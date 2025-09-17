Megrázó és érthetetlen: kínok között, balesetben halt meg a színésznő

Hollywood komoly drámai múltat őriz. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy vannak, akik az életükkel fizettek egy szerepért. A kung-fu mesteréről, Bruce Lee-ről és a fiáról, Brandon Lee-ről már hallhattad, hogy tragikus módon egy filmforgatáson halt meg. Azonban Hollywoodban sokkal több megrázó és sokszor érthetetlen haláleset történt. Ezek a sztorik olyan filmsztárokról szólnak, akikre már inkább csak a végzetük miatt emlékeznek.
Megdöbbentő, hogy egy apró véletlen is elég ahhoz, hogy véget érjen az élet. A halál a sztárokat sem kíméli, és lehet, hogy még ők sem gondolták, hogy munkájuk során veszélynek vannak kitéve.
Martha szenvedélyesen érdeklődött a színjátszás iránt. Rövid időn belül a némafilmek új felfedezettjévé vált. Már gyerekként eldöntötte, hogy színész lesz, és 14 évesen addig lobbizott egy Broadway-szerepért, míg 1912-ben meg is kapta. Ezt követően táncolt, modellkedett és egyre több szerepet is kapott, például az akkoriban népszerű francia sztárral Max Linderrel is együtt dolgozhatott.
Az 1924-es A virginiai örvényen című amerikai polgárháborús filmje jelentette számára az utolsó lehetőséget. Miután befejezte a forgatást egy autóba ült be pihenni fodros, abroncsszoknyás ruhájában. Egyszer csak a ruhája és a haja is lángra kapott. Kollégái hiába próbálták meg eloltani a tüzet, a színésznő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.
Egyes híresztelések szerint láttak valakit, aki egy gyufát dobott a kocsiba, de sohasem találták meg a feltételezett elkövetőt. Több elmélet is született a rejtélyes halála kapcsán. Sokak szerint lehet, hogy valakit Martha ambiciózus természete dühített fel, de az is köztudott volt, hogy nagyon nem szerette a dohányzást sem, és többek úgy gondolják, hogy valakivel a cigarettája miatt került összetűzésbe. Martha szerepét végül kivágták a filmből. A legtöbb némafilm, amiben játszott elveszett, feltételezhetően a hangosfilm megjelenésekor döntöttek úgy a korabeli filmgyárak, hogy inkább megsemmisítik, ahogy sok más alkotást is.
A fiatal színész a nyolcvanas évek sztárja volt. Korábban modellkedett, egyre nagyobb szerepeket kapott, és ígéretes jövő előtt állt. A CBS egyik akkori sorozatában egy kommandóst alakított, aki divatmodellként dolgozik. A hosszúra nyúlt forgatási szünetet poénkodással próbálta oldani, és egy kellék pisztolyt emelt a fejéhez, majd meghúzta a ravaszt. Bár a fegyverben csak vaktöltény volt, az elsütés miatti robbanás betörte a koponyáját. Az agyába egy csontdarab fúródott, ami súlyoz vérzést okozott, és a fiatal színész meghalt. Halálával életet mentett, mivel szívét egy 36 éves kétgyerekes családapa kapta meg.
Vic Morrow egy jól ismert amerikai tévésztár volt a hetvenes és nyolcvanas években. 1982-ben Vic az Alkonyzóna: A film című alkotásban egy rasszista férfit alakít, akit visszaküldenek a múltba, hogy üldözőből üldözött legyen. Így a történet szerint visszakerül a vietnami háborúba, ahol őt és két vietnami kisgyereket egy amerikai helikopter üldöz. A forgatás során egy elhibázott pirotechnikai megoldás miatt egy tűzgolyó találta el a helikoptert, ami miatt a gép rázuhant a színészre, és a két gyerekre. Mindhárman azonnal szörnyethaltak. A bíróság a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól felmentette a rendezőt és a stábot.
Morrow egyébként az Oscar-díjas színésznő Jennifer Jason Leigh édesapja volt. Jennifer még csak kétéves volt, mikor apja elhagyta a családját. A színésznő számára az apja tabu téma, nem voltak jó viszonyban, így nem örül, ha riporterek róla kérdezgetik.
Fleming tragikus sorsa gyerekkorában indult, nyolcévesen bántalmazó apja elől menekült el otthonról. Bandatag lett, és 11 éves korában egy összecsapásban súlyosan megsérült. A világháborúban a haditengerészetnél szolgált, ahol egy fogadás következtében arcsérülést szenvedett, amit csak plasztikai műtéttel lehetett helyrehozni. Egyszerű ácsból lett a nők megmentője és a vadnyugati pisztolypárbajok hőse az '50-es és '60-as évek westernjeiben. Még Clint Eastwooddal is játszott együtt.
Utoljára egy sorozat egyik epizódjában szerepelt, amelyet Peruban forgattak. Színésztársával együtt egy kenuval felborultak, a kollégája ki tudott úszni, őt azonban elsodorta az áramlat, és megfulladt, két nappal az esküvője előtt.
