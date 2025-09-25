Ez a hang boldogabbá tesz, mint egy szerelmes üzenet vagy egy kiadós vásárlás

Vannak hangok, amiket ha meghallunk, azonnal boldogabbnak érezzük magunkat. Az illatokhoz hasonlóan bizonyos hangok is képesek kellemes asszociációkat kiváltani bennünk. A legtöbb ember számára a nyári hangok, mint például a jégkockák csörgése a pohárban, vagy a flip-flop papucs lépéseinek hangja pozitív élményekhez kötődnek. Ezek a hangok a vakációt, a szabadban töltött időt és a pihenés idilli állapotát idézik. Egy kutatás szerint azonban létezik egy hang, ami kiemelkedik mind közül, amikor boldogságról és örömről beszélünk.

Egy felmérés szerint nincs vidámabb hang a gyerekek nevetésénél.

A világ legboldogabb hangja

A hangok és a zajok különösen fontosak a jó közérzetünk szempontjából. Erre talán nincs is jobb bizonyíték, mint az ASMR elmúlt években tapasztalt töretlen és felfelé ívelő népszerűsége. Az ASMR, az „Autonomous Sensory Meridian Response” rövidítése. Ezek a videók azért születnek, hogy a fülünkön keresztül finoman ingereljék az érzékszerveiket. Egy olyan kellemes, bizsergő érzést válthatnak ki, amit egyes emberek akkor tapasztalnak, amikor bizonyos hangokat hallanak. Például a halk suttogás, dorombolás vagy akár a kopogás is képes kiváltani ilyen kellemes és nyugtató érzést. Egy nemzetközi felmérésben, amelyet a hallókészülékeket gyártó Cochlear cég végzett, azonban egy teljesen más hang végzett az élen.