Véget érhet a tartós kánikula: ilyen időre számíthatsz a hétvégén

időjárás csapadék kánikula
Life.hu
2025.08.30.
Csapadékkal, széllel érkezik az enyhülés. Az esték és reggelek kifejezetten húvösek lehetnek, a jövő héten ismét melegszik az időjárás.

Jó hír azoknak, akik már nehezen viselték az elmúlt napok forróságát: bár lesz még meleg, úgy tűnik, tartós, heteken át tartó kánikula már nem várható. A reggelek és az esték a melegebb napokon is hűvösek, elszórt záporok hoznak felfrissülést, változik az időjárás.

Forrás: Shutterstock

Felhős időjárás, helyenként csapadékkal

Szombaton estig felhős idő várható, helyenként záporral, zivatarral élénk ÉNy-i széllel. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet, de a Dunántúlon késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő -írja a Met.hu előrejelzésében. Vasárnap hasonló időre számíthatunk, zápor, zivatar inkább a keleti országrészben lesz jellemző. A hét további részében ismét sok lesz a napsütés, helyi záporok, zivatarok és feltámadó szél azomban előfordulhatnak. 

Részletes előrejelzését itt találsz.

Bruce Willis felesége kifakadt: "Akinek nincs ilyen tapasztalata, annak beleszólása sincs és szavazati joga sincs"

Emma Heming tévéadásban és az Instagramján is elmondta, miért döntött úgy, hogy a színész külön házban éljen. Bruce Willis már 24 órás felügyeletre szorul, profi ápolócsapat gondoskodik róla.

Vilmos herceg és Katalin sokáig titkolták György herceg előtt, hogy egy napon király lesz: komoly okuk volt rá

Vilmos herceg és Katalin hercegné tudatosan halogatták, hogy fiuknak, György hercegnek elmondják: egyszer Anglia királya lesz. A walesi hercegi pár célja az volt, hogy György gyermekkora a lehető legtovább "normális" legyen.

Tippek, hogy hogyan ne változz nénivé – 6 dolog, amin hatalmas hiba spórolni

Ezeken a dolgokon semmiképp ne spórolj, ha nem akarsz igazi nénivé válni.

 

