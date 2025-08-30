Véget érhet a tartós kánikula: ilyen időre számíthatsz a hétvégén

Jó hír azoknak, akik már nehezen viselték az elmúlt napok forróságát: bár lesz még meleg, úgy tűnik, tartós, heteken át tartó kánikula már nem várható. A reggelek és az esték a melegebb napokon is hűvösek, elszórt záporok hoznak felfrissülést, változik az időjárás.
Szombaton estig felhős idő várható, helyenként záporral, zivatarral élénk ÉNy-i széllel. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet, de a Dunántúlon késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő -írja a Met.hu előrejelzésében. Vasárnap hasonló időre számíthatunk, zápor, zivatar inkább a keleti országrészben lesz jellemző. A hét további részében ismét sok lesz a napsütés, helyi záporok, zivatarok és feltámadó szél azomban előfordulhatnak.
Részletes előrejelzését itt találsz.
