Kitálalt a profi takarító: 4 mocskos bűn, amit nagy eséllyel te is elkövetsz a konyhádban

Hamarosan érik egy őszi nagytakarítás, de van egy hely a konyhán belül, amivel nem igazán szeretünk foglalkozni. A hűtő állapota azonban sok mindent elárul rólunk. Ráadásul, ha túlzsúfolod, rendezetlenül pakolod bele a dolgokat, és nem tartasz be bizonyos hűtőszekrény-szabályokat, jaj neked, ha betéved hozzád egy takarító.
Tedd a kezedet a szívedre! Ugye szereted azt hinni a konyhád állapotáról, hogy belépve még Gordon Ramsay is sírna a gyönyörtől? A valóság viszont, mint oly sok esetben, itt is más. A legnagyobb probléma azonban nem a pulton, a mosogató környékén vagy a „jól van az úgy” zsúfolt polcok mélyén keresendő. Marisol Rivera, a több mint tizenkét éves tapasztalattal rendelkező takarítási szakértő elárulta, hogy az emberek otthonaiban a hűtőszekrény jelenti a legnagyobb kihívást egy profi takarító számára. Ha nem akarod, hogy a hűtőd mocskos kis titkokat őrizzen, kerüld el a következő négy főbűnt!
Volt már, hogy egy gyors kipakolásnál a bolti zacskóban tetted be a zöldséget a hűtőbe? Naná! Ez simán előfordul. Pár óra múlva rendszerezed, a nejlon megy a szelektívbe, és kész. De mi történik akkor, ha ez a lépés elmarad, és a saláta meg a paprika napokig ott senyved a szatyorban? Hát, kérem szépen, ilyenkor bizony a zöldség nyálkásodni kezd, és úgy rohasztja maga körül a társait, mint valami rossz társaság. Megsúgom, hogy hasonló folyamat megy végbe, ha vizesen teszed be őket a hűtőbe.
Valld be nyugodtan, hogy sokunkhoz hasonlóan te is rejtegetsz legalább egy lejárt szószt, némi felbontott felvágottat vagy rég elfeledett maradékos dobozkát a hűtő hátsó részében! Nem látod, tehát olyan, mintha ott se lenne? Sajnos ételek esetén ez nem így megy. A gond az, hogy hiába vannak hidegben, a romlást a hűtőszekrény hőmérséklete bizony nem fogja megakadályozni. Tehát elkezdenek büdösödni, vagy épp szétfolyni, és összegusztustalankodják az egész hűtőt.
Egy alapos bevásárlás után jól megpakolt hűtő? Persze, hiszen a roskadásig tele hűtő biztonságot ad, hogy ma sem fogunk éhen halni. Ha azonban a polcok között már egy szelet szalámi sem fér el, a levegő sem tud keringeni, amitől az ételek hamarabb tönkre mennek. Ráadásul te sem látod, mik sunyulnak hátul, hogy a rohadás útjára lépve beteljesítsék az előző pontot. Egy rendben tartott hűtőhöz nem kell minimalista életmód, csak egy kis józan ész. Csak azt tedd a hűtőszerkénybe, ami odavaló, és próbálj szellősebben pakolni.
Tojás a nyers hús mellett, sajt a zöldségek között, nyitott macskakonzerv a tegnapi vacsoramaradék szomszédságában, te meg csodálkozol, hogy mindennek fura íze van? Ez a fajta káosz ráadásul nem csak undi, de a pénztárcádat is erősen megcsappantja, hiszen gyorsabban romlanak meg az ételek.
Gondolj úgy a hűtődre, mint a konyhád szívére, és máris többet fogsz vele törődni!
