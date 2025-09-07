Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Rövid életű volt a drámai változás: Katalin hercegné visszatért megszokott BARNA hajviseletéhez

A többnyire állandóságot képviselő hercegné most újra meglepte a világot. Katalin ismét megváltoztatta a haja színét.

Ahogy megírtuk, Katalin csütörtökön, a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke fürtjei miatt kapott hideget-meleget, most azonban ismét a megszokott barna hajával láthattuk. 

Katalin a női rögbi világbajnokságon ismét barna hajjal mutatkozott
Forrás: Getty Images Europe

Katalin szőkesége nem tartott sokáig

Katalin hercegné miután néhány napja szőke hajfürtökkel lépett nyilvánosság elé, ismét barna hajszínnel jelent meg. A 43 éves walesi hercegnőt szombaton fotózták le a női rögbi világbajnokságon, ahol ismét megszokott, sötétebb árnyalatú hajjal mutatkozott.

Sok kritikát kapott a hercegné szőke haja miatt

A 69 éves brit sztárfodrász, Sam McKnight, aki 1990-től egészen Diana 1997-ben bekövetkezett haláláig a hercegné mellett dolgozott a támadások kapcsán az Instagramra posztolt. „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent” írta többek között

Hogy miért döntött újra barna hajszíne mellett Katalin hercegné, egyelőre nem tudni. 

