„Tiszta a lelkiismeretem!" Harry herceg megtörte a csendet az apjával való találkozás után

Megtörtént a várva várt találkozó: másfél évnyi csend után együtt teázott Károly király és a kisebbik fia Harry herceg. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a tékozló herceg a találkozó után saját maga árulta el, hogy személyesen találkozott az apjával, majd egy hosszabb beszélgetés után mind a ketten jó hangulatúan távoztak a helyszínről. Most pedig kiderült, hogy az egyórás beszélgetésük során szóba került Harry botránykönyve a Maradék (Spare) is. A herceg a műről azt nyilatkozta, hogy nem érzi úgy, hogy ezzel szégyent hozott volna a családjára, ugyanis semmilyen bántó dolog nem volt a sorok között, csupán az igazság.

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg az apjával való találkozás után megvédte a korábbi állításait

A PageSix számolt be róla, hogy újságírók hada élt a lehetőséggel, hogy mikrofonvégre kapják Harry herceget, és sikerült is néhány kérdésre választ szerezni az Amerikában élő hercegtől. A legtöbb firkász arra volt kíváncsi, hogy miért döntött úgy a herceg, hogy nyilvánosságra hozza a palota botrányait a könyvében.

Nem hiszem, hogy bármilyen piszkos titkot megszellőztettem volna a memoáromban. Nehéz volt leírni az üzenetemet, de a lehető legjobban fogalmaztam meg a mondanivalómat, és tiszta a lelkiismeretem. Nem azért adtam ki a könyvemet, hogy bosszút álljak, hanem azért, hogy az igazság kiderülésével megbékülhessek. Ez az elvekről szól

- nyilatkozta a herceg a lapnak. Harry azt az állítást is visszautasította, hogy bármilyen hamis dolgot írt volna a családjától. Állítása szerint minden kijelentése megtörtént, és a mű arról szólt, hogy ő hogyan élte meg ezeket a helyzeteket. Arról további információkat nem osztott meg a herceg, hogy az apjának mi volt a véleménye a könyvéről, és arról sem, hogy a nagyapa végül találkozhat-e az Amerikában élő unokáival.