Ha ezt az egy szokást követed otthon, intelligensebb vagy az emberek többségénél

A legtöbben, amint hazaérnek, már veszik is le a cipőjüket, és dobják le magukról az utcai viseletet, hogy valami sokkal kényelmesebbe öltözhessenek át. Az otthoni rucikat azonban nem mindenki ugyanúgy képzeli el. Lehet hogy te is abba a kis csoportba tartozol, akik szerint az ajtón belül bármiféle ruha egyszerűen felesleges. Az otthoni meztelenkedés kívülről nézve puszta kényelemnek vagy netán igénytelenségnek tűnhet, a pszichológia szerint azonban sokkal mélyebb oka lehet. Egy kutatás ugyanis érdekes összefüggést fedezett fel az intelligencia és az otthoni ruha nélküliség között.

Az intelligencia jeleit a hétköznapi szokásokban is megtaláljuk: például az otthoni meztelenkedésben.

Forrás: Shutterstock

Az intelligencia jelei

A pszichológiai kutatások világában a szakemberek gyakran használják az ötfaktoros személyiségmodellt, amely az egyéneket személyiségjegyek alapján öt kategóriába sorolja:

Lelkiismeretesség

Együttműködés

Érzelmi stabilitás

Nyitottság

Extraverzió

2017-ben Lewis R. Goldberg és Benjamin P. Chapman kutatók, több mint 1000 ember részvételével készült vizsgálata érdekes összefüggésre világított rá. A kutatás során több száz különböző viselkedést vizsgáltak, hogy kiderítsék, bizonyos napi cselekedetek – a telefonbeszélgetések gyakoriságától kezdve a zuhanyzás közbeni éneklésen át az otthoni meztelenségről alkotott nézeteikig –, miként viszonyulnak az öt legnagyobb személyiségjegyhez. A kutatásban három érdekes szokást kapcsoltak szorosan a nyitottság személyiségjegyhez: a fűszeres ételek iránti preferencia, a káromkodás iránti hajlam és az otthoni meztelenség. Ez a személyiségjegy pedig a kreativitással, kíváncsisággal és a magas intelligenciával jár kéz a kézben.

Az otthoni meztelenség tehát nem feltétlenül testkép vagy hőmérséklet kérdése, hanem egy tudatos vagy ösztönös preferencia, ami kimondatlanul is az intelligens emberek sajátja.

A meztelenkedés nem mindig a vágykeltésről szól.

Forrás: Shutterstock

Miért érdemes beengedni a meztelenséget az életedbe?

A meztelenség nemcsak a testnek, hanem a léleknek is igazi wellness. Amikor ledobod a ruháidat, egy kicsit a társadalmi elvárásokat is leteszed, ez pedig felszabadító érzés, ami segít visszatalálni önmagadhoz. A pszichológia szerint a rendszeres meztelen lét növeli a testtudatosságot és javítja a testképet, mert a saját tested látványa megszokottá, természetessé válik.