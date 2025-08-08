Kiderült, lehetsz-e két emberbe szerelmes egyszerre

A szíved egyszerre kétfelé húz? Ha valaha is érezted azt, hogy két különböző emberhez vonzódsz egyszerre, ne aggódj, nem vagy egyedül. Bár a romantikus filmek és könyvek általában azt sugallják, hogy az igazi egyetlen személy, a valóság sokkal árnyaltabb. A pszichológusok és párkapcsolati szakértők szerint nemcsak lehetséges, de teljesen emberi is, hogy egyszerre több személybe is lehet valaki szerelmes.

Lehetsz-e két emberbe szerelmes? A szakértők megdöbbentő választ adtak

Forrás: Shutterstock

Szerelmes vagy, de két emberbe?

A szerelem ugyanis nem egy statikus állapot, hanem egy érzelmi dinamika, ami különböző emberekkel más-más oldalunkat hozza elő. Lehet, hogy az egyik féllel biztonságban és meghallgatva érzed magad, míg a másik teljesen lázba hoz és izgalmat visz az életedbe. És ezek az érzések nem zárják ki egymást. Az agy szerelmi reakciói, az oxitocin, dopamin és szerotonin játékai több ember esetében is aktiválódhatnak.

Fontos azonban különbséget tenni aközött, hogy valódi érzelmi kötődésről van szó, vagy csupán vágyakozásról, megszokásról, esetleg arról, hogy egyik kapcsolatod sem adja meg azt, amire igazán vágysz. Ha két emberhez is kötődsz, érdemes elgondolkodni azon, mit képviselnek ők számodra. Nem ritka, hogy valaki az egyik kapcsolatban a stabilitást keresi, míg a másikban a szenvedélyt.

Biztosan nagy bűn, ha több embert szeretsz?

A szakértők azt tanácsolják, hogy ne az alapján dönts, melyik kapcsolat tűnik egyszerűbbnek vagy logikusabbnak, hanem vizsgáld meg, melyik mellett tudsz igazán önmagad lenni. Az is fontos kérdés, hogy hosszú távon kivel tudsz közös jövőt építeni. Nem kell azonnal választani, de fontos, hogy őszinte légy saját magadhoz, és ha mindkét fél érintett, hozzájuk is.

Vannak, akik számára a nyitott kapcsolatok vagy a poliamória jelenti a megoldást. Mások viszont ragaszkodnak az egy partnerhez. A lényeg az, hogy az érzelmeid nem bűnök, és nem kell szégyenkezned miattuk. Az ember szívének útjai néha kacifántosak, de épp ettől lesz olyan izgalmas az élet.

Bár a társadalmi elvárások szerint a szerelem kizárólagos kellene hogy legyen, az érzelmek nem mindig illeszkednek szigorú keretek közé. Az is lehet, hogy az egyik kapcsolat a biztonságot és a stabilitást adja meg, míg a másik az izgalmat és a szenvedélyt ébreszti fel. Az emberi szív sokszor összetettebb, mint gondolnánk, nem fekete-fehér döntésekben működik. Éppen ezért a legfontosabb, hogy őszinték legyünk önmagunkkal: mit keresünk valójában, és mi az, ami hosszú távon valódi boldogságot hoz számunkra.