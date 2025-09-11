A terapeuta 3 legfontosabb tanácsa: így nevelt a saját gyerekeiből boldog felnőttet

Ahány család, annyiféle gyereknevelési módszer létezik. Van aki a jutalmazásra, van aki a vasszigorra esküszik. De van, amiben szinte minden szülő egyetért: mindenki azt szeretné, ha a gyerekéből egészséges és boldog felnőtt lenne. De mit tudnak tenni ezért a felnőttek? Többet mint gondolnád. Egy terapeuta most abban nyújt segítséget, hogy hogyan tudjuk már kiskorukban felvértezni az utódainkat néhány alapvető életvezetési tanáccsal.

A terapeuta szerint már kiskoruktól kezdve meg kell tanítanunk néhány fontos dolgot a gyerekeinknek

Forrás: Pexels

A terapeuta az életre próbálja nevelni a gyerekeit

A Mirror számolt be Andreáról, aki gyerekterapeutaként és kétgyermekes édesanyaként indított egy @brambila_bits nevű TikTok-csatornát, ahol számos hasznos gyereknevelési tanácsot ad a követőinek. A videókban szerepelnek Andrea szakmai útmutatásai és az anyasága során bevált gyakorlatai is. Legutóbbi felvételén például bemutatta, hogy melyek azok az életvezetési tanácsok, amelyeket minden gyermekének elmagyarázott már kiskorában. Lássuk, mi az, amit a szakember szerint fontos megtanítani a kicsiknek, hogy felnőttként egészséges baráti kapcsolatokat tudjanak kialakítani!

1. Ismerd a határaidat, és tartsd magad távol azoktól, akik nem tisztelik azokat

A szakember első és legfontosabb szabálya:

Akár a testükről, akár a játékaikról van szó, mindig megtanítom a gyermekeimnek, hogy vannak bizonyos határok, amelyeket nem léphet át senki. A legfontosabb az, hogy ők is odafigyeljenek arra, hogy kik azok, akik nem tisztelik a határaikat. Ennek köszönhetően a fiaimnak kizárólag olyan barátaik vannak, akikkel kölcsönösen odafigyelnek egymásra, és nem tesznek olyat, ami a másikra nézve bántó lenne

2. Kerüld el, azokat a gyerekeket, akik mindig rossz véleménnyel vannak másokról

Senkinek sem kell bemutatnunk azokat a kölyköket, akik mások kárára sütnek el vicceket, rossz véleménnyel vannak mindenkiről és szívesen pécéznek ki maguknak visszahúzódó gyerekeket, akiket zaklathatnak. Bár nehéz elkerülni az iskolai zaklatást, a szakember szerint azzal hatalmas lépést tehetünk az gyermekünk egészséges fejlődése érdekében, ha megtanítjuk neki, hogyan ismerheti fel a bullyingot, és hogyan kerülheti el az ilyen egyéneket.

Amikor az idősebbik fiam elkezdte az általános iskolát, akkor sokat beszélgettünk erről. Mindig elmesélte, hogy vannak olyan osztálytársai, akik mindig rosszindulatú dolgokat mondanak mások kinézetéről, beszédmódjáról vagy öltözködéséről. Én megtanítottam neki, hogy ez rossz dolog, és ő is tisztában van vele, hogy az ilyen emberektől távol kell tartania magát, ha nem akar olyanná válni, mint ők. Ennek köszönhetően sokkal nyitottabb gondolkodású és kedvesebb ember lett belőle.

3. Gyerekek, akik a szabályok megszegésére buzdítják a többieket

Andrea elárulta azt is, hogy az iskolában sok gyerek csak azért kerül bajba, mert megkörnyékezik őt a „menőnek” tartott srácok, akik rossz dolgokra veszik rá a társaikat, anélkül, hogy a gyermekek tisztában lennének a következményekkel. Ennek megelőzésére a terapeuta tanácsa a következő: