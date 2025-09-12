A luxusutazás-szervező TikTokon teregeti ki ügyfelei legostobább kéréseit: palackozott forrásvizet kértek a zuhanyzáshoz

Egy luxusutazás megszervezése még a profik számára sem kis feladat, pláne, ha az ügyfelek olyan lehetetlen óhajokkal állnak elő, amik hallatán még a mi is csak pislogunk, mint hal a szatyorban.
Olivia Ferney a világ legnépszerűbb luxusutazás-szervezője, nem véletlenül: valószínűleg kötélből vannak az idegei.
Furábbnál furább kérésekkel találják meg a gazdagok a luxusutazás-szervezőt
Pár hónap alatt közel 500 ezer követőt szerzett magának a TikTokon a kanadai Olivia Ferney, aki jelenleg a világ egyik legnépszerűbb luxusutazás-szervezője.
A 25 éves lány sikerének receptje roppant egyszerű: felfedte azokat az őrültebbnél őrültebb kívánságokat, amiket az ügyfelei követeltek tőle egy-egy nyaralás leszervezése alatt, a felhasználók pedig lubickolnak a nonszensz történetekben.
Nem, most itt nem olyasmire gondolunk, hogy legyen egy plusz vendégágy a hotelszobában, vagy hogy gyerekmentes legyen a szálloda: ezek olyan elborult kérések, amik hallatán csak csüggedten bámulunk magunk elé és arra gondolunk, mivé lett a világ. Íme egy kedves virágcsokor a legextrémebb esetekről:
volt, aki csak egy bizonyos színű magángéppel kívánt utazni (tippünkre nem fehér volt),
volt, akinek SOS kellett kiszállítani egy éjszaka alatt egy Birkin táskát (a belépő szint 5 milliónál kezdődik, az exkluzív darabokra pedig több éves várólista van),
volt, akinek nem felelt meg a szállodában felszolgált homár, ezért egy másik óceánból származó állatot kellett neki hozatni repülővel,
volt, akinek nem felelt meg a szálloda wellnessrészlege, ezért követelte egy saját, privát sóbarlang kialakítását a számára,
volt, aki a dubai pálmasziget egyik komplett ágát szerette volna kibérelni magának (ez a témája a lány egyik legnézettebb TikTok videójának),
volt, aki azért követelte az utazás árának visszatérítését, mert a resortban túl lassan sétált a többi vendég (ezt speciel a Vörösmartyn is bevezetnénk),
volt, akinek nem felelt meg a zuhanyzó csapvize, ezért palackozott forrásvizet kellett neki bekötni, hogy abban tusoljon,
volt, akinek kötelező volt kideríteni, honnan származnak a koktéljában lévő lime szeletek, ugyanis bizonyos országokból származó gyümölcsökre érzékeny a beporzás miatt (mi sem értjük),
volt, aki a dubai szállodájába rendeltetett egy steaket – Miamiból,
volt, aki egy saját helikoptert szeretett volna a jachtjára,
volt, aki amiatt őrjöngött, mert a szobájában két köntös volt, pedig köztudott, hogy szingli (mármint számára köztudott).
