Ez a hang boldogabbá tesz, mint egy szerelmes üzenet vagy egy kiadós vásárlás

Vannak hangok, amiket ha meghallunk, azonnal boldogabbnak érezzük magunkat. Az illatokhoz hasonlóan bizonyos hangok is képesek kellemes asszociációkat kiváltani bennünk. A legtöbb ember számára a nyári hangok, mint például a jégkockák csörgése a pohárban, vagy a flip-flop papucs lépéseinek hangja pozitív élményekhez kötődnek. Ezek a hangok a vakációt, a szabadban töltött időt és a pihenés idilli állapotát idézik. Egy kutatás szerint azonban létezik egy hang, ami kiemelkedik mind közül, amikor boldogságról és örömről beszélünk.
A hangok és a zajok különösen fontosak a jó közérzetünk szempontjából. Erre talán nincs is jobb bizonyíték, mint az ASMR elmúlt években tapasztalt töretlen és felfelé ívelő népszerűsége. Az ASMR, az „Autonomous Sensory Meridian Response” rövidítése. Ezek a videók azért születnek, hogy a fülünkön keresztül finoman ingereljék az érzékszerveiket. Egy olyan kellemes, bizsergő érzést válthatnak ki, amit egyes emberek akkor tapasztalnak, amikor bizonyos hangokat hallanak. Például a halk suttogás, dorombolás vagy akár a kopogás is képes kiváltani ilyen kellemes és nyugtató érzést. Egy nemzetközi felmérésben, amelyet a hallókészülékeket gyártó Cochlear cég végzett, azonban egy teljesen más hang végzett az élen.
Ez a hang még a szerelmünk hangjánál vagy a pénzkiadó automata csilingelő zajánál is népszerűbb volt! Ez pedig nem más, mint a gyereknevetés. Ezt az önfeledt, őszinte hangot választották a „világ legboldogabb hangjának”.
A gyereknevetés nem csupán egy hang, sokkal többet jelent annál. Ha csak azt nézzük, hogy a nevetés ragadós, ha ránézünk egy nevető, önfeledten kacagó gyerekre, a mi szánk is ösztönösen, szinte azonnal mosolyra görbül. A gyerekek nevetése őszinte, mentes a színjátékoktól, ezért is sugároz az örömük őszinte boldogságot, amire felnőttként mi is oly gyakran vágyunk. Ez a hang egyúttal a harmónia és a bizalom jele is, egy olyan impulzus, ami akaratlanul is biztonságérzetet és nyugalmat ébreszt bennünk. És végül, de nem utolsó sorban ha meghallunk egy boldog gyereknevetést, az képes lehet oldani a bennünk lévő feszültséget is.
Sokszor a gyereknevetés hallatán mi is felkacagunk, és mint tudjuk, a nevetés segítségével akár csodát is tehetünk a szervezetünkkel.
Húsz percnyi nevetés két órára elegendő endorfint termel a szervezetben, tehát a gyerekekhez hasonlóan nevessünk minél többet mi is!
