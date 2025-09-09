Felhőszakadás miatt adtak ki riasztást: ítéletidő tarolhatja le a fél országot

A keleti-észak-keleti megyékre vigaros időjárás miatt kiadták a riasztást, de este késő este a délnyugati, nyugati tájakra érkezhetnek csapadékgócok.

Az ország egyik felében viharos időjárás várható

Forrás: met.hu

Mozgalmas lesz a keddi időjárás

Mozgalmas idő ígérkezik legalábbis az ország keleti, északkeleti felén, ahol további záporok, zivatarok valószínűek, felhőszakadás is előfordulhat. A nap során fokozatosan északkelet felé tolódik a csapadéktevékenység, ezzel együtt a felhős tájakon is felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A hőmérséklet csúcsértéke általában 24, 30 fok között alakul, de északkeleten ennél kissé hűvösebb is lehet az időjárás - tájékoztat a Met.hu és hozzátették, figyeljük a veszélyjelzéseket.

Csütörtökre visszaesik a hőmérséklet

Szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Csütörtökön is sok csapadék hullhat, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet, elbúcsúzhatunk a nyártól - olvasható a Köpönyegen.