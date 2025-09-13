10 éven át csalta barátnőit a férfi, amiben egy papagáj segítette: a vesztét pedig egy kutya okozta

Nagyon sok embernek, akik folyamatosan munka és magánélet között zsonglőrködnek, egy romantikus partner extrém időigényes tényező tud lenni. Nos, emberünk nem csak egy nőt volt képes beleilleszteni az életébe, hanem ezek mellett párhuzamosn még 5 másik partnerrel is viszonya volt. Danny 38 éves, és az elmúlt 10 évét hűtlenkedéssel töltötte. Irigylésre méltó az a szevezőképesség, amivel megoldotta, hogy egyik partnere se tudjon a másikról. Egy ponton a párkapcsolati hálója olyan bonyolulttá vált, hogy táblázatban kellett kezelnie és még egy papagájt is betanított, hogy falazzon neki.
„Úgy kezeltem, mintha sport lenne. Voltak szabályaim, rendszert terveztem és mindent táblázatban rögzítettem. Egy teljes munkaidős foglalkozás volt ezt rendben tartani, amiért nem kaptam fizetést, hacsak nem számolom annak az ingyen vacsorákat” – árulta el.
Danny, a megcsalások koronázatlan királya elárulta, hogy volt képes randizni annyi nővel egyszerre. Ehhez szint emberfeletti szervezőképességre volt szüksége.
„Színkódos naptárt használtam. Az egyes számú barátnőmé volt a kék, a piros a kettesé, a zöld pedig az alkalmi kapcsolatoké”- árulta el.
Egy a ponton Danny párhuzamosan hat nővel volt kapcsolatban, ezért módszeresen megtervezte minden hetét, hogy mindenki beleférjen az idejébe.
Danny egyik legbizarrabb trükkje egy beszélő papagáj volt, akit figyelemelterelésre használt. Betanította a madarát arra, hogy amikor a telefonja csörgött, vagy ha elhagyta a szobát, kezdjen el véletlenszerű dolgokat kiabálni, így a barátnője, akivel éppen együtt volt, a papagájra figyelt, és nem rá.
„Mindenkinek a figyelmét eltereltem, miközben káoszt csináltam. Két lépéssel előttük jártam” – mondta.
Azok, akik csalják a barátnőjüket, gyakran használnak eldobható telefonokat. Szuper megoldás, hiszen így a fő készüléken nem maradnak meg a gyanús nyomok: se a híváslisták, se az SMS-esek. „Elrejtettem a második telefonomat egy csipszes dobozban a kocsim csomagtartójában, a harmadikat pedig egy műanyag növény alá ástam el. Soha senki nem nézte meg a fügefát" - mondta minden lelkifurdalás nélkül. A tökéletes álca kedvéért Dannynek több közösségi média fiókja is volt, volt több különböző néven.
Danny vesztét végül az egyik barátnője ölebe okozta. „Meglátogattam egy lányt, akinek Cockapoo (hosszú szőrű pudli féle - a szerk.) kutyája volt és elfelejtettem lesöpörni magamról a szőrt. Fogtam magam és besétáltam a másik barátnőm lakásába kutyaszőrrel borítva. Ő nem szerette a kutyákat. Ennyi volt. Abban a pillanatban egy birodalom omlott össze.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.