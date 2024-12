Énekes pacsirta: az egész világot meghódította a csodás hangjával

A szegény sorsból feltörekvő énekesnő élete nem indult tündérmeseként. Problémás gyerek volt és emiatt az iskolát is ott kellett hagynia, viszont az éneklést sosem tudta feladni.

Énekes apai örökség

Avignonban látta meg a napvilágot 1946-ban. Szüleivel és tizenhárom testvérével szegénységben éltek, így hamar megtanult felelősséget vállalni és keményen dolgozni. Már az édesapja is énekes akart lenni, ám neki nem volt lehetősége kibontakoztatni a tehetségét, egyik gyerekét ezért mindenképpen zenei pályára szánta. Mireille szerencsére ösztönösen érdeklődött a zene iránt. Négyesztendősen lépett fel először egy misén, ekkor határozta el, hogy énekes lesz. Más választása nem is volt: diszlexiája miatt rossz tanulónak számított. 14 évesen otthagyta az iskolát, és dolgozni kezdett, hogy segíthessen a családjának, és legyen miből fizetnie az énekóráit. Állítólag tinédzserkorában megjövendölték neki, hogy hamarosan királyok és királynők társaságát fogja élvezni. Mireille azonban ekkor még nem is sejtette, hogy nemcsak híres énekesnő válik belőle, hanem legnagyobb idolja, Édith Piaf nyomdokaiba is lép.

A kemény munka gyümölcse

Mathieu nem vált varázsütésre sztárrá. Karrierjét egy avignoni énekversenyen kezdte, melyet csak harmadik nekifutásra sikerült megnyernie. Így jutott el egy párizsi meghallgatásra, ott azonban provanszál akcentusa miatt kigúnyolták. 1965-ben végül fellépett egy tévés tehetségkutatóban, ezután szegődött menedzseréül Johnny Stark. Mivel Mireille csak néhány váltás ruhával érkezett, a férfi bevásárolt neki, és egy házat is kibérelt számára a francia főváros legfelkapottabb negyedében, hogy a fiatal lány a karrierjére koncentrálhasson. Mireille pedig így is tett: első fellépéseivel nagy sikert aratott.

Rövidesen az avignoni Piafként kezdték el emlegetni, amit, annak ellenére, hogy a francia legenda volt a példaképe, nem szeretett. Úgy érezte, csak egy másolatot látnak benne… Ezért hamarosan saját dalokat írtak neki, melyek egy csapásra közönségkedvencek lettek. 1966–67-ben szinte megállás nélkül turnézott, ez idő alatt szegény kislányból milliomossá vált. 1968-ra pedig beigazolódott a jóslat: ő lett Franciaország leghíresebb énekesnője.

Az éneklés a mindene

Mathieu a következő években Amerikát és Kanadát is meghódította, és a rock ’n’ roll elsöprő sikere ellenére is népszerű tudott maradni a sanzon műfajával. Több mint ötvenéves pályafutása alatt összesen 150 millió albumot adott el, együtt énekelt Paul Ankával, Tom Jonesszal, Elvis Presley-vel, sőt még az angol királyi család előtt is fellépett. Diszlexiája ellenére kiváló memóriával rendelkezett, tizenegy különböző nyelven több mint 1200 dalt énekelt el, és egyetlen koncertjén sem volt szüksége súgógépre. Sosem vált celebbé, a magánéletéről nem beszélt, de az bizonyos, hogy sosem ment férjhez, és nincs gyereke. Korábban úgy nyilatkozott, addig szeretne élni, ameddig az éneklés egyet jelent számára a levegővétellel. Ez pedig, remélhetőleg, még egy jó darabig így lesz…