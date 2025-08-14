Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jennifer Lopez túl van Ben Afflecken, és boldogabb, mint valaha

2025.08.14.
Az énekesnő szerda este zárta Up All Night turnéját. Jennifer Lopez az Egyesült Államokon kívül Európában és a Közel-Keleten is fellépett. Utolsó koncertje után a közönségnek bevallotta: végre „boldog és szabad”.

Jennifer Lopez augusztus 12-én tartotta utolsó Up All Night turnékoncertjeit, ezzel lezárva élete egy fejezetet és elindítva újat. Az 56 éves énekesnő turnéja során olyan nagyvárosokban lépett fel, mint Madrid, Varsó, Budapest és Abu Dhabi, majd Olaszországban, Szardínián zárta le turnéját egy érzelmes visszatekintéssel.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez boldogabb, mint valaha
Forrás: ANADOLU

Jennifer Lopez hálás a közönségnek, amely átsegítette a magánéleti válságán

„Tegnap este volt a nyár utolsó koncertje, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek” – írta Jennifer az Instagramon, egy ragyogó fotó mellé, amelyen csillogó New York feliratú sapkában és szegecses fekete dzsekiben látható.

A fotón széles mosollyal ünnepelte a turné végét, és egy gyönyörű rózsaszín virágcsokrot tartott a karjában.

„Ez volt a legszebb, legboldogabb és legszabadabb nyár... és egyetlen kívánságom van, hogy ti is olyan boldogok legyetek, mint amilyenné ti tettetek engem minden este. Szeretlek benneteket” – zárta bejegyzését, amelynek már csak azért is nagy jelentősége van, mert JLo a válókereset beadása után lemondta akkori turnéját, hogy kiheverje a Ben Affleckkel történt szakítását. 

Riadóztatták Vilmost és Katalint — A trónörököst és feleségét arra kérték, legyenek felkészülve

Veszélyben lehet a walesi hercegi pár otthona. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége arra kérte katalin hercegnét és Vilmos herceget, hogy készüljenek fel, mert a sárga riasztás őket is érintheti.

Justin Bieber ijesztő üzenetére csajos bulival reagált Hailey Bieber — Kylie Jennerrel és Bella Hadiddal rúgott ki a hámból

Továbbra is terjednek a pletykák Justin Bieber és felesége házassági válságáról, és ezen a popsztár furcsa üzenetei sem segítenek. Úgy tűnik, ez már Hailey Biebernek is sok. A modell barátnői, Bella Hadid és Kylie Jenner tásraságában, egy csajos estén vigasztalódott.

Priscilla Presley ellen pert indítottak — A vád szerint az Elvis-hagyatékért hagyta meghalni a lányát, Lisa Marie-t

Volt üzlettársai perelték be Priscilla Presley-t, akik azt állítják, Elvis Presley özvegye figyelmen kívül hagyta lánya, Lisa Marie Presley egészségügyi problémáit, és kizárólag Elvis Presley vagyonának megszerzésére törekedett.

 

 

