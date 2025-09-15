Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Tiszta a lelkiismeretem!" Harry herceg megtörte a csendet az apjával való találkozás után

királyi család Károly király Harry herceg
Life.hu
2025.09.15.
A herceg elsőnek adott hosszú interjút az apjával való találkozás óta, és az újságírók kérdéseire is válaszolt. Harry herceg megdöbbentő dolgokat állított az elmúlt évek botrányairól.

Megtörtént a várva várt találkozó: másfél évnyi csend után együtt teázott Károly király és a kisebbik fia Harry herceg. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a tékozló herceg a találkozó után saját maga árulta el, hogy személyesen találkozott az apjával, majd egy hosszabb beszélgetés után mind a ketten jó hangulatúan távoztak a helyszínről. Most pedig kiderült, hogy az egyórás beszélgetésük során szóba került Harry botránykönyve a Maradék (Spare) is. A herceg a műről azt nyilatkozta, hogy nem érzi úgy, hogy ezzel szégyent hozott volna a családjára, ugyanis semmilyen bántó dolog nem volt a sorok között, csupán az igazság.

Harry herceg találkozott az apjával és beszéltek a botránykönyvéről is
Harry herceg találkozott az apjával és beszéltek a botránykönyvéről is
Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg az apjával való találkozás után megvédte a korábbi állításait

A PageSix számolt be róla, hogy újságírók hada élt a lehetőséggel, hogy mikrofonvégre kapják Harry herceget, és sikerült is néhány kérdésre választ szerezni az Amerikában élő hercegtől. A legtöbb firkász arra volt kíváncsi, hogy miért döntött úgy a herceg, hogy nyilvánosságra hozza a palota botrányait a könyvében.

Nem hiszem, hogy bármilyen piszkos titkot megszellőztettem volna a memoáromban. Nehéz volt leírni az üzenetemet, de a lehető legjobban fogalmaztam meg a mondanivalómat, és tiszta a lelkiismeretem. Nem azért adtam ki a könyvemet, hogy bosszút álljak, hanem azért, hogy az igazság kiderülésével megbékülhessek. Ez az elvekről szól

 - nyilatkozta a herceg a lapnak. Harry azt az állítást is visszautasította, hogy bármilyen hamis dolgot írt volna a családjától. Állítása szerint minden kijelentése megtörtént, és a mű arról szólt, hogy ő hogyan élte meg ezeket a helyzeteket. Arról további információkat nem osztott meg a herceg, hogy az apjának mi volt a véleménye a könyvéről, és arról sem, hogy a nagyapa végül találkozhat-e az Amerikában élő unokáival.

Eltemetett titkok: Károly a szülőszobában közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt Kamilláért

Megdöbbentő dolgokról rántotta le a leplet a királyi család korábbi komornyikja. Paul Burell ugyanis azt állítja, hogy Károly a fia, Harry születése után közölte Diana hercegnével, hogy elhagyja őt.

II. Erzsébet sírjánál sem volt hajlandó találkozni Harryvel Vilmos: nincs, ami véget vetne a testvérháborúnak

Most, hogy a sussexi herceg az Egyesült Királyságba utazott, még nagyobb figyelem irányul rá, mint eddig. Sokan titkon abban reménykednek, hogy Vilmos és Harry kibékülnek, de ahogy telnek a napok, úgy tűnik, erre nincs esély.

Windsorba látogatott Harry herceg — II. Erzsébet halálának évfordulóján újraegyesülhet a királyi család

Sussex hercege ellátogatott a windsori kastélyba, hogy lerója tiszteletét elhunyt nagyanyja, II. Erzsébet királynő végső nyughelyénél. Harry hercegnek ennél jobb esélye nem lesz a békülésre, de vajon sikerül?

 

