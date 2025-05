Itt valami bűzlik: 5 sztár megkérdőjelezhető higiéniai szokásokkal

A higiéniai szokások mindenkinél eltérőek – na de biztosan nem annyira, mint ezeknél a hírességeknél! Íme 5 büdös sztár, akik hanyagolják a szappant...

Büdös sztárok, akik utálnak tisztálkodni

Forrás: Shutterstock

Büdös sztárok, akik utálják a fürdést

Mossa az, aki lusta vakarni

Hiába próbálnád letagadni, pontosan tudjuk, hogy legalább egyszer elképzelted már, milyen lenne, ha Brad Pitt belépne az ajtón, rád villantaná tökéletes, hófehér mosolyát, lassan közeledne feléd, megfogná a kezed... majd megcsapna egy penetráns izzadtságszag, ami olyan szúrós, hogy még a szemed is könnybe lábad tőle. Vagy a fejedben nem ez volt a sztori befejezése? Hát sajnos az élet néha nem habos torta, bizony vannak olyan kívül gyönyörű, közelről büdös sztárok, akik szerint a tusfürdő csak egy gonosz marketingfogás. Mutatjuk, kikről beszélünk!

1. Brad Pitt

Ha valakitől nem vártunk volna kellemetlen szagokat, az Brad Pitt.

Forrás: Getty Images Europe

Minden idők egyik legszexibb férfija megkaphatná a nedves törlőkendők királya címet is. Igen, jól olvastad. Brad szerint ugyanis ezek a babapopsi kendők tökéletesen elegendők a tisztálkodáshoz és egy gyors cicamosdás velük teljesen oké tusolás helyett.

2. Matthew McConaughey

Matthew és a dezodor: ősellenségek.

Forrás: WireImage

Úgy tűnik, a szépfiúk nem igazán jeleskednek a tisztaságban, ugyanis Matthew a saját állítása szerint is hanyagolja a dezodorokat, mert szerinte ártanak az egészségnek. Hát, szerintünk az élet egy bűzgörénnyel jobban árt, de kinek mi!

3. Julia Roberts

Julia Roberts a természetesség híve.

Forrás: Corbis Entertainment

A Pretty Woman sztárja már régóta hirdeti a természetesség jegyében, hogy nem használ dezodort. Szerinte a testnek „ki kell izzadnia magából a méreganyagokat”. Oké, de azokat a méreganyagokat ildomos lemosni, Julia.

4. Ashton Kutcher és Mila Kunis

Kutcherék még a gyereket sem fürdetik rendesen.

Forrás: FilmMagic

A hollywoodi álompár egy podcastban vallotta be, hogy nem igazán lelkesednek a mindennapos fürdés iránt. Állításuk szerint a gyerekeiket is csak akkor mossák meg, ha „látszik rajtuk a kosz”. Nos, a „látható kosz” definíciója azért érdekelne minket is!

5. Robert Pattinson

Robert Pattinson nem rajongója a tisztálkodásnak.

Forrás: Getty Images Europe

A világ egyik legszexibb vámpírja sem arról híres, hogy sűrűn tisztálkodik: állítólag a Twilight forgatása maga volt a rémálom vele, annyira bűzlött a jóképű színész... pedig annak idején hányan adták volna oda a fél karjukat azért, hogy testközelből láthassák őt!