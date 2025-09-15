Műtét közben hagyta ott betegét egy aneszteziológus, hogy a nővérkével hetyegjen

A 44 éves dr. Suhail Anjum finoman szólva sem vette komolyan aneszteziológusi kötelességeit.

Az aneszteziológus műtét közben hagyta ott páciensét, hogy a nővérkével malackodjon.

Az egész világ egy brit aneszteziológus pofátlansága miatt őrjöng

Ha valaki átesett már akár egy egyszerűbb műtéten is, pontosan tudja, milyen kiszolgáltatott helyzet anyaszült meztelenül feküdni egy hideg műtőasztalon, miközben vakító fehér fény és egy rakás maszkos idegen vesz körbe. Az egyetlen, ami ilyenkor kicsit is megnyugtatja az embert, a tudat, hogy jó kezekben vagyunk, biztonságban és hogy tényleg nagyon odafigyelnek ránk.

Nos, dr. Suhail Anjumnak hála már ez az utolsó mentsvár is ugrott, ugyanis a brit aneszteziológus valami olyasmit tett műtét közben, ami az egész világot lesokkolta.

Pásztoróra műtét közben

A házas, 44 éves aneszteziológus ugyanis egy műtét kellős közepén megkérte az Ashton-under-Lyne-i Tameside kórház egyik nővérét, hogy vigyázzon az altatásban lévő betegére, amíg ő egy gyors szünetet tart.

A nővér készségesen igent mondott, azonban 8 perc elteltével keresni kezdte Anjumot és szinte sokkot kapott, amikor észrevette, hogy a férfi éppen egy másik nővérrel létesít szexuális kapcsolatot az egyik szomszédos műtőben.

A nővér azonnal jelentette az esetet a felettesének, Anjum pedig az Orvosok Bírósági Szolgálatának (MPTS) meghallgatásán azzal védekezett, hogy mivel nemrég született meg a legkisebb gyereke, rendkívül stresszes időszakon van túl, szüksége volt arra, hogy kiengedje a gőzt.

Kiemelte, hogy csupán egy szobával ment arrébb hetyegni és mindent tökéletesen az irányítása alatt tartott.

Nos, hogy ez a szóban forgó beteget mennyire nyugtatta meg, azt nem lehet tudni, de szerencsére nem ébredt fel műtét közben és már otthon lábadozik.