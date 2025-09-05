Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ha ez a feleséged munkája, valószínűbb, hogy megcsal — Egy friss tanulmány szerint ezek a nők hajlamosabbak a hűtlenségre

megcsalás ápolónő hűtlenség
2025.09.05.
Egy az Egyesült Királyságban működő, házasságon kívüli viszonyt keresőknek szóló oldal friss, szakmák szerinti kutatása szerint az ápolónők a leghajlamosabbak a félrelépésre. A platform felhasználói adatai szerint a nővérek képviselik a hűtlen női felhasználókat a legnagyobb arányban az oldalon, ami újabb vitát váltott ki arról, hogy a stresszes karrierek hogyan befolyásolják az intim kapcsolatokat.

Az Illicit Encounters elemzői szerint az egészségügyi munkakörök – különösen az ápolói munka – megterhelő jellege hozzájárul az érzelmi fáradtsághoz és a kapcsolatokban tapasztalható elszakadáshoz. A hosszú munkaidő, az éjszakai műszakok, a magas érzelmi terhelés és a szeretteikre fordított korlátozott idő rányomja a bélyegét a párkapcsolatokra. Ez lehet az oka, hogy az oldal felmérései szerint az ápolónők a leghajlamosabbak a hűtlenségre, ők csalják meg leggyakrabban a házastársukat. 

hűtlenség, megcsalás, ápolónő,nővér
Az ápolónők hajlamosabbak a hűtlenségre, mint más szakmákban dolgozó nők
Forrás: Shutterstock

A pszichológusok szerint is van összefüggés az ápolói szakma terhei és a hűtlenség között

A pszichológusok egyetértenek abban, hogy az ápolók intenzív érzelmi terheléssel néznek szembe, gyakran a betegek traumájának terhét is cipelik, miközben saját kimerültségüket is kezelniük kell. Ez megterhelheti a romantikus kapcsolatokat, és arra késztetheti az ápolás iránt elhivatottakat, hogy házasságon kívüli érzelmi vagy fizikai kapcsolatot keressenek.

Dr. Helena Moore , egy londoni viselkedésterapeuta megjegyzi:

„A nővérek mindent megadnak a betegeiknek. Gyakran érzelmileg kimerülten térnek haza, és alig van mit adniuk a partnereiknek. Ez a fajta érzelmi egyensúlyhiány termékeny talajává válhat a kapcsolati eltávolodásnak”.

Nem mindenki ért egyet a tanulmány eredményével

Sokan kritizálják a felmérést, mondván, a tanulmány nem rendelkezik tudományos megalapozottsággal és káros sztereotípiákra épít. Arra hívják fel a figyelmet, hogy egy szakma és a hűtlenség összekapcsolása a tágabb társadalmi-gazdasági vagy pszichológiai tényezők figyelembevétele nélkül azzal a kockázattal jár, hogy igazságtalanul megbélyegezik egy-egy már amúgy is hatalmas nyomás alatt álló munkakör dolgozóit. A közösségi médiában a felmérésről többen azt írták, hogy nem más, mint kutatásnak álcázott kattintásvadászat, ami nem először történik meg a már korábban is szenzációhajhászással vádolt társkereső oldallal. 

A párkapcsolati tanácsadó magyarázata a szakma és hűtlenség közötti összefüggésre

Az ápolókat, különösen a COVID-19 világjárvány után hősként ünnepelték, miközben ők kiégéssel szembesülnek. Sok szakértő szerint az érzelmi fáradtság alááshatja a személyes kapcsolatok magját – különösen akkor, ha a támogató rendszerek túlterheltek.

Martin Day párkapcsolati tanácsadó elmagyarázza, miért nem szabad ítéletet mondani az ápolónők felett:

„Könnyű a hűtlenséget jellembeli kudarcként lefesteni. Sok esetben azonban ez egy túlterhelt, érzelmileg kimerült személy tünete, aki csak annyit szeretne érezni, hogy látják vagy értékelik”.

Akár az Illicit Encounters  statisztikái tükröznek egy nagyobb igazságot, akár nem, az érzelmi munkáról, a munkahelyi stresszről és a hűségről szóló párbeszéd valós – és szükséges. Miközben a platform megállapításai vitát váltottak ki, párbeszédet is indítottak a gondozói szakmák láthatatlan érzelmi költségeiről, és arról, hogy milyen támogatásra van valóban szükségük a dolgozó nőknek, különösen az ápolóknak.

