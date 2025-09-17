Megrázó egybeesés: három nappal volt férje halála után hunyt el a színésznő – Nem temetik el földi maradványait

Joke Bruijs Parkinson-kórban szenvedett és a halálát is az okozta. 2022 októberében ő maga erősítette meg nyilvánosan, hogy a betegség progresszív formájával küzd, és visszavonulását is bejelentette. „Mindent megadatott, amiről valaha is álmodtam: musicalek, filmek, koncertek, CD-k és televíziós sorozatok. Hálás vagyok és büszkén tekintek vissza az életemre” – idézi nyilatkozatát az Express.

Joke Bruijs három nappal a volt férje után halt meg

Joke Bruijs jó barátságban maradt volt férjével

Bruijs halála különösen megrázó, ugyanis három nappal előtte hunyt el volt férje, Gerard Cox. Joke Parkinson-kórban szenvedett, a színész-énekes Coxnál pedig idén augusztusban diagnosztizáltak áttétes nyelőcsőrákot, de elutasította a kezelést. Amíg Joke 16-án, Gerard szeptember 13-án, 85 éves korában halt meg. A két művész 1977 és 1987 között volt házas, ám kapcsolatuk kihűlt, de barátok maradtak és több közös munkájuk is volt. Egy interjúban Cox így beszélt exfelesége állapotáról: „Joke 12 évvel fiatalabb nálam, szóval nagyon lesújtó, hogy komoly beteg. Már nem tud rendesen beszélni, a látása romlik, nemrég leesett a lépcsőn. Szörnyű.”