Ha ez a feleséged munkája, valószínűbb, hogy megcsal — Egy friss tanulmány szerint ezek a nők hajlamosabbak a hűtlenségre

Az Illicit Encounters elemzői szerint az egészségügyi munkakörök – különösen az ápolói munka – megterhelő jellege hozzájárul az érzelmi fáradtsághoz és a kapcsolatokban tapasztalható elszakadáshoz. A hosszú munkaidő, az éjszakai műszakok, a magas érzelmi terhelés és a szeretteikre fordított korlátozott idő rányomja a bélyegét a párkapcsolatokra. Ez lehet az oka, hogy az oldal felmérései szerint az ápolónők a leghajlamosabbak a hűtlenségre, ők csalják meg leggyakrabban a házastársukat.
A pszichológusok egyetértenek abban, hogy az ápolók intenzív érzelmi terheléssel néznek szembe, gyakran a betegek traumájának terhét is cipelik, miközben saját kimerültségüket is kezelniük kell. Ez megterhelheti a romantikus kapcsolatokat, és arra késztetheti az ápolás iránt elhivatottakat, hogy házasságon kívüli érzelmi vagy fizikai kapcsolatot keressenek.
Dr. Helena Moore , egy londoni viselkedésterapeuta megjegyzi:
„A nővérek mindent megadnak a betegeiknek. Gyakran érzelmileg kimerülten térnek haza, és alig van mit adniuk a partnereiknek. Ez a fajta érzelmi egyensúlyhiány termékeny talajává válhat a kapcsolati eltávolodásnak”.
Sokan kritizálják a felmérést, mondván, a tanulmány nem rendelkezik tudományos megalapozottsággal és káros sztereotípiákra épít. Arra hívják fel a figyelmet, hogy egy szakma és a hűtlenség összekapcsolása a tágabb társadalmi-gazdasági vagy pszichológiai tényezők figyelembevétele nélkül azzal a kockázattal jár, hogy igazságtalanul megbélyegezik egy-egy már amúgy is hatalmas nyomás alatt álló munkakör dolgozóit. A közösségi médiában a felmérésről többen azt írták, hogy nem más, mint kutatásnak álcázott kattintásvadászat, ami nem először történik meg a már korábban is szenzációhajhászással vádolt társkereső oldallal.
Az ápolókat, különösen a COVID-19 világjárvány után hősként ünnepelték, miközben ők kiégéssel szembesülnek. Sok szakértő szerint az érzelmi fáradtság alááshatja a személyes kapcsolatok magját – különösen akkor, ha a támogató rendszerek túlterheltek.
Martin Day párkapcsolati tanácsadó elmagyarázza, miért nem szabad ítéletet mondani az ápolónők felett:
„Könnyű a hűtlenséget jellembeli kudarcként lefesteni. Sok esetben azonban ez egy túlterhelt, érzelmileg kimerült személy tünete, aki csak annyit szeretne érezni, hogy látják vagy értékelik”.
Akár az Illicit Encounters statisztikái tükröznek egy nagyobb igazságot, akár nem, az érzelmi munkáról, a munkahelyi stresszről és a hűségről szóló párbeszéd valós – és szükséges. Miközben a platform megállapításai vitát váltottak ki, párbeszédet is indítottak a gondozói szakmák láthatatlan érzelmi költségeiről, és arról, hogy milyen támogatásra van valóban szükségük a dolgozó nőknek, különösen az ápolóknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.