Szoktál beszélgetni a háziállatokkal? A tudomány kiderítette, mit árul el ez rólad

2025.09.14.
Nyugalom, a kedvenceiddel való kommunikáció nem jelenti azt, hogy magányos vagy, vagy nincs ki a négy kereked. A tudomány szerint egyenesen zseni vagy, ha szoktál beszélgetni a háziállatokkal.

Sokunk számára a háziállatok ugyanúgy családtagok, mint a szüleink vagy a gyerekeink. Sok időt töltünk együtt velük, így szinte természetesnek hat, hogy beszélünk is hozzájuk, még akkor is, ha tisztában vagyunk vele, hogy csak töredékét érthetik annak, amit mondunk, válaszolni pedig az állatvilág tagjai egyáltalán nem képesek. De vajon baj-e, hogy beszédképtelen állatokkal kommunikálunk otthon? A válasz megdöbbentő lehet.

Kommunikáció a háziállatokkal
Te is szoktál beszélgetni a háziállatokkal? Gratulálunk, valószínűleg egy született zseni vagy
Forrás: Shutterstock

A háziállatokkal való kommunikáció a magas intelligencia jele lehet

Jól olvastátok. Több tudományos kutatás is alátámasztotta, hogy ha élettelen tárgyakat, vagy beszédképtelen élőlényeket ruházunk fel emberi tulajdonságokkal, az igazából pont azt jelenti, hogy magas értelmi- és érzelmi intelligenciával rendelkezünk. A pszichológia szerint az intelligens emberek rendszeresen humanizálják az állatokat, vagy a hétköznapi eszközöket. - írja a brigitte.de. Elgondolkoztál már rajta, hogy vajon mi okunk van erre? A válasz egészen elképesztő. Dr. Nicholas Epley a Chicagói Egyetem viselkedéspszichológiai professzora árulta el, hogy antropomorfizmusnak nevezi a tudomány ezt a jelenséget (nem emberi lények, emberi képességekkel való felruházása), az oka pedig az emberiség fejlődésében keresendő:

Ez egy genetikai mellékterméke az emberiség kialakulásának, amely egyedülállóvá tesz minket az állatvilágban. Egyetlen másik faj sem mutatja jelét annak, hogy képes lenne magához hasonlítani tárgyakat, vagy más állatokat. Az emberiség saját különleges képessége, hogy humanizálni tud nem emberi entitásokat.

A professzor azt állítja, ide tartozik az is, amikor elnevezzük az autónkat, vagy leszidjuk a kedvenc kávéfőzőnket. A macskanyávogásra, vagy a kutyaugatásra adott válasz pedig a leghétköznapibb fajtája a háziállatokkal való kommunikációnak. Dr. Nicholas több olyan tevékenységet is felsorolt, amelyek megléte az életedben arra utal, hogy a fejlett emberi faj egy okos képviselője vagy:

  • ha arcokat látsz hétköznapi tárgyakon,
  • ha gondolatokkal és mondanivalóval ruházol fel élettelen eszközöket, vagy állatokat,
  • ha az emberi tulajdonságokat a kiszámíthatatlansággal társítod, például azt mondod, hogy az autód szeszélyes mostanában.

A professzor szerint legyél büszke erre a veled született hajlamra, mert ez azt jelenti, hogy valószínűleg zseni vagy.

