3 dolog, amit nem erőltethetnek rád a főnökök, pedig gyakran megpróbálják

A munkahelyi stressz sokszor abból fakad, hogy nem mindig tudjuk, milyen jogaink vannak, és mit követelhet tőlünk a főnökünk. A jogi szakértők szerint három gyakori terület van, ahol a vezetők hajlamosak túlmenni a hatáskörükön, pedig ezekben a helyzetekben nem erőltethetnek ránk semmit, még akkor sem, ha nyomást gyakorolnak.

Mikor jár el szabálytalanul a főnököd?

Az első terület a túlórázás. Sok munkavállaló érzi úgy, hogy köteles maradni az irodában, ha a főnök kéri, de a munka törvénykönyve egyértelműen szabályozza a heti és napi munkaidőt. Kényszerítésre nincs jogalap, kivéve, ha van előre egyeztetett túlóraszerződés. Ha a főnököd gyakran próbálja túllépésre késztetni az alkalmazottakat, jogod van visszautasítani, vagy hivatalos formában egyeztetni a túlóra feltételeit.

A második terület a személyes határok átlépése. A főnök nem kérheti tőlünk, hogy a magánéletünket firtassuk, vagy olyan feladatokat végezzünk el, amelyek nem tartoznak a munkakörünkhöz. Ide tartozhat például a személyes vásárlások intézése, családi ügyek elintézése vagy bármilyen, munkaidőn kívüli kötelezettség. Ezeket a kéréseket jogunk van visszautasítani, hiszen nem tartoznak a munkaszerződésünk kereteibe.

A harmadik terület a jogellenes utasítások. Ha a főnök arra kér, hogy olyan dolgot tegyél, ami ellentétes a jogszabályokkal vagy a vállalati szabályzattal, köteles vagy visszautasítani. Ez lehet például pénzügyi manipuláció, szabálytalan adminisztráció vagy etikátlan ügyfélkezelés. A jogszabály szerint nem lehet hátrányosan megkülönböztetni azokat, akik nem hajlandóak ilyen utasításokat teljesíteni, így biztonságosan visszautasíthatod az ilyen kéréseket.

Összefoglalva, a túlórázás, a személyes határok átlépése és a jogellenes utasítások azok a területek, ahol a főnököd gyakran próbálhat nyomást gyakorolni, de jogod van nemet mondani. Tudatosan felismerve ezeket a helyzeteket, nemcsak megvédheted a saját jogaidat, hanem nyugodtabban és magabiztosabban dolgozhatsz.