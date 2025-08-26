Macaulay Culkin 45 éves – Így él ma a Reszkessetek, betörők gyereksztárja

Macaulay Culkin 45 éves, de a világ még mindig a csapdákkal ügyeskedő kis Kevint látja benne. Hollywood aranygyereke mára felnőtt, de a Reszkessetek, betörők árnyéka átokként nehezedik rá.

Macaulay Culkin 45 éves lett – a Reszkessetek, betörők örök Kevinje ma is Hollywood egyik legemlékezetesebb gyereksztárja.

Forrás: Ron Galella Collection

Macaulay Culkin 45 éves – Felnőni Kevin McCallister árnyékában

Van az a mondás, hogy „egyes szerepek életre szólnak”. Macaulay Culkin esetében ez szó szerint így lett. Augusztus 26-án a világ egyik legismertebb gyereksztárja, a Reszkessetek, betörők! (Home Alone) című klasszikus Kevin McCallisterje betöltötte a 45-öt. És bár az idő múlik, a közönség számára ő örökké az a nyolcéves srác marad, aki Joe Pescit és Daniel Sternt pörköli meg vasalóval.

1990-ben jött el a pillanat, amikor Culkin Hollywood igazi csodagyerekévé vált. A Reszkessetek, betörők! sikere minden képzeletet felülmúlt, és a folytatás, a Reszkessetek, betörők 2, bebetonozta a helyét a filmtörténelemben. Catherine O’Hara mint aggódó anya, a két ügyetlen betörő és persze Culkin neve összeforrt a legjobb karácsonyi film kategóriával.

A franchise fogadtatása és a pénztáraknál elért siker azonban végzetes is lett: Macaulay Culkin első nagy sikere egyben az a szerep volt, amelyből soha nem tudott kitörni.

Kevésbé hollywoodi mese, hogy Culkin származása korántsem aranyporos. Egy hatgyerekes New York-i családból indult, édesapja, Kit Culkin lett a menedzsere. A szigorú és sokszor kegyetlen apai nyomásról Culkin később önéletrajzi regényében is írt. Bár a Belevaló papapótló és a Diótörő című filmekben is feltűnt, Hollywood számára ő mindig Kevin maradt.

Michael Jackson és Neverland árnyéka

Michael Jackson és Macaulay Culkin

Forrás: WireImage

A kilencvenes évek másik furcsa fejezete Macaulay Culkin és Michael Jackson kapcsolata volt. A gyereksztár gyakori vendég volt a Neverland birtokon, és bár a kapcsolatukról rengeteg pletyka és találgatás keringett, Culkin mindvégig védelmébe vette az énekest. A Disney World-i közös kiruccanásoktól kezdve a Jackson-klipben való szereplésig Culkin neve szinte összeforrt a pop királyáéval. Pár teória szerint ezért is nem tudott feljebb lépni a színész létrán.