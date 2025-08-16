A wellness-szoba az új trend: mindenki ilyet akar most

A rohanó világban egyre többen érezzük úgy, hogy szükségünk van egy olyan térre, ahol megpihenhetünk, megnyugodhatunk, és kicsit újratölthetjük magunkat. Nem véletlen, hogy a lakberendezési trendekben újra és újra előkerül az otthoni spa vagy más néven wellness-szoba ötlete. A koronavírus-járvány alatti bezártság, majd a hosszú távú otthoni munkavégzés sokaknak megmutatta, mennyire fontos, hogy legyen egy nyugodt hely a négy fal között, ahol valóban kikapcsolhatunk. A wellness szoba nem luxus többé, hanem egyre inkább alapvető igény a mentális egészség érdekében.

A wellness-szoba segít a kikapcsolódásban

Forrás: Shutterstock

Mi is az a wellness szoba?

A koncepció lényege, hogy a lakás egy kisebb részét, ha nincs külön helyiség, akkor akár csak egy sarkot úgy alakítunk ki, hogy ott teljesen ellazulhassunk. Nem kell feltétlenül nagy beruházásra gondolni: sokszor elég egy nyugtató hangulatú világítás, pár illatgyertya vagy egy aromadiffúzor, egy kényelmes fotel vagy matrac, néhány puha párna és egy takaró. A cél, hogy ez a tér kizárólag a pihenésé legyen, ne legyenek benne zavaró tényezők, kütyük, vagy házimunka emlékeztetők. Sokan ebben a kis kuckóban jógáznak, meditálnak, zenét hallgatnak vagy egyszerűen csak elvonulnak egy bögre teával.

A wellness szoba kialakítása közben fontos szempont a természet közelségének érzete. Egyre népszerűbbek a természetes anyagok, a fából készült bútorok, a natúr textíliák, a szobanövények, amelyek nemcsak dekoratívak, de a levegőt is tisztítják. A színek tekintetében a föld tónusok, a bézs, zöld, pasztell rózsaszín és világosbarna árnyalatok dominálnak, amelyek nyugtatják az idegrendszert és harmóniát sugallnak. Az is fontos, hogy ez a hely könnyen hozzáférhető legyen: ha túl bonyolult oda eljutni vagy használni, gyorsan feledésbe merül a szoba eredeti célja.

Változatos lehetőségek

Egy wellness-szoba nemcsak a test, de a lélek feltöltődését is szolgálja. Egyre több pár, család vagy egyedülálló dönt úgy, hogy otthon is teremtenek egy mini menedéket a világ elől. Vannak, akik komolyabb beruházásokkal dolgoznak, például beszerelnek egy masszázságyat vagy infraszaunát, mások inkább apró, de tudatosan kiválasztott elemekkel építik fel saját kis békeszigetüket. Az is teljesen rendben van, ha ez a hely naponta csak tíz percet vesz igénybe. A lényeg, hogy ez a rövid idő tényleg rólunk szóljon.