Híres nők és a Matilda-effektus – 5 briliáns nő, akinek eredményeit megpróbálták kiradírozni a történelemből

Számos rendkívüli intelligenciával megáldott nő eredményeit próbálták kiradírozni a történelemből, hogy férfiaknak tulajdonítsák a teljesítményüket. Az egyik legismertebb példa Hedy Lamarr, akinek érdemeit utólag elismerték, de nem minden társa volt ilyen szerencsés, számos híres nő évezredekkel a halála után sem kapta meg a neki kijáró elismerést. Bemutatjuk a leghírhedtebb példákat.

Híres nők, tudósok tömegeit felejtett el a történelem — A képen Rosalind Franklin vegyész, radiológus

Forrás: Universal Images Group Editorial

Elfeledett híres nők és a Matilda-jelenség

Létezik egy jelenség a tudományos és művészi világban, amelyet Matilda-effektus néven emlegetnek. Ez a fogalom a női tudósok eredményeivel szemben táplált előítéletet takarja, amelynek köszönhetően a teljesítményüket inkább a férfiak számlájára írják. A jelenséget először Mathilda Gage írta le, aki megfigyelte, hogy sok férfiak nevére kiállított szabadalmat valójában nőknek köszönhettünk.

Erre visszatérő példa, hogy Marie Curie is kizárólag a férje, valamint a svéd Nobel-díj bizottság követelésére kapta meg 1903-ban megosztva a Nobel-díjat.

Ez a régi társadalmi berögzülések miatt kialakult jelenség kéz a kézben jár a Matthew-effektussal, melynek lényege, hogy ugyanazért a munkáért egy férfi kolléga nagyobb eséllyel kap elismerést. Ez azonban nem kizárólag a női tudósokra terjed ki, hisz művészek is áldozatául estek.

A bluetooth feltalálója, Hedy Lamarr, illetve Margaret Hamilton is megkapta utólag az őt megillető elismerést, azonban nem minden nőtársuk volt ilyen szerencsés. Lássuk, kik azok a híres nők a történelemben, akiknek eredményeit elmosta az utókor.

Híres nők, akiknek eredményeit kiradírozta a történelem

1. Enheduanna

Kezdjük listánkat a világ első írójával, aki történetesen nőnemű volt és az Enheduanna névre hallgatott. Az ókori Mezopotámiában alkotó papnő nevéhez mintegy 42 templomi himnusz, illetve 3-3 istenekhez írt vers kapcsolódik az eddig előkerült régészeti leletek alapján.