10 éven át csalta barátnőit a férfi, amiben egy papagáj segítette: a vesztét pedig egy kutya okozta

Nagyon sok embernek, akik folyamatosan munka és magánélet között zsonglőrködnek, egy romantikus partner extrém időigényes tényező tud lenni. Nos, emberünk nem csak egy nőt volt képes beleilleszteni az életébe, hanem ezek mellett párhuzamosn még 5 másik partnerrel is viszonya volt. Danny 38 éves, és az elmúlt 10 évét hűtlenkedéssel töltötte. Irigylésre méltó az a szevezőképesség, amivel megoldotta, hogy egyik partnere se tudjon a másikról. Egy ponton a párkapcsolati hálója olyan bonyolulttá vált, hogy táblázatban kellett kezelnie és még egy papagájt is betanított, hogy falazzon neki.

„Úgy kezeltem, mintha sport lenne. Voltak szabályaim, rendszert terveztem és mindent táblázatban rögzítettem. Egy teljes munkaidős foglalkozás volt ezt rendben tartani, amiért nem kaptam fizetést, hacsak nem számolom annak az ingyen vacsorákat” – árulta el.

Danny sportot űzött a hűtlenkedésből, ezért kénytelen volt projektmenedzsert játszani és a képen látott színkódos naptárt használni, hogy még véletlenül se bukjon le és észben tudja tartani, kivel mikor van programja.

Forrás: Shutterstock

Színkódos naptár hűtlenkedéshez, amelyben minden barátnő egy-egy szín

Danny, a megcsalások koronázatlan királya elárulta, hogy volt képes randizni annyi nővel egyszerre. Ehhez szint emberfeletti szervezőképességre volt szüksége.

„Színkódos naptárt használtam. Az egyes számú barátnőmé volt a kék, a piros a kettesé, a zöld pedig az alkalmi kapcsolatoké”- árulta el.

Egy a ponton Danny párhuzamosan hat nővel volt kapcsolatban, ezért módszeresen megtervezte minden hetét, hogy mindenki beleférjen az idejébe.

A papagáj, mint segéderő

Danny egyik legbizarrabb trükkje egy beszélő papagáj volt, akit figyelemelterelésre használt. Betanította a madarát arra, hogy amikor a telefonja csörgött, vagy ha elhagyta a szobát, kezdjen el véletlenszerű dolgokat kiabálni, így a barátnője, akivel éppen együtt volt, a papagájra figyelt, és nem rá.

„Mindenkinek a figyelmét eltereltem, miközben káoszt csináltam. Két lépéssel előttük jártam” – mondta.

Három telefon

Azok, akik csalják a barátnőjüket, gyakran használnak eldobható telefonokat. Szuper megoldás, hiszen így a fő készüléken nem maradnak meg a gyanús nyomok: se a híváslisták, se az SMS-esek. „Elrejtettem a második telefonomat egy csipszes dobozban a kocsim csomagtartójában, a harmadikat pedig egy műanyag növény alá ástam el. Soha senki nem nézte meg a fügefát" - mondta minden lelkifurdalás nélkül. A tökéletes álca kedvéért Dannynek több közösségi média fiókja is volt, volt több különböző néven.