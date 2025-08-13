Az 5 legdurvább celebszakítás: barátságok, amiket tönkretett a hírnév

Sokan azt állítják, a rivaldafény csupa móka és kacagás: onnantól bármit megtehetsz, nem kell szűkölködni, az életed a csúcson van. A hírnévnek azonban van árnyoldala is, egyesek szerint nagyon magányos tud az lenni. Nem tudhatod kiben bízhatsz, ki az, aki tényleg ott fog állni melletted a bajban. Itt vannak a legemlékezetesebb barátságok, amiknek csúnya szakítás lett a vége.

A barátságok gyakran Hollywoodban sem bírják ki az idő próbáját.

Forrás: Getty Images North America

Barátságok, amiket nem kímélt a csillogás

Blake Lively és Taylor Swift

Taylor Swift és baráti köre szinte már a popkultúra részévé nőtte ki magát. Olyan hírességek vannak benne, mint Selena Gomez, Gigi Hadid, Miles Teller és felesége. Lively és Swift évekig szoros barátságban áltak egymással. Együtt jártak nyaralni, posztoltak egymásról. Taylor a 2020-as Folklore című albumának a borítóját is Lively és férje, Ryan Reynolds kertjében fotózták, illetve még a pár gyerekeinek is az énekesnő a keresztanyjuk. Pár hónappal ezelőttig még tündöklő barátságban álltak egymással, Az Eras turnén több alkalommal is részt vett Blake az egész családjával.

Ez az év hozta el nekik a zárófejezetet. Lively szerepelt a 2024-ben megjelent Velünk véget ér filmben, ahol bírósági ügybe keveredett a férfi főszereplővel, Justin Baldonival, szexuális zaklatás ügyében. A per annyira elfajult, hogy Lively képes volt egyik legjobb barátnőjét, Swiftet is berendelni a bíróságra. Az énekesnő ezt nem nézte jó szemmel, és azóta nem barátkozik a méltán híres házaspárral.

Blake Lively és Taylor Swift sokszor együtt indultak az éjszakába.

Forrás: GC Images

Nicole Richie és Paris Hilton

A kétezres évek eleje volt a legikonikusabb korszaka az örökösnőknek – ekkor jelent meg a közös valóságshowjuk, a The Simple Life. Az egész világ imádta őket, velük együtt nevettek és csodálták divatos szettjeiket. A műsorban olyan „akadályokkal” kellett megküzdeniük, ami egy átlagember életében mindennapos lehet.

A feketeleves nem sokkal később jött is: 2005-ben Hilton kijelentette, hogy többé nem áll barátságban Richie-vel. Ugyan a pontos okra sosem derült fény, de egyes források szerint Nicole irigysége vetett véget legendás barátságuknak. Olyan szeretett volna lenni, mint Paris, aki ma már anyuka. Azóta már valamelyest megbékéltek egymással, de az a barátság, ami köztük volt sosem tért vissza.