Újabb fejlemények a Skóciában eltűnt ikrekkel kapcsolatban: ezt közölte a rendőrség

A testvérpár január 7-én tűnt el a Dee folyó közelében, miután aznap hajnalban egy szokatlan SMS-t küldtek a főbérlőjüknek, amelyben minden előzetes indoklás nélkül felmondták a bérleti szerződésüket. A lányokat utoljára egy nappal korábban, egy térfigyelő kamera felvételén látták az eltűnésük helyszínének közelében. A különös SMS, valamint az, hogy a családjuk és közeli ismerőseik sem tudtak arról, hogy el akartak volna költözni, további találgatásokra adtak okot. Ennek ellenére a hatóságok hosszú hetek vizsgálata után most azt közölték, hogy a Skóciában eltűnt ikrek ügyében nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat.

A Skóciában eltűnt ikrek, Eliza és Henrietta esetében a renőrség kizárta az idegenkezűséget

Az eltűnt lányok édesapja, aki Magyarországon él, kezdettől fogva kétségbe vonta, hogy a lányok önszántukból tűntek el. Úgy véli, hogy valaki becsapta és elcsalta őket, és egyre inkább gyanakszik arra is, hogy az SMS-t sem ők írták.

Január 31-én a Dee folyó partján egy holttestre bukkantak, amelyről másnap a hatóságok megerősítették, hogy egy másik női holttesttel együtt az eltűnt testvérpárhoz köthető. A megtalált áldozatok egyikén egy angyalt ábrázoló tetoválást fedeztek fel, amilyen Henriettának is volt, így a rendőrség szinte biztosra vette, hogy a Huszti ikrek holttesteit sodorta partra a víz. A hatóságok azóta is nyomoztak, de a legfrissebb sajtóértesülések szerint a nyomozók végül arra a következtetésre jutottak, hogy a testvérek halálával kapcsolatban nincs idegenkezűségre utaló jel. Nem találtak olyan bizonyítékot, amely arra utalna, hogy bármilyen bűncselekmény történt volna, így a hatóságok az esetet eltűnésként kezelik. A szakértők azonban hangsúlyozták, hogy egy folyóban sodródó holttest esetében rendkívül nehéz pontosan meghatározni a halál körülményeit. A Huszti család számára a rendőrségi bejelentés nem nyújtott megnyugvást, hiszen sok részlet továbbra is tisztázatlan maradt.