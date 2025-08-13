Az 5 legdurvább celebszakítás: barátságok, amiket tönkretett a hírnév

Sokan azt állítják, a rivaldafény csupa móka és kacagás: onnantól bármit megtehetsz, nem kell szűkölködni, az életed a csúcson van. A hírnévnek azonban van árnyoldala is, egyesek szerint nagyon magányos tud az lenni. Nem tudhatod kiben bízhatsz, ki az, aki tényleg ott fog állni melletted a bajban. Itt vannak a legemlékezetesebb barátságok, amiknek csúnya szakítás lett a vége.
Taylor Swift és baráti köre szinte már a popkultúra részévé nőtte ki magát. Olyan hírességek vannak benne, mint Selena Gomez, Gigi Hadid, Miles Teller és felesége. Lively és Swift évekig szoros barátságban áltak egymással. Együtt jártak nyaralni, posztoltak egymásról. Taylor a 2020-as Folklore című albumának a borítóját is Lively és férje, Ryan Reynolds kertjében fotózták, illetve még a pár gyerekeinek is az énekesnő a keresztanyjuk. Pár hónappal ezelőttig még tündöklő barátságban álltak egymással, Az Eras turnén több alkalommal is részt vett Blake az egész családjával.
Ez az év hozta el nekik a zárófejezetet. Lively szerepelt a 2024-ben megjelent Velünk véget ér filmben, ahol bírósági ügybe keveredett a férfi főszereplővel, Justin Baldonival, szexuális zaklatás ügyében. A per annyira elfajult, hogy Lively képes volt egyik legjobb barátnőjét, Swiftet is berendelni a bíróságra. Az énekesnő ezt nem nézte jó szemmel, és azóta nem barátkozik a méltán híres házaspárral.
A kétezres évek eleje volt a legikonikusabb korszaka az örökösnőknek – ekkor jelent meg a közös valóságshowjuk, a The Simple Life. Az egész világ imádta őket, velük együtt nevettek és csodálták divatos szettjeiket. A műsorban olyan „akadályokkal” kellett megküzdeniük, ami egy átlagember életében mindennapos lehet.
A feketeleves nem sokkal később jött is: 2005-ben Hilton kijelentette, hogy többé nem áll barátságban Richie-vel. Ugyan a pontos okra sosem derült fény, de egyes források szerint Nicole irigysége vetett véget legendás barátságuknak. Olyan szeretett volna lenni, mint Paris, aki ma már anyuka. Azóta már valamelyest megbékéltek egymással, de az a barátság, ami köztük volt sosem tért vissza.
Neked is ismerősek azok a filmek, mint az Ananász Expressz, Az interjú vagy az Itt a vége? James Franco és Seth Rogen rengeteg vígjátékban szerepeltek együtt, a képernyőn megjelenő dinamikájuk szinte utánozhatatlan volt. Azonban ma már nem látni tőlük közös produkciókat és ennek mindössze egy oka van. 2021-ben rengeteg nő felszólalt Franco ellen, miszerint szexuálisan bántalmazta őket. Rogen kiállt a saját értékei mellett és nem támogatta évtizedes barátját. Akkoriban nyilatkozta, hogy nincs jelenleg készülő közös produkciójuk és nem is lesz. Rendkívül szomorú vég ez egy ilyen boldog barátságnak!
A Barney and Friends talán a magyar nagyközönségnek nem mond túl sokat, de az USA-ban egy rendkívül népszerű műsor gyerekeknek. Selena és Demi már egész kicsi korukban szerepet kaptak benne és hamar szoros barátság alakult ki közöttük, ami később a Disney csatornánál is folytatódott. Ezt a barátságot a féltékenység tette tönkre – Selena Gomez elkezdett barátkozni Taylor Swifttel, ami Deminek nem tetszett. Egyre inkább eltávolodtak egymástól és egy idő után idegenek lettek egymás számára. Számtalanszor próbálták újraéleszteni azt, ami köztük volt, ám sajnos minden alkalommal sikertelenül.
A két színésznő nevét mindenki ismeri világszerte. Barátságuk az 1990-es években érte el a csúcsát. Rengeteg helyen megjelentek együtt, hangos volt a sajtó tőlük. Egyszer Ryder otthonában Paltrow megtalált egy forgatókönyvet, ami nem más remekműhöz tartozott, mint a Szerelmes Shakespearehez. Annyira megtetszett a szőke színésznőnek, hogy azonnal elhappolta a szerepet kollégája és barátnője elől és még Oscar-díjat is kapott érte! Ezt a történést ugyan sosem erősítették meg, de azóta nem lehetett őket együtt látni.
