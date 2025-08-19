A Jóbarátok sztárja, aki nem tudta megmenteni saját magát – 56 éves lenne Matthew Perry

Matthew Perry halálát drog- és gyógyszerfüggősége okozta, ám az ügy végére a mai napig nem sikerült pontot tenni. Miközben a bíróságok még mindig dolgoznak a lezáráson, a világ Matthew Perry örökségére, őszinteségére és sebezhető emberi arcára emlékezik. Íme pár lényeges infó, amire érdemes emlékeznünk Matthew Perry évfordulója alkalmából.
Matthew Perry karrierje a '90-es évek egyik legikonikusabb sorozatával, a Jóbarátokkal indult be rakétaként. A könyvében úgy írt erről, hogy azt érezte, Chandler Bing karakterét pont úgy írták meg a forgatókönyvírók, amilyen ő a civil életben, azért is működött olyan jól. A karaktere az összes gyerekkori traumájával, párkapcsolati bénázásaival és a végtelen szarkazmusával generációkon átívelő kultfigurává vált.
A Jóbarátok világsiker lett, Matthew Perry sorozatokban játszott szerepei által gazdagodott Emmy-díj és Golden Globe-díj jelölésekkel, valamint egy elképesztően hűséges rajongótáborral. Matthew Perry filmekben is szerepelt: Bérgyilkos a szomszédom Bruce Willisszel, a Bolond szél fúj Salma Hayek oldalán, majd a Megint 17 Zac Efronnal. Bár egyik sem hozta meg a Jóbarátok-szintű áttörést, Matthew Perry neve továbbra is ragyogott Hollywood csillagtérképén a legnagyobbak mellett. Matthew Perry sorozatok producereként is kipróbálta magát.
Matthew Perry élete végéig küzdött a démonaival. A 2022-ben megjelent memoárja, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, kendőzetlenül mutatja meg, hogyan próbált meg túlélni egy világban, ahol mindenki a sikeres "vicces srácot" látta – miközben ő belül végig üresnek érezte magát. Matthew Perry a függőségeit nyílt titokként kezelte és szinte minden vele készült interjúban szóba került az alkoholizmusa és a gyógyszerfüggősége. Szeretett másokat megnevettetni, ezért humoristaként is bontogatta a szárnyait és a függőségeiből is képes volt viccet csinálni.
Még mielőtt színész lett volna, Kanada egyik legjobb teniszjátékosa volt, ám egy sportbaleset miatt abba kellett hagynia. Emiatt kezdett el fájdalomcsillapítókat szedni. A ’90-es évek végén az orvosok fájdalomcsillapító injekciót írtak fel neki a fájdalmakra és egy ponton napi 55 tablettát szedett. Ráadásul emelett elég súlyos alkoholizmussal is küzdött. Több mint 60 alkalommal járt elvonón és 14 gyomor-bél traktust érintő műtétet élt túl.
Küzdött a függőség ellen, de folyton visszacsúszott. Életének utolsó éveiben az alkoholtól már sikerült megszabadulnia, de a fájdalomcsillapító függősége makacsabb volt. Idővel ketamint írtak fel neki az orvosai, ez okozta a halálát is. A Jóbarátok Matthew Perryét 2023. október 28-án holtan találták meg Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. A hivatalos halálok: fulladás és szívmegállás ketamin-túladagolás következtében.
A hír megrázta a világot – nem csak azért, mert egy Jóbarát távozott, hanem mert egy olyan ember halt meg, aki mindenkinek segített, csak épp saját magát nem tudta megmenteni. Kevesen tudják, de Matthew Perry szeretett jótékonykodni és élete jelentős részét szentelte mások segítésére a színészi karrierje mellett. Volt idő, amikor saját otthonát alakította át rehabilitációs központtá a függőségből felépülők számára, amit Perry House névre keresztelt.
„Az számít, amit másokért teszel” – vallotta. Nagyon nem szerette volna, hogy csak Chandlerként emlékezzenek rá. Ő jobban értékelte volna, ha úgy őrzik meg a nevét, mint aki visszaad másoknak valamit abból, amit a siker felé vezető úton megszerzett.
Matthew Perry régóta tervezte egy alapítvány létrehozását, amely a függőségekkel küzdők életminőségének javítását tűzte ki célul. Végül neki erre már nem jutott ideje, de a családja 2023 novemberében elindította a Mattew Perry Foundationt.
„Fontos számunkra, hogy tiszteletben tartsuk Matthew örökségét. Büszkék vagyunk arra, hogy az alapítványban benne rejlik a lehetőség az álma megvalósítására, hogy a nevében segíthetünk másokon” - nyilatkozta Mattew családja. Mostohaapja, a neves újságíró, Keith Morrison X-posztjában buzdította az egykori színész rajongóit, hogy támogassák az alapítványt. Úgy fogalmazott, „tegyetek annyit, amennyit tudtok, mert nagyon hálás lenne érte”.
