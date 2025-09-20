Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat

Háromévesen már könyvet írt, most pedig énekes-dalszerzőként tevékenykedik a milliomos csodagyerek

Ariana Jalia -
írónő csodagyerek énekes
Nagy Kata
2025.09.20.
Ariana Jalia méltán érdemelte ki a csodagyerek megnevezést: háromévesen már könyvet írt, most éneklésbe és dalszerzésbe kezdett, mellette pedig több milliós vagyont halmozott fel.

Amerika elsőszámú csodagyereke már egy saját céget is alapított. 

Ariana Jalia az amerikai csodagyerek
Ariana Jalia az igazi amerikai csodagyerek.
Forrás: NORTHFOTO

Sikert sikerre halmoz a 13 éves csodagyerek

Ariana Jalia élete olyan, mintha egy film forgatókönyve lenne: a csodagyerek hároméves korában írta meg első könyvét, azóta pedig egyre nagyobb célokat tűz ki maga elé – és mindet meg is ugorja! 

A kislány egyedül, saját magától tanult meg írni, ami állítása szerint egyáltalán nem volt nehéz, első könyve pedig a takarójáról szólt, akit B-nek nevezett el. 

Az írás mellett a könyv illusztrációit is ő rajzolta és bár az anyukája segített neki, a kreatív részt egy az egyben Ariana végezte. A büszke anya teljesen ledöbbent lánya ambícióin, aki nem sokkal ezután megírta a második könyvét is, méghozzá a születésnapja alkalmából, ugyanis szeretett volna a nagy nap alkalmából valami ajándékkal kedveskedni a barátainak, így az AJ születésnapi meglepetése című könyvet nekik ajánlotta, a barátságuk ünnepléseként. 

A kislány életének egyik legnagyobb élménye a könyv manhattani dedikálása volt, ahol rengeteg új embert megismert és élvezettel olvasta fel a műve részleteit. 

Az AJ születésnapi meglepetése pedig akkora siker lett, hogy a kislány 9 éves korára több, mint 3 millió dollárt, azaz majdnem 100 millió forintot keresett vele. 

2015-ben létrehozta a My Sunshine Magic nevű produkciós cégét, ami könyvkiadással, merchandisinggal, illetve újfent énekléssel és videoklip forgatással foglalkozik. A ma már 13 éves Ariana ugyanis nem ragadt le az írásnál: ma már saját dalokat ír és énekel, a God loves you című dalát már 50 ezren megnézték a YouTube-on.

Édesanyja, Dalli Simmons érthető módon hihetetlenül büszke a lányára:

 Minden nap, amikor felébredek, még jobban lenyűgöz. Nincs olyan nap, hogy ne bámulnám ámulattal, mert amikor beszélek vele, könnyen elfelejtem, hogy még csak egy gyerek. Néha meg kell csípnem magam.

– mondta a Brooklyn Reporter-nek

