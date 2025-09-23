Híres nők és a Matilda-effektus – 5 briliáns nő, akinek eredményeit megpróbálták kiradírozni a történelemből

Számos rendkívüli intelligenciával megáldott nő eredményeit próbálták kiradírozni a történelemből, hogy férfiaknak tulajdonítsák a teljesítményüket. Az egyik legismertebb példa Hedy Lamarr, akinek érdemeit utólag elismerték, de nem minden társa volt ilyen szerencsés, számos híres nő évezredekkel a halála után sem kapta meg a neki kijáró elismerést. Bemutatjuk a leghírhedtebb példákat.
Létezik egy jelenség a tudományos és művészi világban, amelyet Matilda-effektus néven emlegetnek. Ez a fogalom a női tudósok eredményeivel szemben táplált előítéletet takarja, amelynek köszönhetően a teljesítményüket inkább a férfiak számlájára írják. A jelenséget először Mathilda Gage írta le, aki megfigyelte, hogy sok férfiak nevére kiállított szabadalmat valójában nőknek köszönhettünk.
Erre visszatérő példa, hogy Marie Curie is kizárólag a férje, valamint a svéd Nobel-díj bizottság követelésére kapta meg 1903-ban megosztva a Nobel-díjat.
Ez a régi társadalmi berögzülések miatt kialakult jelenség kéz a kézben jár a Matthew-effektussal, melynek lényege, hogy ugyanazért a munkáért egy férfi kolléga nagyobb eséllyel kap elismerést. Ez azonban nem kizárólag a női tudósokra terjed ki, hisz művészek is áldozatául estek.
A bluetooth feltalálója, Hedy Lamarr, illetve Margaret Hamilton is megkapta utólag az őt megillető elismerést, azonban nem minden nőtársuk volt ilyen szerencsés. Lássuk, kik azok a híres nők a történelemben, akiknek eredményeit elmosta az utókor.
Kezdjük listánkat a világ első írójával, aki történetesen nőnemű volt és az Enheduanna névre hallgatott. Az ókori Mezopotámiában alkotó papnő nevéhez mintegy 42 templomi himnusz, illetve 3-3 istenekhez írt vers kapcsolódik az eddig előkerült régészeti leletek alapján.
Azonban amikor művei előkerültek a sivatag homokjából, a jellemzően férfi régészek kijelentették, hogy azokat nem ő írta, és a nevét sokáig kihagyták a történelemkönyvekből.
A DNS felfedezéséért a három férfi tudós, Francis Crick, Maurie Wilkins és James Watson megkapták az orvosi Nobel-díjat. Azonban egy kulcsfontosságú személy neve méltatlanul feledésbe merült. Rosalind Franklin volt ugyanis az, aki a DNS spirálszerkezetét először megfigyelte, és leírta, hogy milyen szerepe van a szerkezeti szilárdságában, de az általa készített röntgenfelvétel is kellett a sikerhez. Ennek ellenére jó ideig mindössze csak lábjegyzet maradt a tudományban, mígnem az utókor felismerte az érdemeit, és igazi feminista ikon lett.
A paleontológia tudománya sem lenne az ami, egy bámulatos nő, Mary Anning nélkül. Az eredetileg fosszíliákkal kereskedő nő beleásta magát az őslénytan tudományába, és gyakorlati tapasztalatának köszönhetően lett a tudományág úttörője. Többek között neki köszönhetjük az Ichtyosaurus-, valamint az első teljes Pleisosaurus-csontvázat, leghíresebb lelete pedig a Pteroszaurusz, a repülő őshüllő volt.
Teljesítménye ellenére nem lehetett tagja tudományos társaságoknak, eredményeit rendszeresen neve megemlítése nélkül publikálták. Bár a is tény, hogy élete vége felé épp a tudományos társaság mentette meg attól, hogy koldusbotra jusson.
Az egyik legkedveltebb társasjáték a Monopoly, amelyet 1935-ben dobott piacra a Parker Brothers. Azt azonban kevesen tudják, hogy az eredeti játékot, a The Landlord's Game-et (A főbérlő játéka) Elizabeth Magie alkotta meg a kapitalizmus kritikájára, még 1904-ben. Azonban a gyerekcipőben járó szerzői jogok, valamint az alkotó nemét figyelembe véve pár élelmes üzletember nemes egyszerűséggel ellopta, kissé átdolgozta, majd piacra dobva milliókat kaszált az ötlettel, amelyből Elizabeth egy centet sem látott.
A lepra évezredekig szedte áldozatait, mígnem a Hawaii Egyetemen Annie Ball kidolgozott egy hatékony kezelési módszert, mellyel sikeresen injekciózhatták az ellenanyagot. A briliáns női tudós azonban 1916-ban, mindössze 24 esztendősen váratlanul elhunyt, kutatásait pedig az egyetem dékánja, dr. Arthur Dean folytatta, aki saját neve alatt jelentette meg az eredményeket. A tudományos világ nem győzte dicsérni a metódust, míg végül sok évvel később két tudós, hosszas levéltári munka után nyilvánosságra hozta az igazságot.
