Szemérmetlen uralkodónők, akiknek a hálószobája kész átjáróház volt

Az emberek szeretnek idealizált képet festeni a múltról, olykor tudatosan nem vesznek tudomást a szikár tényekről. Erre kiváló példák azok az uralkodónők, akiknek frivol magánéletéről már mindenki elfeledkezett, a történetírók pedig kifejezetten erényesnek, szűziesnek állítják be őket. Pedig sokszor éppen azoknak a mája a legfehérebb, akikről a legkevésbé gondoljuk.

Nem minden uralkodónő volt olyan erényes, mint hittük - Viktória királynő és a tőle balra álló Mária, a későbbi román királyné erre jó példa.

Forrás: Hulton Archive

Ez a három uralkodónő szemérmesnek tűnik, pedig fehérmájú volt

1. I. Erzsébet, a (nem olyan) Szűz királynő

Mivel soha nem ment férjhez, minden idők egyik legsikeresebb uralkodónőjét, I. Erzsébetet Szűz királynő néven kezdték el emlegetni. Pedig a valóság az, hogy a legendás uralkodónő minden volt, csak nem szűzies: a történelmi források szerint előszeretettel flörtölt a férfiakkal, nem ritkán nőiességével érte el céljait. Szeretőket is tartott, ahogy törvénytelen gyerekekről is keringenek történetek – Igaz, utóbbiakat soha, senki nem erősítette meg.

Egyedül Robert Dudley volt az, akivel fontolóra vette volna a házasságot, ám volt egy kis bökkenő: a férfi házasságban élt.

Amikor Dudleyval véget ért a románc, Sir Walter Raleigh töltötte be a királynő szívében keletkezett űrt, ám a férfi komoly hibát vétett, amikor titokban megházasodott, így azonnal kiesett a királynő kegyeiből. Utolsó szeretője Robert Deveraux, Essex grófja volt, aki tinédzserként lett az ötvenes éveit taposó királynő kedvence. A nagyravágyó fiatalember elválaszthatatlan volt I. Erzsébettől, rendszeres vendég volt lakosztályában, azonban egy ízben puccsot szervezett szeretője ellen, aki árulását lefejezéssel büntette.

A Szűz királynő, I. Erzsébet mégsem volt olyan szemérmes?

Forrás: Hulton Archive

2. Viktória királynő hadilábon állt a viktoriánus szemérmességgel

Aki szerint Viktória királynő a viktoriánus erény és szemérmesség jelképe volt, valószínűleg egyedül a torz képet mutató kosztümös filmekből tájékozódott. Ugyanis az angol királynő az egyik legférfifalóbb uralkodó volt, emellett szerelmi élete sem kötögetésből állt. Férjével Albert herceggel gyakran áldoztak a szerelem oltárán, melyet a 9 gyerek is bizonyít.

Történészek szerint valamiféle hormonzavar állhatott a háttérben, amiért a libidója az egekben volt.

Férje halála mélyen megrázta, élete végéig feketét hordott, évekkel a távozása után sem engedte, hogy átrendezzék szobáját, titkos szeánszokra járt. Azonban ledér természetének nem tudott parancsolni, elvonultságából végül John Brown rángatta ki, 20 éves viszonyukat a történelem szemérmesen barátságnak hívta. Indiai szolgájával, Karim Abdullal szintén gyanúsan szoros viszonyt ápolt, amely a korszakban tabunak számított. Viktória brit királynő szerelmi életének részleteit valószínűleg soha nem tudjuk meg, mivel a halála után trónra lépő fia, VII. Eduárd az összes levelet megsemmisíttette.