350 millió forintot költött plasztikai műtétekre egy nő — A célja, hogy övé legyen a világ legvékonyabb dereka

A 33 éves jógaoktató nem tartja plasztikaiműtét-függőségnek azt, amit a testével művelt.
Napi 23 órát tölt fűzőben a 33 éves Aleira Avendano, mivel megrögzött célja, hogy övé legyen a világ legvékonyabb dereka. Ezt az illusztris címet egyelőre Cathie Jung tartja 38 centivel, de Aleira szorosan a nyomában van a maga 45 centijével.
A jógaoktató már több, mint 350 millió forintnak megfelelő összeget költött plasztikai beavatkozásokra a célja elérése érdekében: kivetette a lengőbordáit, mellé pedig csináltatott hét mellplasztikát, öt orrplasztikát, fenékimplantátumokat és új fogakat is.
Az alakja megtartása érdekében 17 éve fűzőt visel, amit csak zuhanyzáskor vesz le.
Aleira már a teste határait feszegeti, de nem hajlandó feladni az álmát, hogy megelőzze Cathie Jungot. Bár már a belső szervei is eltolódtak és torzulni kezdtek, ő semmit sem bánt meg a számtalan beavatkozásból.
Az egyetlen dolog, amit sajnál, hogy különleges méretei miatt semmi nem jó rá, így varratnia kell a ruháit, ami nem kis befektetés a plasztikai műtétek mellett.
Állítása szerint egyáltalán nem hiányzik neki a régi alakja, és az új, extrém testalkatával egyszerűen nem tudnak betelni a férfiak – ő pedig természetesen élvezi a figyelmet. Nemrég piacra dobta egyedülálló alakformáló fehérnemű-kollekcióját, ami bár nem ígér olyan darázsderekat, mint az övé, mégis hetek alatt elfogyott a webshopokból.
