morajlott, és mindenki tudta, hogy hamarosan színpadra lép Jennifer Lopez. Mielőtt azonban a popdíva belibbent volna a reflektorfénybe, Regán Lili gondoskodott arról, hogy a közönség már az első taktusra készen álljon. 

regán lili
Regán Lili Jennifer Lopez koncertje előtt melegítette be a közönséget. 
Forrás: facebook/regánlili

Regán Lili a kék hajú DJ, aki Jennifer Lopez előtt léphetet fel 

A magyar DJ számára ez nemcsak egy fellépés volt, hanem egy titkos vágy, ami a valóságban is pontosan olyan izgalmasnak bizonyult, mint amilyennek előző este álmában látta.

„Hatalmas megtiszteltetés volt J.Lo előtt zenélni – előző este már vele álmodtam”

 – meséli, miközben szinte újra átéli a pillanatot. 

„Nagyon izgultam, éreztem a nyomást, de ez az a fajta izgalom, ami inkább feldob és előre visz.”

Nem ez volt az első alkalom, hogy világsztár előtt léphetett fel, tavaly a szívtipró Ricky Martin rajongóit is ő melegítette be. Viszont itt még nincs megállás. 

„Van még pár nagy név a listámon, akikkel egyszer szeretnék együtt dolgozni, de minden ilyen fellépés csak megerősít abban, hogy jó úton járok. Ezeket a pillanatokat sose fogom elfelejteni”

 – mondja.

Lilinek nincs semmilyen berögzült szerencsét hozó rituáléja, de J.Lo előtt azért mégis történt valami: 

„Imádkoztam. Tudatosan készültem, napokkal előtte kiválogattam a zenéket, és megterveztem a teljes ívet, hogy minden jól sikerüljön.” 

A hatalmas siker után sajnos 20 perccel hamarabb el kellett jönnie a koncertről, szóval a nagy dívák találkozása nem történt meg, de a DJ szerint ez sem vett el az élményből. 
A munkához való hozzáállása egyszerű, mégis mindent elmond róla: 

„Folyamatosan van hova fejlődni. Ha valaki szereti, amit csinál, az a munkáján is meglátszik - és én imádom, amit csinálok.”

A kék hajú lemezlovas a magánéletben is stabil alapokon áll, hiszen nemrég ünnepelte férjével az első házassági évfordulóját. A DJ élet és a rendhagyó munkarend a sztereotípiákkal ellentétben sosem okozott gondot köztük. A kapcsolatuk elejétől fogva megszokott volt számukra a más bioritmus, és Lili elmondása alapján ez csak még jobban összehozza őket. 

@djreganlili

Szeretem💙💙🍉

♬ eredeti hang - Djreganlili

Lili egyébként TikTokon is egyre felkapottabb, de mégis van valaki, aki a videóiban gyakran ellopja előle a show-t. Méghozzá az embereket megszégyenítően dinnyeimádó cicája, Gömbi. Talán egyszer majd nemcsak a reggelijét nyúlja le, hanem a DJ-pultot is? Ki tudja?!

