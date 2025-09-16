Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A hidegfront után hirtelen fordulat jön az időjárásban: ekkor robban be 30 fokkal az indián nyár

2025.09.16.
Kedden még hidegfront hoz esőt és szelet, de a hét végére visszatér a nyárias meleg. Az időjárás a hét második felében már szinte zavartalan napsütéssel és akár 30 fokos csúcsértékekkel kényeztet.

Kedden még sokfelé napsütéses idővel indul a nap, ám északon és északnyugaton már a reggeli órákban eleredhet az eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A front a nap folyamán fokozatosan délkelet felé húzódik, így egyre többfelé várható csapadék, ugyanakkor késő délutánra észak felől megindul a felhőzet felszakadozása. Az északi-északnyugati szél több helyen erős, olykor viharos lökésekkel kíséri a változást. Keddre szinte az egész országra citromsárga figyemezetést adott ki a Hungaromet Zrt. zivatarok és erős szél miatt, helyenként pedig jégeső is előfordulhat. A hőmérséklet északnyugaton mindössze 16 fok körül, míg délkeleten még 29 fokig emelkedhet. 

Az időjárás kedden nem lesz kegyes, szinte az egész országban figyelmeztetés van érvényben.
Szerdán már jóval kevesebb helyen várható csapadék: futó záporok főként északkeleten alakulhatnak ki, néhol zivatar sem kizárt. A nap nagy részében gomolyfelhők vonulnak az égen, és sokfelé élénk, erős északnyugati szél fúj. A délutáni órákban 19–24 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hét végére nagyot változik az időjárás

Csütörtöktől újra melegedés kezdődik, a hét végére pedig igazi indián nyárra számíthatunk - írja a Köpönyeg. Csütörtökön már 21–26 fok között alakulnak a maximumok, pénteken pedig 24–29 fokot mutathatnak a hőmérők. A hétvégén többfelé 30 fok közelébe kúszik a hőmérséklet, vasárnap pedig helyenként meg is haladhatja azt, így még a strandolás is bőven beleférhet.

A hét második felében szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, a felhők alig zavarják az eget. Az ősz közeledtét legfeljebb a hajnalban képződő pára- és ködfoltok jelzik, ám ezek napkelte után gyorsan eltűnnek.

