Felhőszakadás miatt adtak ki riasztást: ítéletidő tarolhatja le a fél országot

2025.09.09.
Kettészakad az ország. Amíg az egyik felében meleg lesz, máshol viharok, felhőszakadás jellemzik majd az időjárást.

A keleti-észak-keleti megyékre vigaros időjárás miatt kiadták a riasztást, de este késő este a délnyugati, nyugati tájakra érkezhetnek csapadékgócok.

Az ország egyik felében viharos időjárás várható
Az ország egyik felében viharos időjárás várható
Forrás: met.hu

Mozgalmas lesz a keddi időjárás

Mozgalmas idő ígérkezik legalábbis az ország keleti, északkeleti felén, ahol további záporok, zivatarok valószínűek, felhőszakadás is előfordulhat. A nap során fokozatosan északkelet felé tolódik a csapadéktevékenység, ezzel együtt a felhős tájakon is felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A hőmérséklet csúcsértéke általában 24, 30 fok között alakul, de északkeleten ennél kissé hűvösebb is lehet az időjárás - tájékoztat a Met.hu és hozzátették, figyeljük a veszélyjelzéseket. 

Csütörtökre visszaesik a hőmérséklet

Szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Csütörtökön is sok csapadék hullhat, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet, elbúcsúzhatunk a nyártól - olvasható a Köpönyegen

