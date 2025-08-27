Minden amit tudni akartál Taylor Swift eljegyzéséről - Videó!

Eljegyezték korunk egyik legnagyobb sztárját Taylor Swiftet. Jól hallottátok! Két évnyi randizás után Travis Kelce úgy döntött, hogy megkéri szerelme kezét. Az amerikai focista a lánykéréshez egy gyönyörűen feldíszített kertet választott, ahol egy hatalmas gyémántgyűrűvel lepte meg az énekesnőt. Taylor Swift természetesen igent mondott, és boldogan osztotta meg a világgal, hogy hamarosan összeköti az életét Travissal.

Eljegyezték Taylor Swiftet

Forrás: Instagram

Egy méregdrága gyémántgyűrű került Taylor Swift ujjára

Taylor Swift az Instagram-oldalán osztotta meg a boldogságát. Bejegyzésében viccesen azt írta:

„Az angoltanárod és a tesitanárod összeházasodik egymással".

A Life.hu csapata egy TikTok-videóban szedett össze minden elérhető információt a lánykérés menetéről, Swifték kapcsolatáról, és a lány ujján látható hatalmas gyémántgyűrűről. A témában készített felvételt itt tudod megtekinteni: