Kutyapuszi: betegséget okoz, ha puszilgatjuk négylábú kedvencünket? – Az állatorvos válaszol

A kutyánk, cicánk rendszeres állatorvosi ellenőrzése, oltása és az élősködőktől való megóvása nem csupán az ő egészségük miatt fontos. Mi is számos betegséget elkaphatunk tőlük, főleg ha csókolgatjuk őket, netán egy ágyban alszik velünk vagy a gyerekekkel. A fertőzéseket azonban nagy eséllyel megelőzhetjük a megfelelő higiénés szabályok betartásával. Derítsük ki, ártalmas-e a kutyapuszi!

A kutyapuszi ártalmas is lehet az emberi szervezetre?

Forrás: Shutterstock

Kutyapuszi – Az állatorvos válaszol

A háziállatok gondozása nagyszerű a felnőttek és a gyerekek számára is, hiszen a kicsiket megtanítja a felelősségre, a nagyoknak pedig társat jelent, barátot, jelenlétük jót tesz a léleknek és az egészségnek is – ennek azonban csak akkor, ha minden egészségügyi szabályt betartunk. Ez azért lényeges, mert a háziállatok, csakúgy mint az emberek és a vadon élő állatok, fertőzéseket terjeszthetnek.

A házi kedvencek körében gyakori betegségek, mint például a szopornyica, a kutya parvovírusos bélgyulladása és a szívférgesség, nem terjednek át az emberre. De bizonyos típusú baktériumok, vírusok, paraziták és gombák, amelyeket a háziállatok hordozhatnak, megbetegíthetik az embereket egy harapás, karmolás útján, de a sebzés mellett akkor is, ha az ember érintkezésbe kerül az állati ürülékkel, nyállal vagy szőrrel

– hívja fel a figyelmet dr. Horváth Dávid állatorvos.

Csecsemők, 5 évesnél fiatalabb gyerekek, 65 évesnél idősebbek, terhes nők és gyenge immunrendszerűek nagyobb eséllyel betegedhetnek meg az állat terjesztette fertőzésektől. Ezért mielőtt háziállatot visz haza egy család, alaposan át kell gondolni, hogy milyen típusú állatot választanak, van-e a családtagok közt olyan, akinek gyenge az immunrendszere. Az ekcémás gyerekeknek kerülniük kell az akváriumokat, és hüllőket, kétéltűeket nem ajánlott házikedvencként tartani, ha csecsemő, kisgyerek vagy immunhiányos családtag van otthon.

Mivel fertőzhet meg a kutyám?

Zoonózisnak hívják azokat a betegségeket, melyeket az ember az állatoktól kaphat el.

„Amennyiben nem oltatjuk be a fertőző betegségek ellen kedvencünket, nem féregteleníttetjük rendszeresen őket és ezek után nem tartjuk be a szükséges minimális higiéniás rendszabályokat, vagyis ölelgetjük, csókolgatjuk őket, velünk alszanak egy ágyban, akkor elkaphatunk tőlük emberre is veszélyes fertőző betegségeket" – figyelmeztet dr. Horváth Dávid.

Campylobacter fertőzés: ezt a bakteriális fertőzést az emberek úgy kaphatják el, ha fertőzött kutya vagy macska ürülékével érintkeznek. Embereknél hasmenést, hasfájást, lázat okozhat. A legtöbb esetben gyógyszeres kezelés nélkül meggyógyulnak, de a fertőzöttnek több folyadékot kell innia a betegség alatt. Súlyosabb esetben antibiotikum szedésére van szükség. Macskakarmolási betegség: ez egy olyan bakteriális fertőzés, ami a nyirokcsomók duzzanatával jár, és macskakarmolás vagy harapás okoz. A betegséget okozó baktérium, a Bartonella henselae világszerte megtalálható. A szakértők szerint a macskák közel felének van ilyen fertőzése. Megfertőződés után néhány nappal a karmolás helyén apró, fájdalommentes dudor alakul ki. Pár héttel később egy vagy több nyirokcsomó is megduzzadhat és érzékennyé válhat. A betegség általában gyors és enyhe lefolyású és egyszeri megbetegedés általában életre szóló védettséget biztosít. Galandférgesség: ezek a kutyák vékonybelében megtelepedő lapos férgek a legveszélyesebbek az emberre. Ennek a lárvái az ember májába, agyába, tüdejébe is befészkelhetik magukat komoly rendellenességeket okozva a szerv működésében. A galandféreggel elsősorban simogatás révén lehet megfertőződni. Főleg a vidéken élő kutyák veszélyeztetettek, akik gyakrabban kerülnek kapcsolatba fertőzött rágcsálókkal, juhokkal vagy vadállatokkal. A kutyák ezt elsősorban a nyers sertésmáj elfogyasztásával kapják el, így ezzel ne etessük kedvencünket. Fonálférgesség: ez még magzati korban vagy az anyatejen keresztül fertőzi meg a kutyát, a felnőtt állatok sokkal ellenállóbbak. Emberre is veszélyesek lehetnek, elsősorban a simogatás révén fertőződhetünk meg. Látásromlást, súlyosabb esetben vakságot is okozhatnak. A kutyát megvédhetjük ellenük a rendszeres és szakszerű féregtelenítéssel és a terjesztésben részt vevő bolhák elleni védelemmel. Toxoplazmózis: a betegséget okozó egysejtű parazita egészséges emberben vagy állatban nem okoz súlyos tüneteket, sőt gyakori a tünetmentes átvészelés is. Csökkent védekezőképesség esetén azonban a kórokozó agyvelőgyulladást, májgyulladást, vetélést okozhat, magzatokban pedig fejlődési rendellenességet, vakságot eredményezhet. A kijáró, vadászó macskák bélsara gyakran fertőzött lehet, a lakásban tartott macskáktól való megbetegedésre viszont kicsi az esély, de terhes nők és gyenge immunrendszerű emberek ne takarítsák a macskaalmos dobozt, ezt mindig más tegye meg helyettük. Gombás fertőzés: a macskától kapható gombás fertőzés igen gyakori. A törzs, a végtagok és a hajas fejbőr is érintett lehet. Ilyenkor pár centi átmérőjű kopasz, vagy kevés hajjal fedett területeket lehet látni a fejbőrön. Amennyiben a fejbőr is megfertőződik, úgy belső kezelést is ajánlanak. A 2-6 éves gyerekek fertőződnek meg leginkább, később olyan védőzsírsavak képződnek a bőrön, ami megvéd ettől a fertőzéstől.

Hogyan védekezzünk?

A legfontosabb, hogy saját állatunk minden kötelező oltást, féreghajtót megkapjon. Tartsuk tisztán, tappancsait séta után tisztítsuk meg. Az utcán ne érintkezzen láthatóan beteg állattal.

Mindig mossunk kezet szappannal, ha állatok közelében voltunk. Ne csak akkor, ha ismeretlen kutyát, cicát simogatunk, hanem akkor is, ha a környezetükben voltunk. Ezzel magunkat is védhetjük és saját háziállatunkat is megóvhatjuk attól, hogy valamilyen fertőzést átadjunk nekik.

Minden évszakban – télen is! - védjük kedvencünket kullancs és bolha ellen.

A saját és állatunk élelmiszerére mindig ügyeljünk, hogy higiénikus körülmények közt tároljuk azokat.

Ügyeljünk, hogy a kisgyerekek ne puszilgassanak idegen kutyákat, macskákat, ne vigyék azt az ágyukba. Ha megsimogatnak az utcán egyet, akkor utána ne nyúljanak a szájukba, a szemükbe és az arcukhoz, és amint tehetik, mossanak kezet.