Légiutas-kísérő figyelmeztet: ezeket a dolgokat soha ne kérd a repülőn, ha fontos az egészséged

Az utazás valójában már a bőröndök pakolásával elkezdődik, így nem csoda, ha a repülőút maga is a kaland részeként él benned. Éppen ezért nem árt tudnod, hogy bizonyos ételek és italok a fedélzeten kellemetlen, sőt akár egészségtelen hatással is lehetnek a szervezetedre. De vajon melyek ezek? Egy volt légiutas-kísérő mesélt a tapasztalatairól, hogy a következő utazásod valóban gondtalan legyen.

Ételmérgezés vagy puffadás? Ha egyiket se szeretnéd átélni a repülőúton, fogadd meg a légiutas-kísérő tanácsait.

Forrás: Shutterstock

Ital vagy étel a repülőn? Egy légiutas-kísérő szerint jobb, ha komolyan fontolóra veszed, mit kérsz!

A repülés amúgy is elég megterhelő a szervezetednek, nem hiányzik, hogy még te is keresztbe tegyél neki pár rossz döntéssel. Kávé, tea, hús, puffasztó ételek, alkohol? A Women's Health-nek nyilatkozó légiutas-kísérő szerint mind tiltólistás, ha számít az egészséged.

Mit ne egyél a repülőn, ha elkerülnéd az ételmérgezést és a puffadást?

A repülőn felszolgált étel - pár légitársaságot leszámítva - sosem a gasztronómia csúcsa, de van, amit még az éhség sem indokol. A húsos fogások például igazi orosz rulettnek számítana, állítja Alex Quigley, egy korábbi légiutas-kísérő. A hosszú késések és az esetleges nem megfelelő tárolás ugyanis kérdéseket vethet fel a húsos ételek szavatosságával kapcsolatban. 11 ezer méteren ételmérgezést kapni pedig nem leányálom. A stewardess így azt javasolja, ha kétely merülne fel benned, inkább ne egyél olyan ételt a repülőn, ami könnyen romlik.

Ajánlott továbbá elkerülni az olyan ételeket is, amelyek gázképződést okozhatnak. A repülőn amúgy is alacsonyabb a légnyomás, így a tested hajlamosabb a gázképződésre. Ha ehhez még hozzáadod a babot, a brokkolit vagy egy szénsavas üdítőt, garantált, hogy felfúvódsz, mint egy lufi. Hidd el, a puffadás végeredményét se te, se szomszédod nem fogja megköszönni, hiszen a levegőkeringetés miatt nem tud elillanni a szag.

Jól gondold meg, hogy mit kérsz a légiutas-kísérőktől a repülőn, mert könnyen rámehet az egészséged.

Forrás: Shutterstock

Kávé vagy tea? Inkább felejtsd el!

Ha reggel 5-kor kászálódsz ki az ágyból, majd zombiként huppansz a repülőgépre, az első gondolatod valószínűleg az lesz, hogy kérsz egy pohár finom kávét. Ám, mielőtt jeleznéd ezt a szándékodat a stewardess-nek, jobb, ha tudod, nem biztos, hogy jó ötlet. Quigley szerint ugyanis könnyen előfordulhat, hogy a repülőgépeken tárolt ivóvíz nagyon sok ideig áll a tartályban, aminek a tisztítását ráadásul ő sosem látta. Szóval, ha nem akarsz extra baktériumkoktélt kortyolni a repülés alatt, válaszd inkább a palackozott vizet, vagy kérj pontos felvilágosítást arról, hogy miként és mikor tisztították a víztartályokat.

Alkoholt a felhők felett? Jobb, ha kétszer meggondolod!

A felszállás után jól hangzik egy pohár pezsgő vagy egy kis bor, de ne feledd, a tested másképp reagál az alkoholra a magasban.

Amikor a repülőgépen csökken a nyomás, a szervezet nem tud annyi oxigént felvenni

– magyarázza Quigley, aki azt is hozzáteszi, hogy emiatt már egy pohár ital után is úgy érezheted, becsiccsentettél. Ezután jöhet a szédülés, a rosszullét és a dehidratáltság. A sós italokról - mint a Bloody Mary - már ne is beszéljünk, hiszen még jobban kiszárítanak, miközben a repülő fedélzetén amúgy is szárazabb a levegő. Ha jót akarsz magadnak, ne kockáztass, és alkohol helyett inkább igyál vizet.