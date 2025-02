5 híresség, akiről nem is tudtad, hogy feltaláló

A hírességek élete gyakran rejt meglepetéseket, hiszen sokuknak nemcsak a zene, vagy a film területén van hatalmas tudása, hanem a tudományok világában is. Néhány sztár nemcsak szórakoztatta a közönséget, hanem saját ötleteikkel hozzájárultak a világ fejlődéséhez is. Íme 5 híres személyiség, akikről talán nem is tudtad, hogy feltalálók!

Michael Jackson és Marlon Brando is a feltaláló sztárok közé sorolható találmányukkal.

5 sztár, akik akár feltalálóként is híresek lehettek volna

1790 óta több mint nyolcmillió szabadalmat adtak ki az Egyesült Államokban. Ezek közül sokat kiemelkedő feltalálók kaptak meg, például Thomas Edison, aki több mint ezer szabadalom birtokosa. Számos szabadalom került hétköznapi emberekhez is, és néhányat olyanok kaptak, akikről nem gondolnád, hogy magányos feltalálóként a garázsukban dolgoznának a világ megváltoztatásán. Ismerd meg a filmsztárokat, popsztárokat és az ő találmányaikat.

1. Marlon Brando

Marlon Brando egy új típusú kongadob szabadalmaztatásán dolgozott.

Élete vége felé Marlon Brando, aki szenvedélyes dobos volt, egy új típusú kongadob szabadalmaztatásán dolgozott. Az ő terve szerint a dob tetején található öt-hat csavar helyett egyetlen alsó tekerővel lehetett volna hangolni a hangszert. 2002-től kezdve Brando négy szabadalmat kapott a dobhangolási rendszerére. Azonban 2004-ben elhunyt, mielőtt valóra válthatta volna álmát, hogy találmánya gyártásba kerüljön. 2011-ben Poncho Sanchez dobos kipróbált egy Brando-féle dobot. „Egészen jól szólt” – mondta, de amikor a gyakorlatban való használhatóságáról kérdezték, hozzátette: „Túl drága lenne gyártani, és az emberek állandóan visszaküldenék… De mindenképpen klassz ötlet volt.”

2. Michael Jackson

Michael Jackson találmányát egy tánc trükkje ihlette.

Forrás: Getty Images/Dave Hogan

Az 1987-es Smooth Criminal című dal videóklipjében Michael Jackson egy elképesztő, a gravitációt meghazudtoló szögben hajol előre. Ezt a trükköt kábelek és egy a Jackson derekára erősített heveder segítségével oldották meg. Színpadon azonban nem tudta ezt a módszert alkalmazni, mivel ehhez színpadi segítőknek kellett volna a kábeleket rögzíteniük és oldaniuk. Jackson ezért egy olyan rendszert talált ki, amelyben a színpad padlójából kiemelkedett egy kampó, amit a cipője sarkán lévő nyílásba tudott akasztani. Ezt a módszert 1993-ban szabadalmaztatta Michael Bushsal és Dennis Tompkinsszal együtt.