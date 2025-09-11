350 millió forintot költött plasztikai műtétekre egy nő — A célja, hogy övé legyen a világ legvékonyabb dereka

A 33 éves jógaoktató nem tartja plasztikaiműtét-függőségnek azt, amit a testével művelt.

Plasztikai műtétekkel varázsolt magának darázsderekat a 33 éves influenszer

Forrás: Profimedia

A plasztikai beavatkozásoknak hála csupán 45 centis derékkal él a népszerű influenszer

Napi 23 órát tölt fűzőben a 33 éves Aleira Avendano, mivel megrögzött célja, hogy övé legyen a világ legvékonyabb dereka. Ezt az illusztris címet egyelőre Cathie Jung tartja 38 centivel, de Aleira szorosan a nyomában van a maga 45 centijével.

A jógaoktató már több, mint 350 millió forintnak megfelelő összeget költött plasztikai beavatkozásokra a célja elérése érdekében: kivetette a lengőbordáit, mellé pedig csináltatott hét mellplasztikát, öt orrplasztikát, fenékimplantátumokat és új fogakat is.

Az alakja megtartása érdekében 17 éve fűzőt visel, amit csak zuhanyzáskor vesz le.

Aleira Avendano 45 centis derékkal él

Forrás: Profimedia

Aleira már a teste határait feszegeti, de nem hajlandó feladni az álmát, hogy megelőzze Cathie Jungot. Bár már a belső szervei is eltolódtak és torzulni kezdtek, ő semmit sem bánt meg a számtalan beavatkozásból.

Az egyetlen dolog, amit sajnál, hogy különleges méretei miatt semmi nem jó rá, így varratnia kell a ruháit, ami nem kis befektetés a plasztikai műtétek mellett.

Állítása szerint egyáltalán nem hiányzik neki a régi alakja, és az új, extrém testalkatával egyszerűen nem tudnak betelni a férfiak – ő pedig természetesen élvezi a figyelmet. Nemrég piacra dobta egyedülálló alakformáló fehérnemű-kollekcióját, ami bár nem ígér olyan darázsderekat, mint az övé, mégis hetek alatt elfogyott a webshopokból.