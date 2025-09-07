Nem minden red flag, amit annak hiszel - Beskatulyázod, mielőtt megismernéd a másikat

Egy kutatás szerint az emberek ma már nem szerelmet keresnek, hanem a tökéletes terméket. Egy csomó elvárásunk van: legyen harsány, de ne legyen idegesítő. Jól érzés legyen hozzáérni. Legyen strapabíró. Ne fagyjon le, ha túl sok dolgot pakolunk rá. Legyen nagy a tárhelye és emlékezzen mindenre. És persze ne legyen tucatáru, de azért kompatibilis legyen mindennel. Csakhogy amíg telefonvásárlásnál az ember belenéz a pénztárcájába, felsóhajt, és megveszi a kínait, ami olcsó, de legalább tudja, amit kell – addig a randizásnál tovább álmodozunk. Pedig lehet, hogy a tökéletes iPhone helyett egy megbízható Xiaomi jobb lelki társunk lenne.

Melyik jobb? Elvárások csapdájában vergődve a szálkát keresni a másik szemében vagy feltétel nélkül elfogadni a másikat?

Forrás: Shutterstock

Mit kezdjünk az elvárásokkal?

Somorjai Martina szexológus szerint érdemes listát írni az elvárásainkról. Nem azért, hogy kirostálj mindenkit, aki nem tud franciául és nem olvassa ki a gondolataidból, hogy te épp matcha lattét kívánsz – hanem hogy magadat is szembesítsd vele: mi a fontos, és mi az, ami csak kompenzáció. Az elvárásaink ugyanis gyakran nem is róluk szólnak, hanem a gyerekkori fájdalmaink vakolatlan emlékművei. „Sokan nem is a társat keresik, hanem azt az élményt, amit soha nem kaptak meg – biztonságot, figyelmet, állandóságot. A kérdés csak az, hogy ez most a másiktól várjuk-e, vagy már meg tudjuk adni magunknak is” – vélekedik a szakember.

Nem biztos, hogy a nagy Ő olyan, amilyennk képzelted.

Forrás: Shutterstock

Red flagek a mikroszkóp alatt

Azt mondod, hogy nem vagy válogatós, csak tudod, hogy kit keresel. Csak ne legyen narcisztikus, kötődésfóbiás, infantilis, exével még jóban levő, szorongó vagy gaslighting-mester. Ja, és legyen nyitott terápiára, de ne járjon túl sokat, mert az gyanús. Legyen önreflektív, de ne túlérzékeny. Beszéljen az érzelmeiről, de ne legyen egy nyafogó kisfiú. Legyen igazi férfi, de ne legyen toxikus maszkulin. Legyen feminista, de ne feminin. Ne legyen introvertált, mert unalmas, de extrovertált se, mert az fárasztó. Ha most mindre bólogattál tedd fel magadnak a kérdést: van egyáltalán bárki ezen a világon, aki meg tud ezeknek a feltételeknek felelni? „A kötődési stílusok is divattá váltak. Mindenkit be akarsz skatulyázni, mielőtt megismernéd. Falánknak véled. Pedig lehet, hogy csak éhes volt. Csak vacsorázni akart” – mondja Somorjai Martina.