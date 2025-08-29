Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Drámai fordulat az időjárásban: a hőség után ekkor érkeznek a durva zivatarok

2025.08.29.
Pénteken délelőtt még a szaharai por tompíthatja a napsütést, nyugaton pedig a változóan vastag felhőtakaró szórványosan árnyékolhatja be az eget, helyenként kisebb eső sem kizárt. Délutánra azonban változik a helyzet.

A délutáni óráktól nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt egyre nagyobb területen nő a csapadék esélye, záporokra, zivatarokra kell számítani pénteken.

Drámai fordulat az időjárásban: a hőség után durva zivatarok érkeznek
Drámai fordulat az időjárásban: a hőség után durva zivatarok érkeznek
A déli szél sokfelé élénkké válik, időnként erős széllökések is kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos erejű széllökésekre is készülni kell.

Hőség és zivatarok: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki

A HungaroMet a várható zivatarok miatt hat nyugati megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést: Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Somogy vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye, Zala vármegye.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható, késő estére 18–28 fok közé hűl vissza a levegő. 

Elsőfokú riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, és Veszprém vármegyére, másodfokú riasztást pedig Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyére.

 

