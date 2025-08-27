Esküvői szabályok anyósoknak – Így ne viselkedj soha a gyereked nagy napján

Mindenki ismeri Jane Fonda és Jennifer Lopez ikonikus vígjátékát, az Anyád napját, amikor a drága mama azon ténykedig, hogy tönkretegye fia esküvőjét. Ez a film megtestesít mindent, amitől egy menyasszony retteg: egy anyóst, aki ellenünk van és egy vőlegényt, aki két tűz közé szorul. Ez a fajta viselkedés még a legjobb anyós-meny kapcsolatra is rá tudja nyomni a bélyeget, így nem árt figyelnie az anyósoknak arra, hogy mit illik és mit nem egy esküvőn. Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most összeszedte a legfontosabb esküvői szabályokat anyósoknak, amiket nem árt megfogadni, ha nem akarjuk, hogy többet ránk se nyissa gyermekünk és párja az ajtót.
Az esküvőszervezés már önmagában is stresszes folyamat, nem hiányzik a felesleges családon belüli feszültség is. Az ifjú párnak bőven elég megküzdenie a szolgáltatók és a vendégek kereszttüzével, nem kell, hogy az anyós is plusz tényező legyen.
A jó anyós ugyanis fegyvert és paripát ad a harchoz, nem egy plusz ellenség a csatamezőn.
Mutatjuk melyek azok a szabályok, amiket érdemes betartania az anyósoknak, ha nem akarják az ifjú pár nagy napját megnehezíteni.
Ha már Jane Fonda, akkor mindenki emlékszik az ikonikus jelenetre, amikor a drága anyós fehéret akar felvenni az esküvőre. Ha van rémálom, akkor az az, amikor az anyós elkezd versenyezni a menyasszonnyal és önmagát tolja előre, az ifjú pár helyett.
A legfontosabb, hogy tiszteletben tartsa az anyós, hogy ez a menyasszony és a vőlegény nagy napja, ne vegyük át az irányítást. Nem kellenek a „Régen máshogy volt, nekem már volt esküvőm, én tudom" féle mondatok. Ne nyomjuk magunkat, inkább kérdezzük meg miben segíthetünk. Ne versenyezzünk a menyasszonnyal. Örömanyaként legyünk inkább visszafogottak, ne hívjuk fel magunkra a figyelmet.
– tanácsolja Szmolka Orsolya, aki szerint nem árt emlékeznie rá az örömanyáknak, hogy ők a nagy napon csak a harmadikok, negyedikek a fontossági sorrendben.
Szintén nagyon fontos, hogy a saját ízlésünket, véleményünket ne erőltessük rá a párra, ne kritizáljuk a szervezést, apróságokban se, mert ilyenkor a pár sérülékeny és sokkal nagyobbat ütnek a szavak.
Nem tudjuk azt, mennyire fájhat egy apró mondat, egy annyi is, hogy „én nem ilyen virágot választottam volna. Ne bizonytalanítsuk el a párt, elég kérdés van így is a fejükben. Ha elakadnak valamiben, akkor ajánljuk fel a segítségünket, de semmiképp se kritizáljunk .
– teszi hozzá a pszichológus.
Minden ifjú pár rémálma, hogy az esküvő nem úgy alakul, ahogy ők eltervezték. Épp ezért mindennek pontos menete van, minden játékról és programról tud a pár.
A szülők azonban gyakran szeretnek extra meglepetéseket szervezni, anélkül, hogy megkérdeznék az ifjú párt. Ezt kerüljük el.
Legyen akár az egy beszéd, vagy meglepő játék, amire nem számítanak megzavarja a nagy nap menetét, ráadásul az anyósra vonja a figyelmet. Inkább mindent egyeztessünk a párral, az a biztos. Ez az ő esküvőjük, hadd legyen olyan, amilyet ők szeretnének.
Aranyszabály, hogy ha nem kérdeznek, akkor nem kell elmondani a véleményünket, a kéretlen tanácsokat is tartsuk meg magunknak.
Mielőtt beleszólnánk bármibe kérdezzük meg magunktól, hogy tényleg fontos-e most a véleményünk, számít-e, vagy csak felesleges okoskodás.
Inkább támogassuk a párt, mondjuk el, hogy büszkék vagyunk rájuk, hogy számíthatnak ránk. Hangsúlyozzuk, hogy bárhogy is lesz, úgy lesz a legjobb, biztos nagyon szép lesz az egész lakodalom.
– teszi hozzá Szmolka Orsolya.
Gyakori hiba, hogy ha nem a menyasszonnyal verseng az anyós, akkor a másik örömanyával. Ez a viselkedés meg tudja mérgezni az egész lakodalmat, ráadásul a későbbi kapcsolatot is a két család között.
Ez nem verseny a két család között, tiszteljük a másikat. Ne akarjuk túllicitálni egymást, akkor se ha nem vagyunk jóban a másik családdal. Legyünk nyugodtak, mosolygósok, segítőkészek.
– vallja a pszichológus, aki hangsúlyozza azt is, hogy másnap se kritizáljuk és elemezzük az esküvőt, pláne azt ne, hogy ki miben volt, ki hogyan viselkedett. Ne tegyük hozzá, hogy mit lehetett volna másként, csak gratuláljunk az ifjú párnak.
