Tippek állásinterjúra: 3 dolog, amiben mindig hazudj, ha meg akarod szerezni álmaid melóját

Amikor behívnak állásinterjúra, legtöbbször tapasztalt szakemberekkel találod szembe magad. Van, aki a szakmádban, és van, aki keresztkérdésekben jeleskedik. Utóbbi a HR-es, aki trükkös állásinterjú-kérdésekkel próbálja kiugrasztani a nyulat a bokorból, azaz rájönni, hogy valóban alkalmas vagy-e a meghirdetett munkakör betöltésére. Ha azt mondjuk, nincs állásinterjú hazugság nélkül, nem tévedünk nagyot. A tapasztalat azt mutatja, hogy sem a munkaadói, sem a munkavállalói oldal nem teljesen őszinte ebben a szituációban.

Tippek állásinterjúra, ha meg akarod szerezni az álommelód

Forrás: Shutterstock

Tippek állásinterjúhoz: 3 dolog, amiben nem kell őszintének lenned

1. Miért hagyod ott a jelenlegi munkahelyedet?

Ha azért hagyod ott a jelenlegi munkahelyedet, mert nem szereted vagy nem jössz ki a főnököddel, a kollégáiddal, akkor hazudj! Soha ne mondd az állásinterjún, hogy a főnököd nem kedvel téged. Ne mondd, hogy nehéz együtt dolgozni a többiekkel, mert akármivel támasztod alá helyzetedet, ők csak annyit fognak meghallani az egészből, hogy nem könnyű veled, mert nehezen jössz ki másokkal. Ehelyett valami ilyesmit válaszolj:

„Jól érzem magam a jelenlegi munkahelyemen, a közösség kiváló, a légkör is támogató, de új feladatokra, nagyobb kihívásokra vágyom”.

Ez egy elfogadható állásinterjú hazugság, amelyben azért valamennyi igazság is van, legyen szó bárkiről, és bármelyik munkahelyről. Hiszen, ha a légkör nem is ideális, új kihívásokra mindenki vágyik, ugye?

2. Miért szeretnéd a meghirdetett állást?

Egy újabb kérdés, amiről hazudnod kell, amennyiben te is azok közé tartozol — ez nagyjából a munkakeresők 100 százaléka —, akik semmi mást nem szeretnének, csak tisztességes feltételek mellett, jó fizetésért és juttatásokért dolgozni. Őszintén, van aki mást akar, mint erkölcsi és anyagi megbecsülést? De ezt mégsem mondhatod, hiszen épp az a lényeg, hogy más legyél, mint a többi jelölt, ezért inkább beszélj arról, hogy miért vagy szenvedélyesen elkötelezett a cég küldetése iránt, milyen okok miatt érzed úgy, hogy ez a munka az életed feladata, és hogy mennyire jól illeszkednél a cégkultúrába.