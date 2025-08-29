Időjárás: nem lesz átlagos az idei szeptember – mutatjuk, mire készülhetünk

Az augusztus utolsó napjai még forróságot hoztak, ma, pénteken akár 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Szeptember elején viszont enyhébb, de továbbra is barátságos, meleg időjárásra készülhetünk. A hónap első napjaiban előfordulhatnak záporok és zivatarok, ám a rövid csapadékos időszak után fokozatosan kitisztul az ég. A nappali hőmérséklet 26–28 fok körül alakul, éjszakánként pedig 17–20 fokos friss levegő várja azokat, akik nyitott ablak mellett szeretnek aludni. A Köpönyeg előrejelzése szerint ez a derűs, nyárias idő egészen szeptember közepéig kitart.

Időjárás-előrejelzés: csodás szeptember vár ránk

Forrás: Shutterstock

Szeptemberi időjárás: nyugodtan kirándulhatunk

A hónap második felében sem ér még utol a szürkeség. Az Accuweather prognózisa alapján továbbra is sok napsütésben lesz részünk, a nappali csúcsértékek jellemzően 22–24 fok körül alakulnak. Csak a szeptember végén lehet számítani némi esőre, akkor is legfeljebb 19 fok környékére süllyedhet a hőmérséklet. Aki tehát még nem tudja elengedni a nyarat, bátran tervezhet szeptemberi pihenést vagy hosszú hétvégét, az időjárás valószínűleg nem fogja cserben hagyni.

Az igazi őszies idő csak október második felében köszönt be, akkor csökken tartósan 20 fok alá a hőmérséklet.