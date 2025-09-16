Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kamilla királyné nem jelent meg Kent hercegné temetésén – Kiderült, miért maradt távol

Hajdú Viktória
2025.09.16.
A palota egy közleményben már előre bejelentette, hogy az egész királyi család részt fog venni a kenti herceg feleségének temetésén. Viszont azt utolsó pillanatban Kamilla királynénak le kellett mondani az egészsége miatt. Mi történhetett?

A Buckingham-palota hirtelen bejelentette, hogy Kamilla királyné nem tud részt venni a kenti herceg feleségének temetésén. 

Kamilla királyné arcüreggyulladással küzd.
Kamilla királyné arcüreggyulladással küzd. 
Forrás: Chris Jackson Collection

Kamilla királyné orvosai tanácsára lemondta az összes nyilvános megjelenését

A palota egy újabb közleményt adott ki, pár órával Katalin hercegné - a kenti herceg felesége - temetése előtt, hogy Kamilla királyné kénytelen kihagyni az eseményt az egészségügyi állapota miatt. 

Őfelsége, a királyné sajnálattal közli, hogy visszalépett a kenti hercegné ma délután tartandó gyászmiséjén való részvételtől, mivel akut arcüreggyulladással küzd. Gondolatai és imái Kent hercegével és az egész családdal lesznek.

 - írja a Buckingham-palota közleményében. Valamint úgy tudni, hogy a királyné Kent hercegének már jóval előbb szólt, kifejezve együttérzését és támogatását. 

Kamilla királyné egyébként a mai napon indult el Skóciából Windsorba, hogy megkezdje a kezelését. 

