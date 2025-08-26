Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Hollywood

Macaulay Culkin 45 éves – Így él ma a Reszkessetek, betörők gyereksztárja

NORTHFOTO - 20th Century Fox
Hollywood gyereksztár Reszkessetek betörők Macaulay Culkin
Hajdú Viktória
2025.08.26.
A Reszkessetek, betörők! az a film, ami nélkül nincs karácsony. Kevin szerepével vált híressé Macaulay Culkin, aki bár most betöltötte a 45-öt, de örök gyereksztár maradt.

Macaulay Culkin 45 éves, de a világ még mindig a csapdákkal ügyeskedő kis Kevint látja benne. Hollywood aranygyereke mára felnőtt, de a Reszkessetek, betörők árnyéka átokként nehezedik rá.

Macaulay Culkin, Kevin, Reszkessetek Betörők
Macaulay Culkin 45 éves lett – a Reszkessetek, betörők örök Kevinje ma is Hollywood egyik legemlékezetesebb gyereksztárja.
Forrás: Ron Galella Collection

Macaulay Culkin 45 éves – Felnőni Kevin McCallister árnyékában

Van az a mondás, hogy „egyes szerepek életre szólnak”. Macaulay Culkin esetében ez szó szerint így lett. Augusztus 26-án a világ egyik legismertebb gyereksztárja, a Reszkessetek, betörők! (Home Alone) című klasszikus Kevin McCallisterje betöltötte a 45-öt. És bár az idő múlik, a közönség számára ő örökké az a nyolcéves srác marad, aki Joe Pescit és Daniel Sternt pörköli meg vasalóval.

1990-ben jött el a pillanat, amikor Culkin Hollywood igazi csodagyerekévé vált. A Reszkessetek, betörők! sikere minden képzeletet felülmúlt, és a folytatás, a Reszkessetek, betörők 2, bebetonozta a helyét a filmtörténelemben. Catherine O’Hara mint aggódó anya, a két ügyetlen betörő és persze Culkin neve összeforrt a legjobb karácsonyi film kategóriával. 

A franchise fogadtatása és a pénztáraknál elért siker azonban végzetes is lett: Macaulay Culkin első nagy sikere egyben az a szerep volt, amelyből soha nem tudott kitörni.

Kevésbé hollywoodi mese, hogy Culkin származása korántsem aranyporos. Egy hatgyerekes New York-i családból indult, édesapja, Kit Culkin lett a menedzsere. A szigorú és sokszor kegyetlen apai nyomásról Culkin később önéletrajzi regényében is írt. Bár a Belevaló papapótló és a Diótörő című filmekben is feltűnt, Hollywood számára ő mindig Kevin maradt.

Michael Jackson és Neverland árnyéka

Michael Jackson és Macaulay Culkin
Michael Jackson és Macaulay Culkin 
Forrás: WireImage

A kilencvenes évek másik furcsa fejezete Macaulay Culkin és Michael Jackson kapcsolata volt. A gyereksztár gyakori vendég volt a Neverland birtokon, és bár a kapcsolatukról rengeteg pletyka és találgatás keringett, Culkin mindvégig védelmébe vette az énekest. A Disney World-i közös kiruccanásoktól kezdve a Jackson-klipben való szereplésig Culkin neve szinte összeforrt a pop királyáéval. Pár teória szerint ezért is nem tudott feljebb lépni a színész létrán. 

Magánélet: Macaulay Culkin házasságai és gyermekei

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 22: Brenda Song and Macaulay Culkin attend a basketball game between the Los Angeles Lakers and the Minnesota Timberwolves at Crypto.com Arena on April 22, 2025 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Allen Berezovsky/Getty Images)
Brenda Song és Macaulay Culkin 
Forrás: Getty Images North America

Magánélete sem volt kevésbé mozgalmas. Volt felesége, Rachel Miner után hosszú kapcsolatot ápolt Mila Kunisszal, ám végül Brenda Song mellett találta meg a nyugalmat. Közös gyermekeik, Dakota  és Carson Culkin érkezése óta a színész igyekszik kerülni a reflektorfényt, inkább családjára és hobbijaira koncentrál. Viszont egy Youtube-podcastban elárulta, hogy szeretne visszatérni a képernyőre, mint teljes karakter. 

@life.hu_official

45 éves lett Macaulay Culkin A Reszkessetek, betörők! sztárja bár örökké fiatal marad a képernyőkön, ma már a 45. születésnapját ünnepli. #life #KevinMcCallister #MacaulayCulkin #birthday #születésnap #karácsony #homealone #reszkessetekbetörők

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Filmrelikviák aukciója: eladó Kevin sapkája, a Star Wars fénykardjai és Indiana Jones ostora

Ennyiért mentek el kedvenc filmjeink emléktárgyai!

Összeszedte magát Macaluay Culkin?

Macaulay Culkin vs. Kieran Culkin: a testvérháború, ami felér egy Netflix-sorozattal

Nincsenek közös képek, közös projektek, közös sztorik – csak egy közös múlt, és egy rakás pletyka. Macaulay Culkin és Kieran Culkin kapcsolata legalább olyan rejtélyes, mint Kevin csapdái a házban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu