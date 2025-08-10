Lányai sírját keresi a Huszti ikrek édesapja: nem tudja, hol nyugszik Eliza és Henrietta

2025 elején a nemzetközi és a magyar sajtó is rendszeresen tudósított a Skóciában elhunyt ikerpár Huszti Henrietta és Huszti Eliza eltűnéséről és kereséséről. A 32 éves Eliza és Henrietta holttestét három héttel eltűnésük után találták meg a skóciai Dee folyóban. A rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló nyomokat, a hivatalos ok: a lányok a vízbe fulladtak. A Huszti ikrek hamvait hazaszállították, de édesapjuk nem tudja, melyik temetőben nyugszanak.
Huszti Miklós Henrietta és Eliza hamvait lakóhelyén, Tornyospálcán szerette volna örök nyugalomra helyezni. Júniusban tudta meg, hogy távollétében temették el lányait – írja Bors. A lapnak az édesapa elmondta, a búcsúztatáson sem lehetett ott, és azt sem tudja, hol nyugasznak gyermekei.
„Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe. Nemrég tudtam meg, hogy később aztán eltemettette őket. Döbbenetes, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt egy szót sem. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük, mindent a hátunk mögött intézett. Még egy mécsest sem tudok kivinni a hantjukra. Ha én olyan ember lennék, amilyen nem vagyok, kimennék a temetőbe, levenném a márványlapot és elhoznám magammal az urnákat Tornyospálcára, ahol az ikrek felnőttek. De sosem tennék ilyet, legyen meg az ő akarata” – nyilatkozta Huszti Miklós, akivel évek óta nem beszél a felesége.
Huszti Miklós lányainak hagyatéki tárgyalása szeptember 17-én lesz. A férfi elmondta, volt felesége nem lesz jelen, őt ügyvéd képviseli. A gyászoló apa elhatározta, megkeresi a lányok sírját. „Nem tudom, mivel érdemeltem ki, hogy még egy mécsest, egy szál virágot, semmit nem tudtam kivinni nekik. Pedig mindenki tudja, hogy ők voltak a mindeneim (...) Kinyomtattam két fényképet és megveszem a kedvenc virágukat, a vörös rózsát. Ha már a lányokat nem ölelhetem többé magamhoz és nem simogathatom meg őket, legalább azt a hideg sírt megérinthetem…” – mondta a lapnak a lányait gyászoló apa.
A Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el Aberdeenben, a Dee folyó közelében. Eliza takarítóként, Henrietta egy kávézóban dolgozott. Eltűnésüket több rejtély övezte: nem lehet tudni, miért küldtek a főbérlőjüknek üzenetet, hogy már nem térnek haza, de azt sem lehet tudni, mit kerestek a folyóparton.
