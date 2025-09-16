Kamilla királyné nem jelent meg Kent hercegné temetésén – Kiderült, miért maradt távol

A Buckingham-palota hirtelen bejelentette, hogy Kamilla királyné nem tud részt venni a kenti herceg feleségének temetésén.

Kamilla királyné arcüreggyulladással küzd.

Forrás: Chris Jackson Collection

Kamilla királyné orvosai tanácsára lemondta az összes nyilvános megjelenését

A palota egy újabb közleményt adott ki, pár órával Katalin hercegné - a kenti herceg felesége - temetése előtt, hogy Kamilla királyné kénytelen kihagyni az eseményt az egészségügyi állapota miatt.

Őfelsége, a királyné sajnálattal közli, hogy visszalépett a kenti hercegné ma délután tartandó gyászmiséjén való részvételtől, mivel akut arcüreggyulladással küzd. Gondolatai és imái Kent hercegével és az egész családdal lesznek.

- írja a Buckingham-palota közleményében. Valamint úgy tudni, hogy a királyné Kent hercegének már jóval előbb szólt, kifejezve együttérzését és támogatását.

Kamilla királyné egyébként a mai napon indult el Skóciából Windsorba, hogy megkezdje a kezelését.