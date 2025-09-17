Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Megrázó egybeesés: három nappal volt férje halála után hunyt el a színésznő – Nem temetik el földi maradványait

gyász halál színésznő
A holland színész- és énekes 73 éves korában hunyt el, mindössze három nappal volt férje, Gerard Cox halála után. Joke Bruijs évek óta súlyos beteg volt.

Joke Bruijs Parkinson-kórban szenvedett és a halálát is az okozta. 2022 októberében ő maga erősítette meg nyilvánosan, hogy a betegség progresszív formájával küzd, és visszavonulását is bejelentette. „Mindent megadatott, amiről valaha is álmodtam: musicalek, filmek, koncertek, CD-k és televíziós sorozatok. Hálás vagyok és büszkén tekintek vissza az életemre” – idézi nyilatkozatát az Express

Joke Bruijs három nappal a volt férje után halt meg
Joke Bruijs három nappal a volt férje után halt meg
Forrás: Shutterstock

Joke Bruijs jó barátságban maradt volt férjével 

Bruijs halála különösen megrázó, ugyanis három nappal előtte hunyt el volt férje, Gerard Cox. Joke Parkinson-kórban szenvedett, a színész-énekes Coxnál pedig idén augusztusban diagnosztizáltak áttétes nyelőcsőrákot, de elutasította a kezelést. Amíg Joke 16-án, Gerard szeptember 13-án, 85 éves korában halt meg. A két művész 1977 és 1987 között volt házas, ám kapcsolatuk kihűlt, de barátok maradtak és több közös munkájuk is volt. Egy interjúban Cox így beszélt exfelesége állapotáról: „Joke 12 évvel fiatalabb nálam, szóval nagyon lesújtó, hogy komoly beteg. Már nem tud rendesen beszélni, a látása romlik, nemrég leesett a lépcsőn. Szörnyű.”

Bruijsa a testét a tudománynak ajánlotta fel, így temetésére nem kerül sor.

Kínos fotók, kellemetlen, nem várt vendég: így viselkedett Katalin hercegné búcsúztatóján a királyi család tagja

A brit királyi család megtartotta Katalin kenti hercegné búcsúztatóját. Volt azonban, akinek a megjelenésére többen is felkapták a fejüket: ő pedig nem más volt, mint a botrányos életű András herceg.

Kamilla királyné nem jelent meg Kent hercegné temetésén – Kiderült, miért maradt távol

A palota egy közleményben már előre bejelentette, hogy az egész királyi család részt fog venni a kenti herceg feleségének temetésén, egyvalaki azonban mégis hiányzott. Mi történhetett Kamilla királynéval?

Columbo hadnagy, azaz Peter Falk ma lenne 98 éves - Töltsd ki róla szóló kvízünket!

Te tudod, hogy Columbo felesége hányszor szerepelt a sorozatban?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu