Kitálalt a profi takarító: 4 mocskos bűn, amit nagy eséllyel te is elkövetsz a konyhádban

A konyha takarításánál csak a pultra koncentrálsz? Nos, ideje letisztázni, hogy a hűtő mutatja meg igazán, ki vagy!

Hamarosan érik egy őszi nagytakarítás, de van egy hely a konyhán belül, amivel nem igazán szeretünk foglalkozni. A hűtő állapota azonban sok mindent elárul rólunk. Ráadásul, ha túlzsúfolod, rendezetlenül pakolod bele a dolgokat, és nem tartasz be bizonyos hűtőszekrény-szabályokat, jaj neked, ha betéved hozzád egy takarító.

A hűtő tisztítása elengedhetetlen, a konyha takarítás során
Őszintén, van, akinél így néz ki a hűtő - takarító segítsége nélkül?
Mocskos kis hűtőtitkok

Tedd a kezedet a szívedre! Ugye szereted azt hinni a konyhád állapotáról, hogy belépve még Gordon Ramsay is sírna a gyönyörtől? A valóság viszont, mint oly sok esetben, itt is más. A legnagyobb probléma azonban nem a pulton, a mosogató környékén vagy a „jól van az úgy” zsúfolt polcok mélyén keresendő. Marisol Rivera, a több mint tizenkét éves tapasztalattal rendelkező takarítási szakértő elárulta, hogy az emberek otthonaiban a hűtőszekrény jelenti a legnagyobb kihívást egy profi takarító számára. Ha nem akarod, hogy a hűtőd mocskos kis titkokat őrizzen, kerüld el a következő négy főbűnt!

Ezektől lesz gusztustalan a hűtőszekrényed

1. A nejlonba zárt zöldség, ami könyörög a szabadulásért

Volt már, hogy egy gyors kipakolásnál a bolti zacskóban tetted be a zöldséget a hűtőbe? Naná! Ez simán előfordul. Pár óra múlva rendszerezed, a nejlon megy a szelektívbe, és kész. De mi történik akkor, ha ez a lépés elmarad, és a saláta meg a paprika napokig ott senyved a szatyorban? Hát, kérem szépen, ilyenkor bizony a zöldség nyálkásodni kezd, és úgy rohasztja maga körül a társait, mint valami rossz társaság. Megsúgom, hogy hasonló folyamat megy végbe, ha vizesen teszed be őket a hűtőbe.

2. A szégyenpolc, ahol a múlt ételmaradékai kísértenek

Valld be nyugodtan, hogy sokunkhoz hasonlóan te is rejtegetsz legalább egy lejárt szószt, némi felbontott felvágottat vagy rég elfeledett maradékos dobozkát a hűtő hátsó részében! Nem látod, tehát olyan, mintha ott se lenne? Sajnos ételek esetén ez nem így megy. A gond az, hogy hiába vannak hidegben, a romlást a hűtőszekrény hőmérséklete bizony nem fogja megakadályozni. Tehát elkezdenek büdösödni, vagy épp szétfolyni, és összegusztustalankodják az egész hűtőt. 

A hűtő tisztítása a zsúfolt hűtőszekrény esetén lehetetlen
A túlzsúfolt hűtő több komoly probléma forrása is lehet egyszerre.
3. A hűtő, ami szó szerint fulladozik

Egy alapos bevásárlás után jól megpakolt hűtő? Persze, hiszen a roskadásig tele hűtő biztonságot ad, hogy ma sem fogunk éhen halni. Ha azonban a polcok között már egy szelet szalámi sem fér el, a levegő sem tud keringeni, amitől az ételek hamarabb tönkre mennek. Ráadásul te sem látod, mik sunyulnak hátul, hogy a rohadás útjára lépve beteljesítsék az előző pontot. Egy rendben tartott hűtőhöz nem kell minimalista életmód, csak egy kis józan ész. Csak azt tedd a hűtőszerkénybe, ami odavaló, és próbálj szellősebben pakolni. 

4. Ellenségek egymás mellett

Tojás a nyers hús mellett, sajt a zöldségek között, nyitott macskakonzerv a tegnapi vacsoramaradék szomszédságában, te meg csodálkozol, hogy mindennek fura íze van? Ez a fajta káosz ráadásul nem csak undi, de a pénztárcádat is erősen megcsappantja, hiszen gyorsabban romlanak meg az ételek.  

Így ne égj be, avagy a hűtő tisztítása nem atomfizika

  • A zöldséget, gyümölcsöt mindig a hűtő aljába tedd, a kis dobozba, szigorúan nejlon nélkül, szárazra törölve.
  • Hetente egyszer játszd el a könyörtelent, és dobáld ki a lejárt termékeket a hűtőből.
  • Sose nyomd fullba a pakolást, a polcok mindig legyenek könnyen átláthatóak.
  • Kerüljön minden a megfelelő helyre, lefedve, hogy ne sértsék egymás auráját a különböző ételek.

Gondolj úgy a hűtődre, mint a konyhád szívére, és máris többet fogsz vele törődni!

