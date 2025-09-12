A luxusutazás-szervező TikTokon teregeti ki ügyfelei legostobább kéréseit: palackozott forrásvizet kértek a zuhanyzáshoz

Olivia Ferney a világ legnépszerűbb luxusutazás-szervezője, nem véletlenül: valószínűleg kötélből vannak az idegei.

A világ legnépszerűbb luxusutazás-szervezőjének élete olyan, mint egy Netflix-sorozat.

Forrás: Olivia Ferney/@travelwithlivii

Furábbnál furább kérésekkel találják meg a gazdagok a luxusutazás-szervezőt

Pár hónap alatt közel 500 ezer követőt szerzett magának a TikTokon a kanadai Olivia Ferney, aki jelenleg a világ egyik legnépszerűbb luxusutazás-szervezője.

A 25 éves lány sikerének receptje roppant egyszerű: felfedte azokat az őrültebbnél őrültebb kívánságokat, amiket az ügyfelei követeltek tőle egy-egy nyaralás leszervezése alatt, a felhasználók pedig lubickolnak a nonszensz történetekben.

Nem, most itt nem olyasmire gondolunk, hogy legyen egy plusz vendégágy a hotelszobában, vagy hogy gyerekmentes legyen a szálloda: ezek olyan elborult kérések, amik hallatán csak csüggedten bámulunk magunk elé és arra gondolunk, mivé lett a világ. Íme egy kedves virágcsokor a legextrémebb esetekről: