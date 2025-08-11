A Huszti ikrek rejtélyes halála után újabb tragédia érte a családot: "Minden nap, minden perc szenvedés"

Ahogy megírtuk, a Huszti ikrek édesapja nem tudja, hol nyugszanak a lányai. A temetést a felesége a tudta nélkül intézte, most pedig azon van, megkeresse gyerekei sírját. Bár a rendőrség hosszas nyomozás után az idegenkezűséget kizárta, Huszti Miklós nem hisz abban, hogy a lányai nem bűncselekmény áldozatai. Mindeközben a családban újabb tragédia történt, a férfi párja elvesztette 33 éves lányát.
Huszti Miklós párja gyászolja lányát, miközben a férfinak is igyekszik támasza maradni. „Kegyetlen fájdalom ez. Minden nap, minden perc szenvedés és nem tudom, túl lehet-e élni egyáltalán egy ilyen nagy veszteséget” − nyilatkozta a Borsnak Huszti Miklós, aki továbbra sem hisz abban, hogy a lányok belefulladtak a Dee folyóba.
„Nem jártak sehova, éjszaka pedig főleg nem. Érzem, tudom, hogy a lányokat valaki elcsalta és megölte. Egy szülő, akármilyen távol legyen is a gyermekeitől, megérzi az ilyesmit. Az talán egy kis megnyugvást hozhatna, ha megtudnánk, mi történt pontosan azon a januári éjszakán” – nyilatkozta.
A Huszti ikrek ügye az év elején bejárta a hazai és a világsajtót is. Henrietta és Eliza Skóciában, Aberdeenben éltek már évek óta. 2025. január 7-én tűntek el, holttestüket január 31-én találták meg, a Dee folyóban. Az orvosszakértő szerint halálukat fulladás okozta.
