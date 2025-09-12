Mi számít hűtlenségnek a nagymamáink szerint? – Meglepő, de elgondolkodtató válaszok

A hűtlenség fogalmáról, amióta létezik párkapcsolat, viták szólnak. Már egy üzenetváltás is megcsalásnak számít, vagy el kell jutni hozzá a testiséghez? Embere válogatja és természetesen a kapcsolat, hogy a felek meddig mehetnek el. Jó eséllyel a párok ezeket a határokat már az elején tisztázzák, hiszen manapság számos módját ismerjük a hűtlenkedésnek. Érdekes lehet azonban egyet hátralépni, és megnézni, hogy mit is jelentett ez 40 vagy 50 évvel ezelőtt.

A megbocsáthatatlan megcsalás ma mást jelent, mint 50 éve.

Forrás: Shutterstock

A megcsalás fogalma nagymamáink idejében

Ma már azt is hajlamosak vagyunk hűtlenségnek venni, ha párunk megbámul egy csinos hölgyet – akár egy filmben! –, de sokan már a gondolatokra is féltékenyek, és Isten óvja azt a férfit, aki a nő álmában félrelép! Most képzeljük el azt a világot, ahol nem volt se internet, se mobiltelefon, a különböző randiappokról már nem is beszélve. Az emberek az utcán, táncos szórakozóhelyeken vagy ismerősökön keresztül ismerkedtek egymással. Mennyivel lehetett nehezebb dolguk a csalfa embereknek, és mennyivel voltak megbocsájtóbbak a nők? Sosem állítanánk, hogy a félrelépés kizárólag férfi princípium, de mi most csak velük fogunk foglalkozni.

Nemrég volt szerencsém nagymamámmal és még két barátnőjével részt venni egy kellemes délutáni csevegésben. Ez egyébként náluk már-már szokás, hetente összeülni valamelyiküknél. Bőven túllépték már a hetvenet, és valahogy úgy alakult az életük, hogy a férjeik sajnos már nem lehetnek mellettük. Ezen a bizonyos délutánon szóba került a szerelem – az örök téma –, majd ebből a hűtlenség. Én pedig feltettem nekik a nagy kérdést: mi számít megcsalásnak? Meglepő módon nagyon kommunikatívak voltak a témát illetően, én pedig összegyűjtöttem a válaszaikat.

Lássuk, hűtlenség témakörben mi verte ki a biztosítékot nagymamáinknál!

Nagymamáink sem néztek el ám bármit. A hűtlenség bizonyos fajtái még őket is padlóra küldték.

Forrás: Shutterstock

Azt érdemes már az elején leszögezni, hogy a férfiak félrelépése felett sok tíz évvel ezelőtt nagyobb eséllyel hunytak szemet a nők, mint manapság. Tették mindezt addig, ameddig nem érezték magukat megalázva és elárulva.

„Ha olyannal csinálta, akit ismerek.”

Ez most is döbbenetesen bántó, így nem lepődhetünk meg azon, hogy ez nagymamáink idejében sem volt csendben eltűrt megcsalás. Megbocsájtás helyett instant útilapu volt annak a férfinak a jussa, aki egy szomszéddal, közeli ismerőssel vagy a felesége barátnőjével lépett félre.