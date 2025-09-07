Rövid életű volt a drámai változás: Katalin hercegné visszatért megszokott BARNA hajviseletéhez

Ahogy megírtuk, Katalin csütörtökön, a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke fürtjei miatt kapott hideget-meleget, most azonban ismét a megszokott barna hajával láthattuk.
Katalin hercegné miután néhány napja szőke hajfürtökkel lépett nyilvánosság elé, ismét barna hajszínnel jelent meg. A 43 éves walesi hercegnőt szombaton fotózták le a női rögbi világbajnokságon, ahol ismét megszokott, sötétebb árnyalatú hajjal mutatkozott.
A 69 éves brit sztárfodrász, Sam McKnight, aki 1990-től egészen Diana 1997-ben bekövetkezett haláláig a hercegné mellett dolgozott a támadások kapcsán az Instagramra posztolt. „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent” – írta többek között.
Hogy miért döntött újra barna hajszíne mellett Katalin hercegné, egyelőre nem tudni.
