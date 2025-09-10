Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az igazi Ross Geller: az exbarátnője nevét mondta az oltárnál a vőlegény – VIDEÓ

Vannak olyan nézeteltérések a párkapcsolatokban, amiken túltesszük magunkat: a másik túl rendetlen, éjszakába nyúlóan játszik, vagy sosem viszi le a szemetet. Aztán van az a szitu, amikor a vőlegényed véletlen az exbarátnője nevét mondja az oltárnál és a komplett násznép szeme kigúvad azt kérdezve: most vajon mi lesz?!

Egy amerikai vőlegény életre keltette a Jóbarátok legendás esküvői bakiját, amiről sosem hittük volna, hogy a valóságban is megtörténik.  

A vőlegény, Ross és a feleség, Emily miután Ross a Jóbarátokban rossz nevet mondott az oltárnnál
Miután a vőlegény, Ross rossz nevet mondott az oltárnál, senkinek nem volt őszinte a mosolya a Jóbarátokban
Az évezred bakiját követte el saját esküvőjén a vőlegény

Nincs olyan 80-as, 90-es években született ember, akinek ne rándulna össze az arcizma a következő mondat hallatán: „Én, Ross, elveszlek téged, Rachel.” Minden idők legnépszerűbb sitcomjának ikonikus idézete még azoknál is kiveri a biztosítékot, akik nem különösebben házasság pártiak: elvégre létezhet annál kellemetlenebb szituáció, amikor rossz nevet mondasz a saját esküvődön

Nos, úgy tűnik, valaki odafent nagyon vicces kedvében volt 2023 október tizedikén, amikor a bedfordshire-i Rebecca Fildes és Andrew Fildes házasságra adta a fejét.

 Az élet írja a legjobb forgatókönyvet mondás ugyanis új értelmet nyert, amikor az 51 éves férjjelölt véletlenül az exbarátnője nevét mondta a szertartás legkritikusabb pontján. 

Az esetről készült videón látszik, hogy Andrew először fel sem fogja, hogy mi történt, míg a menyasszonya nevetésben tört ki, vélhetően azért, hogy leplezze a zavarát. Állítólag az zavarta meg a vőlegényt, hogy a menyasszonya, Rebecca második neve is Sarah – pont úgy, mint az exbarátnőé

Szerencsére a rugalmas menyasszony gyorsan kijavította a vőlegényt és a szertartás után sem vette a fejét: szerinte teljesen emberi volt ez a pillanat és pontosan jól mutatta, hogy mennyire izgult az újdonsült férje. 

Persze a kommentelők nem voltak ilyen kegyesek: a legtöbbjük szerint azonnal ott kellett volna hagynia a férfit, de minimum élete végéig büntetnie kéne ezért a kellemetlen tévedésért. 

