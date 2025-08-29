Drámai fordulat az időjárásban: a hőség után ekkor érkeznek a durva zivatarok

A délutáni óráktól nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt egyre nagyobb területen nő a csapadék esélye, záporokra, zivatarokra kell számítani pénteken.
A déli szél sokfelé élénkké válik, időnként erős széllökések is kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos erejű széllökésekre is készülni kell.
A HungaroMet a várható zivatarok miatt hat nyugati megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést: Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Somogy vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye, Zala vármegye.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható, késő estére 18–28 fok közé hűl vissza a levegő.
Elsőfokú riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, és Veszprém vármegyére, másodfokú riasztást pedig Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyére.
