Ezek a leggyakoribb szexuális félreértések egy párkapcsolatban

Előfordult már, hogy a pároddal nagyon összevesztetek a szexuális életetek miatt? Nem ritkaság a szerelmesek körében, hogy nem ugyanazt értik bizonyos utalások vagy jelzések alatt. Mutatjuk is, hogy mik lehetnek a leggyakoribb szexuális félreértések egy párkapcsolatban, amiket akár könnyedén el is kerülhetsz!

A párkapcsolatban a szexuális vágyakról is érdemes mindig nyíltan beszélni. Forrás: Moment RF

Nézzük a leggyakoribb szexuális félreértéseket, amik lehet a te párkapcsolatodban is feljöhettek már!

A szexuális félreértések egy kapcsolatban sokszor abból adódnak, hogy a felek nem kommunikálnak elég nyíltan, esetleg elég őszintén az igényeikről vagy a határaikról. Néha még azt is nehezen fejezik ki egymásnak, hogy milyen érzések tombolnak bennük. Fontos, hogy ne titkoljunk el semmit a másik elől, főleg az elől ne, akivel álmaink orgazmusait élhetjük át...ha megbeszéljük a vágyainkat!

„Már nem is vágyik rám!” − Eltérő szexuális vágyak

Könnyen konfliktus helyzetet teremthet, ha azt hiszed, hogy a párod nem vágyik rád, csak azért, mert egyszer nem sikerült. Mivel különbözőek vagyunk, mindenkinek eltérő mennyiségű szeretkezésre van szüksége, és igen, van olyan is, hogy a másik annyira túlterhelt és fáradt, hogy csak ritkábban van ereje egy kis lepedő akcióra. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kíván, csak lehet egy nehezebb, kimerítőbb időszakon megy keresztül. A média és a társadalmi sztereotípiák miatt gyakran teljesen eltorzított elképzelések alakulhatnak ki az ágytornáról (például, hogy állandó vágynak kell lennie, vagy minden alkalommal legalább 10 orgazmus elvárható.) Ez teljesítménykényszert okozhat bennetek.

Sok feszültséget és frusztrációt spórolhattok meg, ha nem értitek félre egymás közelítését, vagy közelítésének hiányát, hanem ítélkezés mentesen megbeszélitek, hogy kinek mennyi igénye van és ahhoz találtok kompromisszumokat.

„Nem tudja, mi a jó nekem!” − Nem egyértelmű kommunikáció a szexuális igényekről

Nem varázsló, honnan is tudná, hogy mi a jó neked? Sokan félnek elárulni, nyíltan elmondani, hogy mit szeretnének, mi esne jól nekik (vagy mi abszolút nem), mert egy nagyon intim, sebezhető témának élik meg, amit inkább eltitkolnak örökre, vállalva ezt, hogy kevésbé jó szexuális életük lesz. Gyakori, hogy valaki úgy érzi furcsának tartják majd, vagy elutasítják a „különc” igényei miatt,, néhányan pedig inkább nem szólnak, hiába tartják unalmasnak az együttléteket. Hidd el, rengeteg nézeteltérést és veszekedést szülhet, ha valaki nem meri elmondani, hogy mi esik igazán jól neki.

Teremtsetek egy olyan biztonságos, meghitt légkört, ahol mindketten őszintén ki tudjátok felfedni a vágyaitokat és a határaitokat is.

Ki tudja, lehet a párod pont azt szeretné, amit te, csak nem merte eddig elmondani neked!