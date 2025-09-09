Titkos küzdelemre derült fény: rákos beteg volt utolsó éveiben Erzsébet királynő– Megkérte orvosát, hogy meddig tartsa életben

Szeptember 8-án volt három éve, hogy II. Erzsébet királynő meghalt. Azt azonban csak a közeli családtagok tudták, hogy egy ideje súlyos betegségben szenvedett. Paul Burrell, a királynő egykori komornyikja részletesen beszámolt az uralkodó utolsó hónapjairól.

II. Erzsébet királynő súlyos beteg volt

Forrás: AFP

II. Erzsébet királynőt a platinajubileuma éltette

Erzsébet királynőnél néhány héttel Fülöp herceg halála után diagnosztizáltak myeloma multiplexet, azaz csontvelőrákot. A 96 éves uralkodó a betegség és a gyász ellenére mindent megtett, hogy megérje platinajubileumát. Paul Burrell, a királynő egykori komornyikja és barátja a The Royal Insider című, csütörtökön megjelenő könyvében részletesen leírja, milyen áldozatokat hozott az uralkodó, hogy még egy évet nyerjen. „Nem sokkal Fülöp herceg halála után, 2021 nyarán diagnosztizáltak nála rákot. Összetört, miután elveszítette a herceget. Egy igazi szerelmi történet volt az övék– nap mint nap tanúja voltam ennek” – idézte fel Burrell, és hozzátette, a diagnózis után a királynő titoktartásra kötelezte családját, miközben orvosaitól azt kérte, próbálják meg a platinajubileumáig életben tartani. „Nos, ez nagy baj, mert jövőre lesz a platinajubileumom éve, és nagyon szerettem volna megérni. Életben tudsz tartani addig?” – reagált betegsége hírére. A beszámoló szerint rendszeres vérátömlesztéseket kapott, valamint lemondott közkedvelt italairól – a gin-tonikról és a martiniről – helyettük almalevet és paradicsomlevet fogyasztott – írja Burrel könyve nyomán a Mirror.

II. Erzsébet platinajubileumán a királyi család a Buckingham-palota erkélyén

Forrás: Chris Jackson Collection

Az utolsó hónapokat Balmoralban töltötte

A jubileumi ünnepségek – a Red Arrows bemutatója, a hálaadásnapi istentisztelet és a Buckingham-palotában rendezett hangverseny – után a királynő állapota gyorsan romlott. „Erzsébet az utolsó napjaiban nagyon rosszul volt, és többnyire csak feküdt. A jubileum után már minden további kezelést elutasított” – írta Burrell. Rosszullétei ellenére néhány nappal a halála előtt Erzsébet királynő állítólag teljes nyugodt volt, és azt mondta, nem bánt meg semmit - állítja Ian Greenshields tiszteletes, aki 2022 nyarán a Balmoral-kastélyban volt II. Erzsébet királynő vendége. Ő volt az egyik utolsó ember, aki látta és beszélt vele, mielőtt szeptember 8-án békésen elhunyt. Dr. Greenshields megosztotta, hogy a néhai királynő az utolsó napjaiban sokat beszélt a hitéről, apjáról, VI. György királyról, Skócia iránti szeretetéről, és úgy tűnt, szellemileg teljesen ép maradt. II. Erzsébet királynő végül Balmoralban, a kedvenc rezidenciáján hunyt el.