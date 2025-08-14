Jennifer Lopez túl van Ben Afflecken, és boldogabb, mint valaha

Jennifer Lopez augusztus 12-én tartotta utolsó Up All Night turnékoncertjeit, ezzel lezárva élete egy fejezetet és elindítva újat. Az 56 éves énekesnő turnéja során olyan nagyvárosokban lépett fel, mint Madrid, Varsó, Budapest és Abu Dhabi, majd Olaszországban, Szardínián zárta le turnéját egy érzelmes visszatekintéssel.

Jennifer Lopez boldogabb, mint valaha

Forrás: ANADOLU

Jennifer Lopez hálás a közönségnek, amely átsegítette a magánéleti válságán

„Tegnap este volt a nyár utolsó koncertje, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek” – írta Jennifer az Instagramon, egy ragyogó fotó mellé, amelyen csillogó New York feliratú sapkában és szegecses fekete dzsekiben látható.

A fotón széles mosollyal ünnepelte a turné végét, és egy gyönyörű rózsaszín virágcsokrot tartott a karjában.

„Ez volt a legszebb, legboldogabb és legszabadabb nyár... és egyetlen kívánságom van, hogy ti is olyan boldogok legyetek, mint amilyenné ti tettetek engem minden este. Szeretlek benneteket” – zárta bejegyzését, amelynek már csak azért is nagy jelentősége van, mert JLo a válókereset beadása után lemondta akkori turnéját, hogy kiheverje a Ben Affleckkel történt szakítását.