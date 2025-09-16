Így kérj a fodrásztól blondish hajszínt, ha nem akarsz Katalin hercegné hibájába esni

Őszi hajszíntrend? Egyértelműen a blondish. Ami nem is túl szőke, de nem is túl barna. De mielőtt rohannál a fodrászhoz, jobb, ha felkészülsz. Nehogy a királyi alattvalók legújabb rágcsája legyél.
Katalin hercegné — akit eddig a világ elegáns, barna hajú, klasszikus szépségeként ismertünk — mostanában a hajtrendek középpontjába került. Nem feltétlenül azért, mert mindenkit lenyűgözött, hanem mert a friss szőkés árnyalata inkább keltett parókahatást, mint „wow”-faktort. Az internet népe persze nem kegyelmezett. A királyi parókamémek villámgyorsan körbementek mindenhol. És bár lehet, hogy a palota próbált egy kis felfrissülést csempészni a hercegné megjelenésébe, azért valljuk be, ez a hajszín inkább mellényúlás volt, mint diadal.
De miért? Talán azért, mert Katalint a világ mindig is a sötétebb, fényes barna hajjal azonosította. A blondish árnyalat — ami a szőke és barna között lebegő, napfényes, mézes tónus — hirtelen idegennek hatott a világos bőrű, klasszikusan brit hercegnén. Nem rossz szín, csak egyszerűen nem volt Katalinos. És hát igen, ha Erzsébet királynő most látná, bizonyára csendben feltenné a szemüvegét, és annyit mondana: „Édesem, ez egy kicsit… amerikai”.
Ironikus, hogy miközben Katalin új hajszínét a fél világ vitatja, a blondish valójában az ősz egyik legmenőbb hajtrendje. Ez az a szín, amely egyszerre természetes, könnyed, és ad egy kis luxusfényű ragyogást a hajnak, anélkül, hogy úgy tűnne, túl sokat akartál volna vele. A szőke-barna átmenet azért zseniális, mert nem kell vele két-három hetente rohanni a fodrászhoz, a lenövés szinte beleolvad a teljes lookba.
És ami a legjobb: minden bőrtónushoz igazítható.
Egy 2025-ös hajtrend-előrejelzés szerint a blondish azért lett ekkora kedvenc, mert lágy fényt ad az arcnak, miközben megőrzi a természetesség érzetét – legalábbis ezt mondta a Glamour UK-nek a londoni top stylist, Zoe Irwin.
Na de, hogyan csináljuk, hogy ne járjunk úgy, mint Katalin? A kulcs a technikában van. Ne csak annyit mondj a fodrásznak, hogy „szőkés barna”, mert abból könnyen lehet egy éles váltás, ami bizony parókaszerű hatást kelt. Ehelyett kérd a következőt:
Zoe Irwin szerint a blondish akkor a legszebb, ha „úgy tűnik, mintha a nyár napsugarai hagyták volna hátra”. Vagyis a természetesség a kulcsszó.
Katalin hercegné példája jól mutatja, hogy ami papíron trendi, az a gyakorlatban nem biztos, hogy mindenkihez passzol. Ha eddig mindenki barna hajjal ismert, egy drasztikus szőkés váltás idegennek tűnhet, nemcsak neked, de a környezetednek is. A jó fodrász ezért mindig a bőrtónushoz, a szemszínhez és a személyiségedhez igazítja az árnyalatot. Egy világos, barackos bőr mellé például jobban illik a melegebb, karamellás blondish, míg egy hidegebb bőrtónussal a hamvasabb árnyalatok működnek.
