Nem minden red flag, amit annak hiszel - Beskatulyázod, mielőtt megismernéd a másikat

Getty Images - Connect Images/Robin James
szerelem randevúzás biztonság kapcsolat
Csére Erik
2025.09.07.
Te csak egy normális pasit akarsz, igaz? Egyet, aki jól néz ki, humoros, tud hallgatni, ha arra van szükséged, de szeret beszélni is. Izmos, de nem egy önelégült szelfihuszár. Domináns, de nem erőszakos. Szereti a munkáját, de nem munkamániás. És az elvárások listája itt még nem ér véget....

Egy kutatás szerint az emberek ma már nem szerelmet keresnek, hanem a tökéletes terméket. Egy csomó elvárásunk van: legyen harsány, de ne legyen idegesítő. Jól érzés legyen hozzáérni. Legyen strapabíró. Ne fagyjon le, ha túl sok dolgot pakolunk rá. Legyen nagy a tárhelye és emlékezzen mindenre. És persze ne legyen tucatáru, de azért kompatibilis legyen mindennel. Csakhogy amíg telefonvásárlásnál az ember belenéz a pénztárcájába, felsóhajt, és megveszi a kínait, ami olcsó, de legalább tudja, amit kell – addig a randizásnál tovább álmodozunk. Pedig lehet, hogy a tökéletes iPhone helyett egy megbízható Xiaomi jobb lelki társunk lenne.

szerelem, elvárás
Melyik jobb? Elvárások csapdájában vergődve a szálkát keresni a másik szemében vagy feltétel nélkül elfogadni a másikat?
Forrás: Shutterstock

Mit kezdjünk az elvárásokkal?

Somorjai Martina szexológus szerint érdemes listát írni az elvárásainkról. Nem azért, hogy kirostálj mindenkit, aki nem tud franciául és nem olvassa ki a gondolataidból, hogy te épp matcha lattét kívánsz – hanem hogy magadat is szembesítsd vele: mi a fontos, és mi az, ami csak kompenzáció. Az elvárásaink ugyanis gyakran nem is róluk szólnak, hanem a gyerekkori fájdalmaink vakolatlan emlékművei. „Sokan nem is a társat keresik, hanem azt az élményt, amit soha nem kaptak meg – biztonságot, figyelmet, állandóságot. A kérdés csak az, hogy ez most a másiktól várjuk-e, vagy már meg tudjuk adni magunknak is” – vélekedik a szakember.

Unsuccessful Date. Young woman feeling bored at dinner in restaurant, looking away with disappointed face expression, selective focus
Nem biztos, hogy a nagy Ő olyan, amilyennk képzelted.
Forrás: Shutterstock

Red flagek a mikroszkóp alatt

Azt mondod, hogy nem vagy válogatós, csak tudod, hogy kit keresel. Csak ne legyen narcisztikus, kötődésfóbiás, infantilis, exével még jóban levő, szorongó vagy gaslighting-mester. Ja, és legyen nyitott terápiára, de ne járjon túl sokat, mert az gyanús. Legyen önreflektív, de ne túlérzékeny. Beszéljen az érzelmeiről, de ne legyen egy nyafogó kisfiú. Legyen igazi férfi, de ne legyen toxikus maszkulin. Legyen feminista, de ne feminin. Ne legyen introvertált, mert unalmas, de extrovertált se, mert az fárasztó. Ha most mindre bólogattál tedd fel magadnak a kérdést: van egyáltalán bárki ezen a világon, aki meg tud ezeknek a feltételeknek felelni?  „A kötődési stílusok is divattá váltak. Mindenkit be akarsz skatulyázni, mielőtt megismernéd. Falánknak véled. Pedig lehet, hogy csak éhes volt. Csak vacsorázni akart”  – mondja Somorjai Martina.

Woman reading a book by the swimming pool
Az élet nem biztos, hogy olyan, mint egy romantikus regény.
Forrás:  Getty Images

Akkor mit kéne valójában csinálni?

Némi önismereti munka nem árt, mielőtt beleugrasz egy újabb kapcsolatba, vagy elhajtod a következő randipartnered. 

  • Írd le, amire vágysz a másiktól és fogalmazd meg, mit tudsz te nyújtani. 
  • Ne akarj az első szikránál megházasodni. Az, hogy jó volt a randi, még nem jelenti, hogy esküvő is lesz. Lehet, hogy csak sok volt a bor.
  • Ne dobd kukába kapcsolatot, ha két randi után nem érzed a pillangókat.
    Martina szerint: „Az igazi kapcsolatok nem mindig nagy tűzijátékkal indulnak. Néha elég, ha valaki csak nem hagy cserben háromszor egymás után – és ez már több, mint amit megszoktál.”
    Ha mindenkit az első pixelhiba miatt visszaküldesz az érzelmi ügyfélszolgálatra, ne csodálkozz, ha üres marad a galéria. Lehett itt az ideje, hogy megtanuld elengedni a túl magas elvárásaidat és nagyobb eséllyel találsz rá a szerelemre. 
     

