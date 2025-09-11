Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
350 millió forintot költött plasztikai műtétekre egy nő — A célja, hogy övé legyen a világ legvékonyabb dereka

testkép plasztika derékbőség
Nagy Kata
2025.09.11.
Mindössze 45 centiméteres derékkal él az a népszerű influenszer, aki minden pénzét plasztikai műtétekre költötte azért, hogy a világ legvékonyabb derekát tudhassa magáénak.

A 33 éves jógaoktató nem tartja plasztikaiműtét-függőségnek azt, amit a testével művelt. 

Plasztikai műtét függő 33 éves nő vékony derékkal
Plasztikai műtétekkel varázsolt magának darázsderekat a 33 éves influenszer
Forrás:  Profimedia

A plasztikai beavatkozásoknak hála csupán 45 centis derékkal él a népszerű influenszer

Napi 23 órát tölt fűzőben a 33 éves Aleira Avendano, mivel megrögzött célja, hogy övé legyen a világ legvékonyabb dereka. Ezt az illusztris címet egyelőre Cathie Jung tartja 38 centivel, de Aleira szorosan a nyomában van a maga 45 centijével. 

A jógaoktató már több, mint 350 millió forintnak megfelelő összeget költött plasztikai beavatkozásokra a célja elérése érdekében: kivetette a lengőbordáit, mellé pedig csináltatott hét mellplasztikát, öt orrplasztikát, fenékimplantátumokat és új fogakat is.

Az alakja megtartása érdekében 17 éve fűzőt visel, amit csak zuhanyzáskor vesz le. 

Aleira Avendano 45 centis derékkal él
Forrás:  Profimedia

Aleira már a teste határait feszegeti, de nem hajlandó feladni az álmát, hogy megelőzze Cathie Jungot. Bár már a belső szervei is eltolódtak és torzulni kezdtek, ő semmit sem bánt meg a számtalan beavatkozásból.

 Az egyetlen dolog, amit sajnál, hogy különleges méretei miatt semmi nem jó rá, így varratnia kell a ruháit, ami nem kis befektetés a plasztikai műtétek mellett. 

Állítása szerint egyáltalán nem hiányzik neki a régi alakja, és az új, extrém testalkatával egyszerűen nem tudnak betelni a férfiak – ő pedig természetesen élvezi a figyelmet. Nemrég piacra dobta egyedülálló alakformáló fehérnemű-kollekcióját, ami bár nem ígér olyan darázsderekat, mint az övé, mégis hetek alatt elfogyott a webshopokból.

Túlzásba vitt plasztika és sok szenvedés: Priscilla Presley arca teljesen eltorzult - FOTÓ

Elvis Presley özvegye hosszú idő után mutatkozott újra a nyilvánosság előtt. A 80 éves Priscilla Presleyt Los Angelesben kapták lencsevégre – arcvonásain jól látszanak az elmúlt időszak megpróbáltatásai.

60 évesen, fiter nélkül mutatta meg bikinis testét a 80-as évek legedás szupermodellje – FOTÓ

Büszkén vállalja a valóságot: a legendás szupermodell. Paulina Porizkova megmutatta követőinek, mit jelent számára a szépség 60 évesen.

Így nézne ki Helen Mirren, ha ő is a plasztika rabja lenne: 80 éves lett a hollywoodi legenda - FOTÓ

Helen Mirren 80 évesen is megmutatja, mit jelent a valódi, kortalan szépség.

 

 

 

 

 

 

