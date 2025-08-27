Esküvői szabályok anyósoknak – Így ne viselkedj soha a gyereked nagy napján

Mindenki ismeri Jane Fonda és Jennifer Lopez ikonikus vígjátékát, az Anyád napját, amikor a drága mama azon ténykedig, hogy tönkretegye fia esküvőjét. Ez a film megtestesít mindent, amitől egy menyasszony retteg: egy anyóst, aki ellenünk van és egy vőlegényt, aki két tűz közé szorul. Ez a fajta viselkedés még a legjobb anyós-meny kapcsolatra is rá tudja nyomni a bélyeget, így nem árt figyelnie az anyósoknak arra, hogy mit illik és mit nem egy esküvőn. Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most összeszedte a legfontosabb esküvői szabályokat anyósoknak, amiket nem árt megfogadni, ha nem akarjuk, hogy többet ránk se nyissa gyermekünk és párja az ajtót.

Ezeket az esküvői szabályokat érdemes betartania az anyósoknak, hogy ne rontsák el az ifjú pár nagy napját.

Esküvői szabályok anyósoknak: Így ne viselkedj, ha nem akarod elveszíteni a gyerekedet

Az esküvőszervezés már önmagában is stresszes folyamat, nem hiányzik a felesleges családon belüli feszültség is. Az ifjú párnak bőven elég megküzdenie a szolgáltatók és a vendégek kereszttüzével, nem kell, hogy az anyós is plusz tényező legyen.

A jó anyós ugyanis fegyvert és paripát ad a harchoz, nem egy plusz ellenség a csatamezőn.

Mutatjuk melyek azok a szabályok, amiket érdemes betartania az anyósoknak, ha nem akarják az ifjú pár nagy napját megnehezíteni.

1. A pár van a reflektorfényben, nem mi

Ha már Jane Fonda, akkor mindenki emlékszik az ikonikus jelenetre, amikor a drága anyós fehéret akar felvenni az esküvőre. Ha van rémálom, akkor az az, amikor az anyós elkezd versenyezni a menyasszonnyal és önmagát tolja előre, az ifjú pár helyett.

A legfontosabb, hogy tiszteletben tartsa az anyós, hogy ez a menyasszony és a vőlegény nagy napja, ne vegyük át az irányítást. Nem kellenek a „Régen máshogy volt, nekem már volt esküvőm, én tudom" féle mondatok. Ne nyomjuk magunkat, inkább kérdezzük meg miben segíthetünk. Ne versenyezzünk a menyasszonnyal. Örömanyaként legyünk inkább visszafogottak, ne hívjuk fel magunkra a figyelmet.

– tanácsolja Szmolka Orsolya, aki szerint nem árt emlékeznie rá az örömanyáknak, hogy ők a nagy napon csak a harmadikok, negyedikek a fontossági sorrendben.