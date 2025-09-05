Ha ez a feleséged munkája, valószínűbb, hogy megcsal — Egy friss tanulmány szerint ezek a nők hajlamosabbak a hűtlenségre

Az Illicit Encounters elemzői szerint az egészségügyi munkakörök – különösen az ápolói munka – megterhelő jellege hozzájárul az érzelmi fáradtsághoz és a kapcsolatokban tapasztalható elszakadáshoz. A hosszú munkaidő, az éjszakai műszakok, a magas érzelmi terhelés és a szeretteikre fordított korlátozott idő rányomja a bélyegét a párkapcsolatokra. Ez lehet az oka, hogy az oldal felmérései szerint az ápolónők a leghajlamosabbak a hűtlenségre, ők csalják meg leggyakrabban a házastársukat.

Az ápolónők hajlamosabbak a hűtlenségre, mint más szakmákban dolgozó nők

Forrás: Shutterstock

A pszichológusok szerint is van összefüggés az ápolói szakma terhei és a hűtlenség között

A pszichológusok egyetértenek abban, hogy az ápolók intenzív érzelmi terheléssel néznek szembe, gyakran a betegek traumájának terhét is cipelik, miközben saját kimerültségüket is kezelniük kell. Ez megterhelheti a romantikus kapcsolatokat, és arra késztetheti az ápolás iránt elhivatottakat, hogy házasságon kívüli érzelmi vagy fizikai kapcsolatot keressenek.

Dr. Helena Moore , egy londoni viselkedésterapeuta megjegyzi:

„A nővérek mindent megadnak a betegeiknek. Gyakran érzelmileg kimerülten térnek haza, és alig van mit adniuk a partnereiknek. Ez a fajta érzelmi egyensúlyhiány termékeny talajává válhat a kapcsolati eltávolodásnak”.

Nem mindenki ért egyet a tanulmány eredményével

Sokan kritizálják a felmérést, mondván, a tanulmány nem rendelkezik tudományos megalapozottsággal és káros sztereotípiákra épít. Arra hívják fel a figyelmet, hogy egy szakma és a hűtlenség összekapcsolása a tágabb társadalmi-gazdasági vagy pszichológiai tényezők figyelembevétele nélkül azzal a kockázattal jár, hogy igazságtalanul megbélyegezik egy-egy már amúgy is hatalmas nyomás alatt álló munkakör dolgozóit. A közösségi médiában a felmérésről többen azt írták, hogy nem más, mint kutatásnak álcázott kattintásvadászat, ami nem először történik meg a már korábban is szenzációhajhászással vádolt társkereső oldallal.

A párkapcsolati tanácsadó magyarázata a szakma és hűtlenség közötti összefüggésre

Az ápolókat, különösen a COVID-19 világjárvány után hősként ünnepelték, miközben ők kiégéssel szembesülnek. Sok szakértő szerint az érzelmi fáradtság alááshatja a személyes kapcsolatok magját – különösen akkor, ha a támogató rendszerek túlterheltek.