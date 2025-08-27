Minden amit tudni akartál Taylor Swift eljegyzéséről - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.27.
Hatalmas gyémántgyűrű került az énekesnő ujjára tegnap délután. Taylor Swift kezét két év után kérte meg amerikai focista szerelme Travis Kelce. Mutatjuk az összes tudnivalót a lánykérésről.

Eljegyezték korunk egyik legnagyobb sztárját Taylor Swiftet. Jól hallottátok! Két évnyi randizás után Travis Kelce úgy döntött, hogy megkéri szerelme kezét. Az amerikai focista a lánykéréshez egy gyönyörűen feldíszített kertet választott, ahol egy hatalmas gyémántgyűrűvel lepte meg az énekesnőt. Taylor Swift természetesen igent mondott, és boldogan osztotta meg a világgal, hogy hamarosan összeköti az életét Travissal.

Eljegyezték Taylor Swiftet
Eljegyezték Taylor Swiftet
Forrás: Instagram

Egy méregdrága gyémántgyűrű került Taylor Swift ujjára

Taylor Swift az Instagram-oldalán osztotta meg a boldogságát. Bejegyzésében viccesen azt írta: 

„Az angoltanárod és a tesitanárod összeházasodik egymással". 

A Life.hu csapata egy TikTok-videóban szedett össze minden elérhető információt a lánykérés menetéről, Swifték kapcsolatáról, és a lány ujján látható hatalmas gyémántgyűrűről. A témában készített felvételt itt tudod megtekinteni:

@life.hu_official

Összeházasodik Taylor Swift és Travis Kelce Két év együttjárás után végre összeházasodik Taylor Swift és Travis Kelce. #life #TaylorSwift #TravisKelce #eljegyzés #esküvő

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Meghan Markle tombol: ezért gyűlöli most Taylor Swiftet

A külvilág felé hatalmas mosoly, a színfalak mögött viszont frusztráció – így jellemezték bennfentesek Meghan Markle keddi napját.

Két éve várjuk, és most végre megtörtént — Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezte egymást

Taylor Swift és Travis Kelce két év randizás után eljegyezték egymást, amit a énekesnő és a sportoló kedden egy Instagram-posztban erősített meg.

Kitálalt egy bennfentes Taylor Swift eljegyzéséről: ezeket titkolta Travis Kelce

Mi zajlott a kulisszák mögött, amikor Travis Kelce letérdelt? Most felfedjük Taylor Swift eljegyzésének titkait!

 

