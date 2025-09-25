Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
boldogság

Ez a hang boldogabbá tesz, mint egy szerelmes üzenet vagy egy kiadós vásárlás

boldogság, hang, legboldogabb hang
Getty Images - Westend61
boldogság vidám hangok nevetés
Tóth Bori
2025.09.25.
Tücsökciripelés, a tenger morajlása, madárcsicsergés, a tábortűz ropogása. Vannak hangok, amik mosolyt csalnak az arcunkra és boldogsággal töltenek el. De vajon melyik az a hang, ami a világ legvidámabb hangjának számít?

Vannak hangok, amiket ha meghallunk, azonnal boldogabbnak érezzük magunkat. Az illatokhoz hasonlóan bizonyos hangok is képesek kellemes asszociációkat kiváltani bennünk. A legtöbb ember számára a nyári hangok, mint például a jégkockák csörgése a pohárban, vagy a flip-flop papucs lépéseinek hangja pozitív élményekhez kötődnek. Ezek a hangok a vakációt, a szabadban töltött időt és a pihenés idilli állapotát idézik. Egy kutatás szerint azonban létezik egy hang, ami kiemelkedik mind közül, amikor boldogságról és örömről beszélünk.

boldogság, hang, legboldogabb hang, gyerek nevetés
Egy felmérés szerint nincs vidámabb hang a gyerekek nevetésénél.
Forrás: Getty Images

A világ legboldogabb hangja

A hangok és a zajok különösen fontosak a jó közérzetünk szempontjából. Erre talán nincs is jobb bizonyíték, mint az ASMR elmúlt években tapasztalt töretlen és felfelé ívelő népszerűsége. Az ASMR, az „Autonomous Sensory Meridian Response” rövidítése. Ezek a videók azért születnek, hogy a fülünkön keresztül finoman ingereljék az érzékszerveiket. Egy olyan kellemes, bizsergő érzést válthatnak ki, amit egyes emberek akkor tapasztalnak, amikor bizonyos hangokat hallanak. Például a halk suttogás, dorombolás vagy akár a kopogás is képes kiváltani ilyen kellemes és nyugtató érzést. Egy nemzetközi felmérésben, amelyet a hallókészülékeket gyártó Cochlear cég végzett, azonban egy teljesen más hang végzett az élen. 

Ez a hang még a szerelmünk hangjánál vagy a pénzkiadó automata csilingelő zajánál is népszerűbb volt! Ez pedig nem más, mint a gyereknevetés. Ezt az önfeledt, őszinte hangot választották a „világ legboldogabb hangjának”.

Fedezd fel, mit árul el gyereked személyiségéről a csillagjegye

Minden szülő kíváncsi arra, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkezik majd a gyereke. Tudd meg, hogy mit árul el csillagjegyük a személyiségükről.

A gyereknevetés  nem csupán egy hang, sokkal többet jelent annál. Ha csak azt nézzük, hogy a nevetés ragadós, ha ránézünk egy nevető, önfeledten kacagó gyerekre, a mi szánk is ösztönösen, szinte azonnal mosolyra görbül. A gyerekek nevetése őszinte, mentes a színjátékoktól, ezért is sugároz az örömük őszinte boldogságot, amire felnőttként mi is oly gyakran vágyunk. Ez a hang egyúttal a harmónia és a bizalom jele is, egy olyan impulzus, ami akaratlanul is biztonságérzetet és nyugalmat ébreszt bennünk. És végül, de nem utolsó sorban ha meghallunk egy boldog gyereknevetést, az képes lehet oldani a bennünk lévő feszültséget is. 

Sokszor a gyereknevetés hallatán mi is felkacagunk, és mint tudjuk, a nevetés segítségével akár csodát is tehetünk a szervezetünkkel.

 Húsz percnyi nevetés két órára elegendő endorfint termel a szervezetben, tehát a gyerekekhez hasonlóan nevessünk minél többet mi is!

Láthatatlan zajok támadása: olyan hangok vesznek körül, amiket sosem hallasz, de hatással vannak rád!

Sok állat hallásához képest az emberek hallása erősen korlátozott. Így van néhány hang, amit mi egyáltalán nem érzékelünk.

Személyiségteszt: Mit hallgatsz szívesen? Ezt árulja el rólad zenei ízlésed!

A kedvenc zenéid sokat elárulhatnak rólad! Személyiséged hat a zenei ízlésedre, és ez fordítva is igaz! Derítsd ki személyiségtesztünk segítségével, hogy mit mond el rólad a zene, amit hallgatsz!

Tanulmányok szerint ez az apró szokás vezetés közben jobbá teheti az életed

Ha vezetsz, biztosan veled is előfordult már: néha nehezen tudjuk megállni, máskor szükségünk van rá, vagy egyszerűen csak megtörténik. Vajon mi az vezetés közben, ami 3 pozitív hatást is kiválthat?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu