Szemérmetlen uralkodónők, akiknek a hálószobája kész átjáróház volt

Az emberek szeretnek idealizált képet festeni a múltról, olykor tudatosan nem vesznek tudomást a szikár tényekről. Erre kiváló példák azok az uralkodónők, akiknek frivol magánéletéről már mindenki elfeledkezett, a történetírók pedig kifejezetten erényesnek, szűziesnek állítják be őket. Pedig sokszor éppen azoknak a mája a legfehérebb, akikről a legkevésbé gondoljuk.
Mivel soha nem ment férjhez, minden idők egyik legsikeresebb uralkodónőjét, I. Erzsébetet Szűz királynő néven kezdték el emlegetni. Pedig a valóság az, hogy a legendás uralkodónő minden volt, csak nem szűzies: a történelmi források szerint előszeretettel flörtölt a férfiakkal, nem ritkán nőiességével érte el céljait. Szeretőket is tartott, ahogy törvénytelen gyerekekről is keringenek történetek – Igaz, utóbbiakat soha, senki nem erősítette meg.
Egyedül Robert Dudley volt az, akivel fontolóra vette volna a házasságot, ám volt egy kis bökkenő: a férfi házasságban élt.
Amikor Dudleyval véget ért a románc, Sir Walter Raleigh töltötte be a királynő szívében keletkezett űrt, ám a férfi komoly hibát vétett, amikor titokban megházasodott, így azonnal kiesett a királynő kegyeiből. Utolsó szeretője Robert Deveraux, Essex grófja volt, aki tinédzserként lett az ötvenes éveit taposó királynő kedvence. A nagyravágyó fiatalember elválaszthatatlan volt I. Erzsébettől, rendszeres vendég volt lakosztályában, azonban egy ízben puccsot szervezett szeretője ellen, aki árulását lefejezéssel büntette.
Aki szerint Viktória királynő a viktoriánus erény és szemérmesség jelképe volt, valószínűleg egyedül a torz képet mutató kosztümös filmekből tájékozódott. Ugyanis az angol királynő az egyik legférfifalóbb uralkodó volt, emellett szerelmi élete sem kötögetésből állt. Férjével Albert herceggel gyakran áldoztak a szerelem oltárán, melyet a 9 gyerek is bizonyít.
Történészek szerint valamiféle hormonzavar állhatott a háttérben, amiért a libidója az egekben volt.
Férje halála mélyen megrázta, élete végéig feketét hordott, évekkel a távozása után sem engedte, hogy átrendezzék szobáját, titkos szeánszokra járt. Azonban ledér természetének nem tudott parancsolni, elvonultságából végül John Brown rángatta ki, 20 éves viszonyukat a történelem szemérmesen barátságnak hívta. Indiai szolgájával, Karim Abdullal szintén gyanúsan szoros viszonyt ápolt, amely a korszakban tabunak számított. Viktória brit királynő szerelmi életének részleteit valószínűleg soha nem tudjuk meg, mivel a halála után trónra lépő fia, VII. Eduárd az összes levelet megsemmisíttette.
Mária, Románia szeretett királynéja volt, akire jótékonykodásáért, szépségéért, stílusáért, valamint az országért való elkötelezettségéért máig jó szívvel emlékeznek. Az uralkodónő – aki nem mellesleg Viktória királynő unokája volt – 17 évesen ment hozzá Ferdinánd román trónörököshöz, belecsöppenve egy idegen udvarba, annak minden szigorú szabályával együtt. (Első szülésénél például vallási okokra hivatkozva nem engedte apósa, hogy csillapítsák a fájdalmait)
Boldogtalan házasságából szeretők karjaiba menekült, hat gyereke közül nem mindegyik a férjéé volt.
Második lánya, Mária, a későbbi görög királyné egy Zizi Cantacuzino nevű tiszttel folytatott viszonya gyümölcse volt, élete szerelme pedig Barbu Stirbei herceg volt. Két legkisebb gyereke Ilona és Mircea hercegnő feltűnően hasonlított a jóképű arisztokratára, férje, I. Ferdinánd pedig szemet hunyt hűtlensége felett. (A gyerekek illegitimitását sohasem erősítette meg genetikai vizsgálat.) Türelme azonban elfogyott és végül száműzte a herceget az udvarból, akit élete végéig hiányolt Mária királyné.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.