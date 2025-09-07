Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderült, hol nyugszanak a Huszti ikrek: így néz ki most Eliza és Henrietta sírja

2025.09.07.
Huszti Eliza és Henrietta édesapja még mindig nem látta lányai sírját. A Huszti ikrek temetéséről édesanyjuk gondoskodott, Huszti Miklós nyáron még nem tudta, hol nyugszanak gyermekei.

Ahogy megírtuk, a Huszti ikrek édesapja augusztusban arról beszélt, hogy nem tudja, lányai, Henrietta és Eliza hol nyugszanak, de elhatározta, megkeresi a sírjukat.

A Huszti ikrek Monoron nyugszanak

A sírt megtalálta a Bors, az ikrek Monoron, a református temetőben az urnafalban nyugszanak. Virágok és mécsesek övezik nyughelyüket, amin a 32 évesen elhunyt lányok neve, születési és halálozási dátuma, illetve az „Örökké szeretünk” felirat olvasható aranyozott vésetben. Két oldalt két, apró, húsvéti játéknyúl látható: egy rózsaszín és egy zöld, pöttyös ruhás - írja a lap. 

Az édesapa szeptemberben látogatja meg a lányok végső nyughelyét

Az édesapa, Huszti Miklós Tornyospálcán szerette volna eltemetni az ikreket, de felesége, aki az urnákat őrizte, elintézte a búcsúztatást, így volt párjának nem volt beleszólása a hely kiválasztásában és ott sem lehetett a temetésen. Hiszti Miklós úgy tervezi, szeptember közepén látogat el a sírhoz és a lányokról készült egy-egy fényképet és vörös rózsákat helyez rá. 

2025 elején a nemzetközi és a magyar sajtó is rendszeresen tudósított a Skóciában elhunyt ikerpár Huszti Henrietta és Huszti Eliza eltűnéséről és kereséséről. A 32 éves Eliza és Henrietta holttestét három héttel eltűnésük után találták meg a skóciai Dee folyóban. A rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló nyomokat, a hivatalos ok: a lányok a vízbe fulladtak.

