2025 elején a nemzetközi és a magyar sajtó is rendszeresen tudósított a Skóciában elhunyt ikerpár Huszti Henrietta és Huszti Eliza eltűnéséről és kereséséről. A 32 éves Eliza és Henrietta holttestét három héttel eltűnésük után találták meg a skóciai Dee folyóban. A rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló nyomokat, a hivatalos ok: a lányok a vízbe fulladtak. A Huszti ikrek hamvait hazaszállították, de édesapjuk nem tudja, melyik temetőben nyugszanak.

Lányai sírját keresi a Huszti ikrek édesapja: nem tudja, hol nyugszik Eliza és Henrietta

Forrás: SZON/KM

A Huszti ikrek édesapja a búcsúztatáson sem lehetett ott

Huszti Miklós Henrietta és Eliza hamvait lakóhelyén, Tornyospálcán szerette volna örök nyugalomra helyezni. Júniusban tudta meg, hogy távollétében temették el lányait – írja Bors. A lapnak az édesapa elmondta, a búcsúztatáson sem lehetett ott, és azt sem tudja, hol nyugasznak gyermekei.

„Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe. Nemrég tudtam meg, hogy később aztán eltemettette őket. Döbbenetes, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt egy szót sem. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük, mindent a hátunk mögött intézett. Még egy mécsest sem tudok kivinni a hantjukra. Ha én olyan ember lennék, amilyen nem vagyok, kimennék a temetőbe, levenném a márványlapot és elhoznám magammal az urnákat Tornyospálcára, ahol az ikrek felnőttek. De sosem tennék ilyet, legyen meg az ő akarata” – nyilatkozta Huszti Miklós, akivel évek óta nem beszél a felesége.