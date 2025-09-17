Megrázó és érthetetlen: kínok között, balesetben halt meg a színésznő

Hollywood komoly drámai múltat őriz. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy vannak, akik az életükkel fizettek egy szerepért. A kung-fu mesteréről, Bruce Lee-ről és a fiáról, Brandon Lee-ről már hallhattad, hogy tragikus módon egy filmforgatáson halt meg. Azonban Hollywoodban sokkal több megrázó és sokszor érthetetlen haláleset történt. Ezek a sztorik olyan filmsztárokról szólnak, akikre már inkább csak a végzetük miatt emlékeznek.

Forrás: Hulton Archive

Hollywoodi filmsztárok, akik egy utolsó filmmel búcsúztak

Megdöbbentő, hogy egy apró véletlen is elég ahhoz, hogy véget érjen az élet. A halál a sztárokat sem kíméli, és lehet, hogy még ők sem gondolták, hogy munkájuk során veszélynek vannak kitéve.

Martha Mansfield, a felívelő tehetség

Martha szenvedélyesen érdeklődött a színjátszás iránt. Rövid időn belül a némafilmek új felfedezettjévé vált. Már gyerekként eldöntötte, hogy színész lesz, és 14 évesen addig lobbizott egy Broadway-szerepért, míg 1912-ben meg is kapta. Ezt követően táncolt, modellkedett és egyre több szerepet is kapott, például az akkoriban népszerű francia sztárral Max Linderrel is együtt dolgozhatott.

Az 1924-es A virginiai örvényen című amerikai polgárháborús filmje jelentette számára az utolsó lehetőséget. Miután befejezte a forgatást egy autóba ült be pihenni fodros, abroncsszoknyás ruhájában. Egyszer csak a ruhája és a haja is lángra kapott. Kollégái hiába próbálták meg eloltani a tüzet, a színésznő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

Egyes híresztelések szerint láttak valakit, aki egy gyufát dobott a kocsiba, de sohasem találták meg a feltételezett elkövetőt. Több elmélet is született a rejtélyes halála kapcsán. Sokak szerint lehet, hogy valakit Martha ambiciózus természete dühített fel, de az is köztudott volt, hogy nagyon nem szerette a dohányzást sem, és többek úgy gondolják, hogy valakivel a cigarettája miatt került összetűzésbe. Martha szerepét végül kivágták a filmből. A legtöbb némafilm, amiben játszott elveszett, feltételezhetően a hangosfilm megjelenésekor döntöttek úgy a korabeli filmgyárak, hogy inkább megsemmisítik, ahogy sok más alkotást is.