Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 11., hétfő Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munka

Tippek állásinterjúra: 3 dolog, amiben mindig hazudj, ha meg akarod szerezni álmaid melóját

Shutterstock -
munka hr tipp
Simon Péter
2025.08.11.
Vannak helyzetek, amikor füllenteni nem csak ér, hanem kötelező. Az állásinterjú is ilyen lehet, persze, csak módjával.

Amikor behívnak állásinterjúra, legtöbbször tapasztalt szakemberekkel találod szembe magad. Van, aki a szakmádban, és van, aki keresztkérdésekben jeleskedik. Utóbbi a HR-es, aki trükkös állásinterjú-kérdésekkel próbálja kiugrasztani a nyulat a bokorból, azaz rájönni, hogy valóban alkalmas vagy-e a meghirdetett munkakör betöltésére. Ha azt mondjuk, nincs állásinterjú hazugság nélkül, nem tévedünk nagyot. A tapasztalat azt mutatja, hogy sem a munkaadói, sem a munkavállalói oldal nem teljesen őszinte ebben a szituációban.

állásinterjú tippek
Tippek állásinterjúra, ha meg akarod szerezni az álommelód
Forrás: Shutterstock

Tippek állásinterjúhoz: 3 dolog, amiben nem kell őszintének lenned

1. Miért hagyod ott a jelenlegi munkahelyedet?

Ha azért hagyod ott a jelenlegi munkahelyedet, mert nem szereted vagy nem jössz ki a főnököddel, a kollégáiddal, akkor hazudj! Soha ne mondd az állásinterjún, hogy a főnököd nem kedvel téged. Ne mondd, hogy nehéz együtt dolgozni a többiekkel, mert akármivel támasztod alá  helyzetedet, ők csak annyit fognak meghallani az egészből, hogy nem könnyű veled, mert nehezen jössz ki másokkal. Ehelyett valami ilyesmit válaszolj:

„Jól érzem magam a jelenlegi munkahelyemen, a közösség kiváló, a légkör is támogató, de új feladatokra, nagyobb kihívásokra vágyom”. 

Ez egy elfogadható állásinterjú hazugság, amelyben azért valamennyi igazság is van, legyen szó bárkiről, és bármelyik munkahelyről. Hiszen, ha a légkör nem is ideális, új kihívásokra mindenki vágyik, ugye? 

2. Miért szeretnéd a meghirdetett állást?

Egy újabb kérdés, amiről hazudnod kell, amennyiben te is azok közé tartozol — ez nagyjából a munkakeresők 100 százaléka —, akik semmi mást nem szeretnének, csak tisztességes feltételek mellett, jó fizetésért és juttatásokért dolgozni. Őszintén, van aki mást akar, mint erkölcsi és anyagi megbecsülést? De ezt mégsem mondhatod, hiszen épp az a lényeg, hogy más legyél, mint a többi jelölt, ezért inkább beszélj arról, hogy miért vagy szenvedélyesen elkötelezett a cég küldetése iránt, milyen okok miatt érzed úgy, hogy ez a munka az életed feladata, és hogy mennyire jól illeszkednél a cégkultúrába. 

3. Jövőbeli terveid

Ha megkérdezik, mik a harmadik a jövőbeli terveid, ne azzal indíts, hogy fél év múlva kezded az egyetemet vagy a főiskolát, de addig is szükséged van egy állásra, vagy, hogy gyorsan kell a munka, ezért az sem baj, ha a szokásos bér felét fizetik annak, amit eddig kaptál, hiszen, amint találsz valami jobbat, lelépsz. Amikor a következő öt évre vonatkozó terveidről kérdeznek, akkor is azt mondd, hogy az adott cégnél szeretnél dolgozni, és arra törekszel, hogy a munkakörödben a lehető legtöbbet hozd ki magadból, és ha lehetőséget adnak rá, szeretnél a cégen belül fejlődni és akár előrelépni.

Kivétel nélkül minden cég olyan munkaerőt keres, aki nemcsak tehetséges, de lojális is, és náluk képzeli el a jövőjét. Szóval, ha bejutsz állásinterjúra, akkor se mondd, hogy a jelenlegi munkád és munkahelyed vacak, igazából csak a pénzért vagy még ott, és egyébként sem igazán vagy az a hosszú távon egy helyben maradó fajta, mert ilyen feltételek mellett kizárt, hogy téged találnak majd a tökéletes jelöltnek. 

Tehát, ha meg szeretnéd szerezni az álomállást vagy szimplán munkát keresel, használd a fent leírt állásinterjú tippeket, és ha a HR-es vagy a reménybeli főnököd felteszi a 3 leggyakoribb kérdést, légy felkészült! Hiszen az előre megfogalmazott frappáns válaszok állásinterjún elengedhetetlenek

Ezt a bűvös kérdést MINDIG tedd fel az állásinterjú végén – Ebből rögtön kiderült az igazság

A szakértő szerint az eredmény garantált, ha ezt a kérdést az interjú végén bedobod.

Ezt a bűvös kérdést MINDIG tedd fel az állásinterjú végén – Ebből rögtön kiderült az igazság

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2025. július 21-27.: a Szűz menjen szabadságra, a Rák fogja vissza a költekezést

Új lendületet hoz a hét a karrier és a pénzügyek terén: a Nap jegyváltása és az Oroszlánban bekövetkező újhold hatásai különösen erősek lehetnek, de a pénteki Nap–Plútó szembenállás feszültségeket is jelez. Most az egyensúly és a tudatosság a legfontosabb, ha nem akarunk hibás döntéseket hozni.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2025. július 21-27.: a Szűz menjen szabadságra, a Rák fogja vissza a költekezést

Bruce Willis állapota súlyos, lassan teljesen elveszíti őt a családja

A frontotemporális demencia lassan teljesen elragadja családjától a színészt. Bruce Willis állapota ismét súlyosbodott.

Bruce Willis állapota súlyos, lassan teljesen elveszíti őt a családja

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu