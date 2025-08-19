A Jóbarátok sztárja, aki nem tudta megmenteni saját magát – 56 éves lenne Matthew Perry

Matthew Perry halálát drog- és gyógyszerfüggősége okozta, ám az ügy végére a mai napig nem sikerült pontot tenni. Miközben a bíróságok még mindig dolgoznak a lezáráson, a világ Matthew Perry örökségére, őszinteségére és sebezhető emberi arcára emlékezik. Íme pár lényeges infó, amire érdemes emlékeznünk Matthew Perry évfordulója alkalmából.

Matthew Perry évforduló: Perry a 2022-es GQ Év embere partin

Forrás: Getty Images North America

Matthew Perry évfordulója: Matman, aki Hollywood királya lett egyetlen karakterrel

Matthew Perry karrierje a '90-es évek egyik legikonikusabb sorozatával, a Jóbarátokkal indult be rakétaként. A könyvében úgy írt erről, hogy azt érezte, Chandler Bing karakterét pont úgy írták meg a forgatókönyvírók, amilyen ő a civil életben, azért is működött olyan jól. A karaktere az összes gyerekkori traumájával, párkapcsolati bénázásaival és a végtelen szarkazmusával generációkon átívelő kultfigurává vált.

A Jóbarátok világsiker lett, Matthew Perry sorozatokban játszott szerepei által gazdagodott Emmy-díj és Golden Globe-díj jelölésekkel, valamint egy elképesztően hűséges rajongótáborral. Matthew Perry filmekben is szerepelt: Bérgyilkos a szomszédom Bruce Willisszel, a Bolond szél fúj Salma Hayek oldalán, majd a Megint 17 Zac Efronnal. Bár egyik sem hozta meg a Jóbarátok-szintű áttörést, Matthew Perry neve továbbra is ragyogott Hollywood csillagtérképén a legnagyobbak mellett. Matthew Perry sorozatok producereként is kipróbálta magát.

Matthew Perry, a szomorú bohóc

Matthew Perry élete végéig küzdött a démonaival. A 2022-ben megjelent memoárja, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, kendőzetlenül mutatja meg, hogyan próbált meg túlélni egy világban, ahol mindenki a sikeres "vicces srácot" látta – miközben ő belül végig üresnek érezte magát. Matthew Perry a függőségeit nyílt titokként kezelte és szinte minden vele készült interjúban szóba került az alkoholizmusa és a gyógyszerfüggősége. Szeretett másokat megnevettetni, ezért humoristaként is bontogatta a szárnyait és a függőségeiből is képes volt viccet csinálni.

Még mielőtt színész lett volna, Kanada egyik legjobb teniszjátékosa volt, ám egy sportbaleset miatt abba kellett hagynia. Emiatt kezdett el fájdalomcsillapítókat szedni. A ’90-es évek végén az orvosok fájdalomcsillapító injekciót írtak fel neki a fájdalmakra és egy ponton napi 55 tablettát szedett. Ráadásul emelett elég súlyos alkoholizmussal is küzdött. Több mint 60 alkalommal járt elvonón és 14 gyomor-bél traktust érintő műtétet élt túl.