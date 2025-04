Személyiségteszt: Mit hallgatsz szívesen? Ezt árulja el rólad zenei ízlésed!

Zenei preferenciák

Egy 2018-as kutatás kimutatta, hogy a Facebookon kedvelt zenei tartalmak is árulkodhatnak bizonyos személyiségjegyekről:

A nyitott személyiségek gyakrabban kedvelték a klasszikus zenét, a jazzt és az operát.

Az extrovertált emberek inkább a country és folkzene iránt érdeklődtek.

A barátságosabb személyiségek általában minden zenét kedveltek anélkül, hogy egy adott műfajhoz különösen kötődtek volna.

A változatos zenei ízlésű emberek általában extrovertáltabbak, barátságosabbak és lelkiismeretesebbek. Ezzel szemben a neurotikusabb emberek jellemzően szűkebb zenei palettából válogatnak.

Érdekes felfedezés, hogy az emberek gyakran olyan előadók zenéit kedvelik, akik hasonló személyiségjegyekkel rendelkeznek.

Az életkor hatása a zenei ízlésre

Nemcsak a személyiség, hanem az életkor is jelentős szerepet játszik a zenei preferenciák alakulásában. A zenei ízlés általában serdülőkorban formálódik, amikor az emberek önazonosságukat és társadalmi kapcsolataikat is aktívan építik. A kutatások azt mutatják, hogy az emberek hajlamosak azokhoz a dalokhoz kötődni, amelyeket tizenéves korukban szerettek. Ez megmagyarázza, miért váltanak ki erős nosztalgikus érzéseket a gimnazista évek slágerei, akár évtizedekkel később is.