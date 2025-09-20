Háromévesen már könyvet írt, most pedig énekes-dalszerzőként tevékenykedik a milliomos csodagyerek

Amerika elsőszámú csodagyereke már egy saját céget is alapított.

Ariana Jalia az igazi amerikai csodagyerek.

Forrás: NORTHFOTO

Sikert sikerre halmoz a 13 éves csodagyerek

Ariana Jalia élete olyan, mintha egy film forgatókönyve lenne: a csodagyerek hároméves korában írta meg első könyvét, azóta pedig egyre nagyobb célokat tűz ki maga elé – és mindet meg is ugorja!

A kislány egyedül, saját magától tanult meg írni, ami állítása szerint egyáltalán nem volt nehéz, első könyve pedig a takarójáról szólt, akit B-nek nevezett el.

Az írás mellett a könyv illusztrációit is ő rajzolta és bár az anyukája segített neki, a kreatív részt egy az egyben Ariana végezte. A büszke anya teljesen ledöbbent lánya ambícióin, aki nem sokkal ezután megírta a második könyvét is, méghozzá a születésnapja alkalmából, ugyanis szeretett volna a nagy nap alkalmából valami ajándékkal kedveskedni a barátainak, így az AJ születésnapi meglepetése című könyvet nekik ajánlotta, a barátságuk ünnepléseként.

A kislány életének egyik legnagyobb élménye a könyv manhattani dedikálása volt, ahol rengeteg új embert megismert és élvezettel olvasta fel a műve részleteit.

Az AJ születésnapi meglepetése pedig akkora siker lett, hogy a kislány 9 éves korára több, mint 3 millió dollárt, azaz majdnem 100 millió forintot keresett vele.

2015-ben létrehozta a My Sunshine Magic nevű produkciós cégét, ami könyvkiadással, merchandisinggal, illetve újfent énekléssel és videoklip forgatással foglalkozik. A ma már 13 éves Ariana ugyanis nem ragadt le az írásnál: ma már saját dalokat ír és énekel, a God loves you című dalát már 50 ezren megnézték a YouTube-on.

Édesanyja, Dalli Simmons érthető módon hihetetlenül büszke a lányára:

Minden nap, amikor felébredek, még jobban lenyűgöz. Nincs olyan nap, hogy ne bámulnám ámulattal, mert amikor beszélek vele, könnyen elfelejtem, hogy még csak egy gyerek. Néha meg kell csípnem magam.

– mondta a Brooklyn Reporter-nek.